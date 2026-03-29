Apple यूजर्स पर मंडराया बड़ा खतरा: सरकार ने जारी किया अलर्ट, तुरंत करें ये काम वरना हैकर्स के कब्जे में होगा फोन!

Apple Security Alert: डिजिटल दुनिया ने इंसानों के कामों को जितना आसान बनाया है उतना ही प्राइवेसी को लेकर चिंता भी बढ़ा दिया है. टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक छोटी सी गलती भी आपकी प्राइवेट जानकारियां हैकर्स तक पहुंचा सकती हैं. इसी बीच iPhone और Mac यूजर्स के लिए बड़ा खतरा सामने आया है! इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने iPhone और Mac यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक ऐसी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि एक छोटी सी लापरवाही हैकर्स तक आपकी जानकारी पहुंचा सकती है.

CERT-In ने एप्पल यूजर्स को सावधान करते हुए कहा कि इस छोटी सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट, पर्सनल फोटोज और चैट्स का दरवाजा हैकर्स के लिए खोल सकती है. आखिर क्या है ये हाई-सीवेरिटी अलर्ट और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं. अगर आप iPhone, iPad, Mac या Apple Watch का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स में कई गंभीर सुरक्षा खामियों हो सकती हैं. सरकार की एजेंसी के अनुसार इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स न सिर्फ आपके डिवाइस का कंट्रोल ले सकते हैं बल्कि आपका प्राइवेट डेटा भी चुरा सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

CERT-In की एडवाइजरी में बताया गया है कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां मिली हैं जो हैकर्स को डिवाइस में आर्बिट्ररी कोड रन करने और सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाने की अनुमति दे सकती हैं. आसान शब्दों में कहें तो हैकर दूर बैठे ही आपके फोन या लैपटॉप में घुसपैठ कर सकता है.

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क्यों खतरनाक हैं ये कमियां?

एक्स्पर्ट्स के मुताबिक ये खामियां एप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट्स में मौजूद हैं. इनके जरिए हैकर्स-

आपका पासवर्ड, बैंक डिटेल्स जैसे जरूरी जानकारी चोरी कर सकते हैं.

सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं.

डिवाइस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले सकते हैं.

कौन-कौन से डिवाइस खतरे में हैं?

एजेंसी ने यह अलर्ट उन यूजर्स के लिए जारी की है जो पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर फोन चला रहे हैं. ये खतरा मुख्य रूप से इन वर्जन पर है-

iPhone-iPad

iOS और iPadOS 26.4 और 18.7.7 से पुराने वर्जन.

Mac

macOS Tahoe 26.4 से पुराने वर्जन, macOS Sequoia 15.7.5 से पुराने वर्जन, और macOS Sonoma 14.8.5 से पुराने वर्जन.

Safari ब्राउजर 26.4 से पुराना वर्जन, watchOS, tvOS, Apple Xcode और visionOS के पुराने वर्जन.

बचने के लिए क्या करें?

CERT-In ने एप्पल यूजर्स को इन खतरों से बचने के लिए ये कदम उठाने की सलाह दी है-

सबसे पहले अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर लें. एप्पल ने इन खामियों को दूर करने के लिए पैच भी जारी कर दिया है.

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किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करने से बचें.

ऐप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल Apple App Store का ही इस्तेमाल करें.

अपने जरूरी डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें.

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