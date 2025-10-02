Advertisement
iPhone यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की खतरनाक चेतावनी...तुरंत करें यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने!

iPhone Hacking Risk: अगर आप भी iPhone यूजर हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. iPhone यूजर्स के लिए बड़ी सावधानी की घंटी बज गई है! सरकार ने चेतावनी जारी की है कि आपके डिवाइस पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है. अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो आपका iPhone बंद हो सकता है या डाटा खोने का खतरा हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:54 AM IST
iPhone यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की खतरनाक चेतावनी...तुरंत करें यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने!

iPhone Hacking Risk: iPhone यूजर्स के लिए खतरनाक चेतावनी का घंटा बज गया है! देश में लाखों iPhone यूजर्स पर एक हैकिंग का बड़ा खतरा मंडरा रहा है. अगर सावधान नहीं हुए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता या फिर आपका डिवाइस भी पूरी तरह से हैक हो सकता . इसी को देखते हुए सरकार ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है जिससे यूजर्स समय रहते अपने डिवाइस की सुरक्षा कर सकें. आइए जानते हैं कैसे यह खतरा iPhone यूजर्स को प्रभावित कर सकता है और किन तरीकों से आप खुद को इन खतरों से बचा सकते हैं.

CERT-In ने दी चेतावनी
भारत सरकार की एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-In ने भारत में ऐप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए वॉर्निंग जारी की है. वॉर्निंग में कहा गया है कि ऐप्पल डिवाइसेस में ऐसी सेफ्टी कमी पाई गई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस का कंट्रोल ले सकते हैं. इसकी वजह से आईफोन काम करना बंद कर सकता है और डिवाइस की प्रोसेस मेमोरी तक करप्ट होने का खतरा है.

इन डिवाइस पर है सबसे ज्यादा खतरा
सबसे ज्यादा खतरा Apple iOS और iPadOS  26.0.1 से पुराने वर्जन पर चल रहे आईफोन यूजर्स के लिए है. साथ ही macOS Tahoe 26.0.1 से पुराने वर्जन, macOS Sequoia के 14.8.1 से पुराने वर्जन और visionOS के 26.0.1 से पुराने वर्जन पर चल काम कर रहे डिवाइस पर भी हैकिंग का खतरा बना हुआ है. इन पुराने वर्जन में ऐसी सेफ्टी कमी पाई गई है जिसके कारण से किसी भी यूजर या फिर कंपनी के डिवाइस को टारगेट किया जा सकता है. CERT-In के अनुसार इस खामी का रिस्क लेवल मीडियम है और इसे डेटा में छेड़छाड़ के लिए लोगों को टारगेट बनाया जा सकता है. एक बार टारगेट होने के बाद प्रभावित डिवाइस काम करना बंद कर देगा और इसमें ऐप्स बार-बार क्रैश होने लगेंगे. वॉर्निंग के अनुसार आउट-ऑफ-बाउंड राइट इश्यू की वजह से यह समस्या आई है.

ये भी पढ़ेंः जो सपना देखा... उसका बन जाएगा Video! बस सोते वक्त पास में रख लें ये डिवाइस

तुरंत करें ये काम
इस सेफ्टी कमी का सबसे ज्यादा असर भी पुराने वर्जन पर देखने को मिल रहा है. यानी पुराने वर्जन का यूज करने वाले फोन्स पर सबसे ज्यादा खतरा है. इस तरह के किसी भी खतरे से बचने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेना चाहिए. ज्यादातर किसी भी हैकिंग या साइबर खतरे से बचने के लिए अपने डिवाइसेस को अपडेट रखने की भी एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं. अगर आप डिवाइस को मैनुअली अपडेट नहीं करना चाहते तो सेटिंग में जाकर ऑटोमैटिक अपडेट ऑन कर सकते हैं. इससे अपडेट आते ही डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा.

ये भी पढे़ंः कॉलिंग और म्यूजिक का मजा एक साथ, ₹449 में खरीदें ये कमाल का गैजेट, कार बनेगी मॉडर्न!

;