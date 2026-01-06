अब 5 मिनट में चार्ज होगी EV! फुल चार्ज में चलेगी 600KM तक, जानिए आखिर क्या है Solid State Batteries

Advertisement
यही बैटरी 2026 मॉडल की सभी Verge Motorcycles को पावर देगी, जिनकी डिलीवरी 2026 की पहली तिमाही से शुरू होगी. कंपनी का दावा है कि 5 मिनट में बैटरी 100% चार्ज होगी. Verge Motorcycles को 600 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:47 AM IST
CES 2026 में Donut Lab ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में बड़ा दावा किया है. कंपनी ने दुनिया की पहली ऐसी ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी पेश की है, जो सीधे OEM वाहनों में इस्तेमाल के लिए तैयार है. Donut Lab का कहना है कि यह नई हाई-परफॉर्मेंस Donut Battery सिर्फ लैब या प्रोटोटाइप तक सीमित नहीं है, बल्कि असल सड़कों पर चल रहे वाहनों में पहले से काम कर रही है. यही बैटरी 2026 मॉडल की सभी Verge Motorcycles को पावर देगी, जिनकी डिलीवरी 2026 की पहली तिमाही से शुरू होगी. कंपनी का दावा है कि 5 मिनट में बैटरी 100% चार्ज होगी. Verge Motorcycles को 600 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जा रहा है.

क्या होती है सॉलिड स्टेट बैटरी?
आज ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम-आयन बैटरी लगती है, जिसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है. सॉलिड स्टेट बैटरी इससे अलग है. इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिससे बैटरी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली बन सकती है.

लैब से बाहर, सीधे प्रोडक्शन व्हीकल में
अब तक सॉलिड-स्टेट बैटरियों को भविष्य की तकनीक माना जाता रहा है, जो ज्यादातर रिसर्च लैब्स और टेस्टिंग स्टेज तक सीमित थीं. Donut Lab का दावा है कि उसने इस लंबे इंतज़ार को खत्म कर दिया है. Verge TS Pro और Verge TS Ultra जैसे प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स में इस बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. कंपनी इसे सॉलिड-स्टेट बैटरी के कमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ा ब्रेकथ्रू बता रही है.

5 मिनट में 100% चार्ज और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी
Donut Lab के मुताबिक, इस सॉलिड-स्टेट बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 400 Wh/kg है, जो मौजूदा लिथियम-आयन बैटरियों से काफी बेहतर मानी जा रही है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बैटरी सिर्फ 5 मिनट में 100 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. कंपनी का दावा है कि बार-बार फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज करने पर भी इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आती. इसमें ज्वलनशील लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं, जिससे थर्मल रनअवे और आग लगने जैसे जोखिम भी काफी हद तक खत्म हो जाते हैं.

तापमान और लाइफ के मामले में भी दमदार
Donut Lab का कहना है कि यह बैटरी 1 लाख तक चार्ज साइकिल दे सकती है, वो भी न्यूनतम कैपेसिटी लॉस के साथ. कंपनी के अनुसार, यह बैटरी –30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में भी 99 प्रतिशत से ज्यादा कैपेसिटी बनाए रखती है. इतनी ज्यादा गर्मी या ठंड में भी न आग लगती है और न ही परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

CEO का दावा: सॉलिड-स्टेट बैटरी का भविष्य अब है
Donut Lab के CEO Marko Lehtimäki का कहना है कि सालों से सॉलिड-स्टेट बैटरियों को लेकर सिर्फ वादे होते रहे हैं और तारीखें आगे बढ़ती रहीं. उनके मुताबिक, Donut Lab ने यह ऐलान तभी किया, जब तकनीक को पब्लिक रोड्स पर चल रहे वाहनों में पूरी तरह टेस्ट और वेरिफाई कर लिया गया. उनका कहना है कि अब सॉलिड-स्टेट बैटरी भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की तकनीक बन चुकी है.

सस्ते और सुरक्षित मटीरियल पर फोकस
कंपनी का दावा है कि यह बैटरी ऐसे मटीरियल से बनाई गई है, जो आसानी से उपलब्ध हैं और जियो-पॉलिटिकल रिस्क से भी सुरक्षित हैं. इसमें रेयर एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी लागत पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों से कम बताई जा रही है. इसकी मॉड्यूलर डिजाइन के कारण अलग-अलग साइज, वोल्टेज और शेप में इसे ढाला जा सकता है, जिससे इसे वाहन के फ्रेम, ड्रोन या चेसिस का हिस्सा भी बनाया जा सकता है.

मोटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा अगला कदम
यह बैटरी Donut Lab की पहले पेश की गई Donut Motor टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे CES 2025 में दिखाया गया था. यह इन-व्हील मोटर सिस्टम पारंपरिक ड्राइवट्रेन की जरूरत खत्म कर देता है. कंपनी का कहना है कि फिलहाल 200 से ज्यादा OEMs इसकी मोटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं.

सड़कों पर चल रही है अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी
CES 2026 में Donut Lab ने कई पार्टनरशिप भी दिखाई हैं, जिनमें Verge Motorcycles सबसे आगे है. इन बाइक्स में 10 मिनट से कम चार्जिंग टाइम और 600 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया गया है. इसके अलावा, कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रेलर, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म और डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है. Donut Lab का कहना है कि अब सॉलिड-स्टेट बैटरी सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अगला वास्तविक कदम है.

