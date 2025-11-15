Advertisement
आपका Apple डिवाइस खतरे में! भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, तुरंत कर लें ये काम नहीं तो...

Warning For Apple Users: भारत सरकार ने Apple डिवाइस यूजर्स को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने कुछ चुनिंदा Apple मॉडल्स पर गंभीर कमजोरियां पाई गई हैं जिनका हैकर्स आसानी से फायदा उठा सकते हैं. सरकार ने इससे बचने का भी तरीका बताया है. आइए जानते हैं क्या है.

 

Nov 15, 2025
Warning For Apple Users: क्या आप भी Apple डिवाइस यूज करते हैं? जवाब अगर हां है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए भारत सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है. भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-In ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी करते हुए में बताया गया है कि Apple के कुछ खास मॉडल और कई प्रोडक्ट्स पर गंभीर सिक्योरिटी थ्रेट मंडरा रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स का डेटा चोरी हो सकता है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करना होगा. 

भारत सरकार की एजेंसी ने Apple के कई प्रॉडक्ट्स के लिए हाई लेवल की सिक्योरिटी वॉर्निंग जारी की है. यह चेतावनी उन यूजर्स के लिए है जो पुराने सॉफ्टवेयर वाले डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं.  CERT-In ने Apple यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूजर्स तुरंत अपने डिवाइस को अपडेट कर लें. ये कमजोरियां हैकर्स को डिवाइस पर गलत कोड चलाने, इनका कंट्रोल लेने, प्राइवेट चैट चुराने या फिर आपके डिवाइस को ही बंद करने की क्षमता रखती है. सभी ऐपल यूजर्स को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए. CERT-In ने चेतावनी के साथ कुछ सावधानियां भी बताई है जिससे हैकिंग के खतरे से बचा जा सकता है.

इन डिवाइसों पर खतरा
Apple के पुराने डिवाइस पर यह खतरा है, खासकर उनमें जो पुराने वर्जन पर चल रहे हैं. अगर आप इनमें से कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएइ. ये डिवाइस हैं-

आईफोन और आईपैड (वर्जन 26.1)
ऐपल वॉच (watchOS before 11.1)
ऐपल टीवीओएस (before 18.1)
मैक Mac (macOS Sequoia before 15.1, Ventura before 13.7.1, and Monterey before 12.7.2)
विजनओएस (before 2.1)
सफारी (before 17.6.1)
एक्सकोड (before 15.4)

CERT-In के चेतावनी के अनुसार ये कमियां बहुत खतरनाक हैं. हैकर्स इनका फायदा उठाकर आपके फोन से प्राइवेट जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर आपके डिवाइस पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं.  

तुरंत करें ये काम
CERT-In के चेतावनी के बाद ऐपल ने अपने यूजर्स को इन समस्या से बचाने के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है. यूजर्स को आईओएस 26.1, आईपैडओएस 26.1, मैकओएस 15.1 या उससे ऊपर वॉचओएस 11.1, टीवीओएस 18.1, सफारी 17.6.1, विजनओएस 2.1 और एक्सकोड 15.4 पर अपडेट करना चाहिए. ये अपडेट सभी प्रभावित सिस्टम और ऐप्स में Security Patch डालते हैं.  

इन बातों का भी रखें ध्यान
भारत सरकार की कंपनी ने भी यूजर्स को सलाह दी है कि सभी यूजर्स अपने डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें. इसके साथ ही ऑटोमैटिक अपडेट ऑन रखें जिससे नए पैच अपने आप आ जाएं. कहीं से भी ऐप्स डाउनलोड करने से बचें, केवल विश्वसनीय सोर्स से ही ऐप्स डाउनलोड करें. अनजान लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें, कभी कभी अनजान लिंक्स भी हमले का जरिया बन सकते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

CERT-In AdvisoryWarning For Apple UsersApple users

