गेमिंग की दुनिया में MSI का धमाका! 300W की पावर और बर्फ जैसी कूलिंग, CES 2026 में पेश किए धांसू Laptops

CES 2026 इवेंट में MSI ने अपने गेमिंग लैपटॉप की पूरी रेंज को नया अवतार दिया है. कंपनी ने Raider, Stealth और Crosshair सीरीज के लैपटॉप पेश किए हैं, जिनमें पहले से ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर और बेहतर कूलिंग सिस्टम दिया गया है. MSI का कहना है कि 2026 मॉडल्स में परफॉर्मेंस को सबसे ऊपर रखा गया है ताकि गेमर्स को बिना रुकावट शानदार एक्सपीरियंस मिल सके. नए डिजाइन में थर्मल सिस्टम को दोबारा तैयार किया गया है, जिससे लैपटॉप लंबे समय तक हाई पावर पर भी ठंडे रह सकें.

Raider 16 Max HX की खास बातें

MSI की 2026 गेमिंग लाइनअप का असली स्टार Raider 16 सीरीज है. इस रेंज में Raider 16 Max HX, Raider 16 HX और AMD प्रोसेसर वाला Raider A16 HX शामिल हैं. सभी मॉडल्स 16-इंच प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए हैं. Intel वाले मॉडल्स में Core Ultra 200HX प्रोसेसर दिए गए हैं, जबकि Raider A16 HX में AMD Ryzen 9 9955HX चिपसेट मिलता है. ग्राफिक्स के मामले में ये लैपटॉप पूरी तरह नेक्स्ट लेवल हैं. Max HX और A16 HX मॉडल्स में NVIDIA GeForce RTX 5090 तक का ऑप्शन मिलता है, जो डेस्कटॉप जैसी गेमिंग पावर देता है. वहीं Raider 16 HX मॉडल RTX 5080 GPU तक सपोर्ट करता है.

डिस्प्ले भी एकदम प्रीमियम रखा गया है. इसमें 16-इंच QHD+ OLED पैनल, 240Hz रिफ्रेश रेट, फुल DCI-P3 कलर कवरेज और DisplayHDR True Black 1000 सर्टिफिकेशन दिया गया है. अगर OLED न चाहिए तो IPS डिस्प्ले का विकल्प भी मौजूद है. मेमोरी सपोर्ट 128GB (Intel) और 96GB (AMD) तक जाता है. स्टोरेज के लिए PCIe Gen5 और Gen4 दोनों तरह के SSD लगाए जा सकते हैं. Wi-Fi 7, HDMI 2.1, फास्ट USB पोर्ट्स, Dynaudio स्पीकर्स और 90Wh बैटरी जैसे फीचर्स इसे परफेक्ट गेमिंग मशीन बनाते हैं. कुल मिलाकर Raider 16 सीरीज पोर्टेबिलिटी से ज्यादा रॉ परफॉर्मेंस पर फोकस करती है.

MSI Stealth 16 AI+ की खूबियां

अगर आपको भारी-भरकम लैपटॉप नहीं बल्कि पतला और स्मार्ट लुक वाला गेमिंग डिवाइस चाहिए, तो Stealth 16 AI+ आपके लिए है. यह सिर्फ 16.6mm मोटा है और वजन 2kg से भी कम है. इतने स्लिम बॉडी में भी MSI ने कूलिंग को अपग्रेड करके पुराने मॉडल से 20W ज्यादा GPU हेडरूम दे दिया है. इसी वजह से इसे CES Innovation Award भी मिला है.

इस लैपटॉप में Intel Core Ultra 9 processor 386H और RTX 5090 GPU तक का ऑप्शन मिलता है. 16-इंच QHD+ OLED डिस्प्ले 240Hz रिफ्रेश रेट और 100% DCI-P3 कलर कवरेज के साथ आता है, जिसे VESA DisplayHDR True Black 600 की मान्यता मिली हुई है. इसमें दो स्लॉट्स के जरिए 128GB तक DDR5-7200 RAM लगाई जा सकती है और डुअल M.2 SSD स्लॉट्स भी दिए गए हैं.

कनेक्टिविटी के मामले में Stealth 16 AI+ फुल पैक है. इसमें Thunderbolt 4 के दो पोर्ट, HDMI 2.1 (8K आउटपुट सपोर्ट), USB-A पोर्ट्स, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 मिलता है. कीबोर्ड 4-जोन RGB लाइटिंग के साथ आता है और इसमें अलग से Copilot key भी दी गई है. ऑडियो के लिए क्वाड स्पीकर सेटअप और Nahimic एन्हांसमेंट मौजूद है. 90Whr बैटरी इस पूरे सिस्टम को पावर देती है, जिससे यह लैपटॉप स्टाइल और पावर का बढ़िया बैलेंस बनाता है.

MSI Crosshair 16 सीरीज के फीचर्स

MSI ने Crosshair लाइनअप को भी अपग्रेड किया है. 2026 की इस सीरीज में Crosshair 16 Max HX और Crosshair 16 HX दो मॉडल्स आए हैं. दोनों में 2560×1600 रेजोल्यूशन वाला 16-इंच QHD+ डिस्प्ले मिलता है. Max HX मॉडल Intel Core Ultra 200HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 5070 GPU तक सपोर्ट करता है. इसमें 165Hz OLED डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है, जो 100% DCI-P3 और DisplayHDR True Black 500 सर्टिफिकेशन के साथ आता है. RAM और स्टोरेज सपोर्ट 128GB DDR5 और PCIe Gen5 SSD तक जाता है.

दूसरी तरफ Crosshair 16 HX मॉडल Intel Core i9-14900HX प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 240Hz IPS-लेवल डिस्प्ले मिलता है. यह 96GB तक DDR5 मेमोरी सपोर्ट करता है और वजन 2.3kg है. दोनों मॉडल्स में पोर्ट लेआउट को स्मार्ट तरीके से पीछे शिफ्ट किया गया है. HDMI और Ethernet पोर्ट अब रियर पैनल पर दिए गए हैं, जिससे केबल मैनेजमेंट आसान हो जाता है और गेमिंग डेस्क ज्यादा क्लीन दिखती है.