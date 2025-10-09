Chrome यूजर्स सावधान! CERT-In ने जारी किया हाई-अलर्ट, बिना देरी के तुरंत करें ये काम, नहीं तो...

Google Chrome Alert: Google Chrome यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी है. CERT-In ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए सिक्योरिटी से जुड़ी सलाह जारी की है. Windows, macOS और Linux में क्रोम की खामियों और कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम में खतरनाक कोड चला सकते हैं. एजेंसी ने सभी विंडोज, मैकओएस और लिनक्स यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को ब्राउजर का लेटेस्ट अपडेट करने की सलाह दी है. ताकि यूजर्स साइबर हमलों से बच सके.

यह भी पढ़ें: Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन प्लान से पाएं 5G Unlimited Data, कीमत सिर्फ ₹51 से शुरू

Google Chrome यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

CERT-In ने 8 अक्टूबर को CIVN-2025-0250 वलनेरिबिलिटी नोट पेश किया, इसमें Windows, macOS के साथ Linux पर भी Google Chrome की कमजोरियों की डिटेल्स दी गई है. एडवाइजरी के मुताबिक, अगर कोई यूजर स्कैम या फ्रॉड वाली वेबसाइट पर चला जाता है, तो हैकर्स इन खामियों का लाभ उठाकर रिमोटली डिवाइस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए यूजर्स को तुरंत क्रोम अपडेट करने की सलाह दी जा रही है.

सबसे गंभीर सिक्योरिटी फ्लो का इस्तेमाल करके हैकर्स यूजर्स के कंप्यूटर पर कोई भी कोड चला सकते हैं या सिस्टम को जवाब देना बंद करवा सकता है. इसके जरिए प्रभावित सिस्टम की संवेदनशील जानकारी भी हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं. Windows और mac के लिए 141.0.7390.65/.66 से पहले और Linux के लिए 141.0.7390.65 से पहले के गूगल क्रोम वर्जन में ये खामियां पाई गई हैं, इन्हें CVE-2025-11211, CVE-2025-11460 और CVE-2025-11458 के रूप में देखा गया है.

हैकर्स से बचने का तरीका

CERT-In ने सभी यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को गूगल Chrome को जल्द से जल्द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करने की सलाह दी है. Windows और Mac यूजर्स को 141.0.7390.65/.66 वर्जन अपडेट और Linux यूजर्स को 141.0.7390.65 सॉफ्टेवेयर अपडेट इंस्टॉल करने को कहा गया है. इससे ब्राउजर की कमजोरियो से होने वाले खतरे से आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Jio लाया AI Classroom कोर्स, हर भारतीय को FREE में सिखाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानें कब से हो रहा शुरू

ऐसे करें सिस्टम अपडेट

यूजर्स सुरक्षा बढ़ाने के लिए Google Chrome को ऑटोमैटिक अपडेट पर सेट कर सकते हैं. इसके साथ ही ब्राउजर के थ्री-डॉट मेनू > Help > About Google Chrome पर क्लिक करें. इसे मैनुअली अपडेट भी कर सकते है. Chrome अपने आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देगा और नया अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ब्राउजर रिस्टार्ट कर चेंज अप्लाई कर सकते हैं.