CES 2026: ASUS ने लॉन्च किए नए ROG OLED गेमिंग मॉनिटर, हाई रिफ्रेश रेट और AI फीचर्स से हैं लैस; गेमर्स को मिलेगा अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस

CES 2026: दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES 2026 से पहले ASUS कंपनी ने गेमिंग की दुनिया को नया तोहफा दिया है. कंपनी ने अपने पॉपुलर गेमिंग ब्रांड Republic of Gamers (ROG) के तहत नई OLED गेमिंग मॉनिटर सीरीज लॉन्च की है. ASUS का कहना है कि ये मॉनिटर खास तौर पर उन गेमर्स के लिए बनाए गए हैं, जो अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस और बेहतरीन विजुअल क्वालिटी चाहते हैं. इन नए मॉनिटर्स की सबसे बड़ी खासियत है RGB स्ट्राइप OLED पिक्सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी. इस तकनीक से स्क्रीन पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स ज्यादा साफ नजर आते हैं. साथ ही इस पर लंबे समय तक गेम खेलने या काम करने के दौरान आंखों पर कम असर पड़ता है.

ASUS गेमिंग मॉनिटर में क्या है खास?

इस नई ROG OLED सीरीज में 34-इंच अल्ट्रावाइड से लेकर 32-इंच और 27-इंच तक के मॉनिटर शामिल हैं. इनमें कुछ मॉडल 360Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जिससे फास्ट-पेस्ड गेम्स खेलते समय स्क्रीन एकदम स्मूद रहती है. वहीं, कुछ मॉनिटर्स में डुअल मोड का विकल्प दिया गया है, जिससे यूजर जरूरत के हिसाब से 4K और फुल HD मोड के बीच स्विच कर सकता है. इसमें आपको AI आधारित डिस्प्ले फीचर्स मिलने वाले हैं. जिससे मॉनिटर खुद-ब-खुद ब्राइटनेस और विजुअल सेटिंग्स को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है. कंपनी ने इस नई सीरीज के कुछ मॉनिटर में डुअल मोड सपोर्ट दिया है, जिससे इनको यूजर जरूरत के हिसाब से 4K हाई रेजोल्यूशन या फुल HD हाई फ्रेम रेट मोड में स्विच कर सकता है. ASUS ने इन मॉनिटर्स में खास BlackShield टेक्नोलॉजी दी है. इस मॉनिटर में OLED पैनल को सुरक्षित रखने के लिए खास केयर फीचर्स दिए गए हैं, जिससे स्क्रीन खराब होने का खतरा कम होता है.

ROG Swift OLED PG34WCDN के फीचर्स

यह 34-इंच का उल्ट्रावाइड QD-OLED गेमिंग मॉनिटर है, जिसमें 360Hz रिफ्रेश रेट और बहुत तेज 0.03ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है. यह प्रीमियम गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और BlackShield फिल्म से डार्क सीन में भी बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देता है. इस मॉडल में ASUS की नई ब्लैकशील्ड प्रोटेक्शन वाली फिल्म लगी है, जो बेहतर ब्लैक लेवल का अनुभव कराती है और रोजमर्रा के उपयोग के दौरान स्क्रीन को खरोंचों से बचाती है. कनेक्टिविटी के लिए इस मॉनिटर में HDR प्लेबैक, डिस्प्लेपोर्ट 2.1 और HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल रहा है.

ROG Strix OLED XG34WCDMS के फीचर्स

यह एक और 34-इंच वाला QD-OLED मॉनिटर है. इसमें आपको 280Hz रिफ्रेश रेट के साथ कई अन्य शानदार फीचर्स मिल रहे हैं. इस मॉनिटर में भी ब्लैकशील्ड फिल्म लगी है. इसमें आप कॉम्पैक्ट स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको HDMI, DisplayPort और USB-C पोर्ट मिल रहा है, जो गेमर्स के लिए अच्छा अनुभव देने वाला है.

ROG Swift OLED PG27UCWM के फीचर्स

यह 26.5-इंच का मॉनिटर है जो आपको डुअल-मोड सपोर्ट का ऑप्शन देता है. इसे आप 240Hz पर 4K रिज़ॉल्यूशन और 480Hz पर फुल HD रिज़ॉल्यूशन के बीच स्विच कर सकते हैं. इसमें आप हाई विजुअल वाले और हाई-फ्रेम-रेट वाले गेम्स को आराम से खेल सकते हैं. इसका पैनल Tandem RGB OLED है, जिससे आपको शानदार रंग और ब्राइटनेस मिल जाता है. यह मॉनिटर डॉल्बी विज़न, HDR प्लेबैक, डिस्प्लेपोर्ट 2.1 और USB-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रहा है. यह मॉनिटर हाई-बैंडविड्थ कनेक्शन को सपोर्ट करता है.

ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 के फीचर्स

32-इंच वाले इस 4K OLED मॉनिटर में भी आपको BlackShield फिल्म मिल जाती है. यह 240Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ आता है. इसको आप गेम और कंटेंट दोनों के लिए आराम से यूज कर सकते हैं. यह मॉनिटर डॉल्बी विज़न, HDR प्लेबैक और डिस्प्लेपोर्ट 2.1 और HDMI 2.1 सहित कई कनेक्टिविटी ऑप्शन को सपोर्ट करता है.

