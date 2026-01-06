बिना ड्राइवर के चलेगी UBER! अब Robot चलाएगा Taxi, पहली बार दुनिया के सामने आया डिजाइन

CES 2026 में Uber Technologies ने Lucid Group और Nuro के साथ मिलकर अपनी आने वाली ग्लोबल रोबोटैक्सी सर्विस के लिए प्रोडक्शन-इंटेंट वाहनों से पर्दा उठाया है. इस ऐलान के साथ Uber ने वह इन-कैबिन एक्सपीरियंस भी दिखाया, जिसे कंपनी ने खुद डिजाइन किया है. लास वेगास में हुए इस इवेंट में कंपनियों ने बताया कि पिछले महीने से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ऑटोनॉमस रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. यह सर्विस इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें Nuro सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस प्रोटोटाइप्स के जरिए टेस्टिंग को लीड कर रहा है.

तीन कंपनियों की साझेदारी में क्या सामने आया

इस साझेदारी के तहत Uber की भविष्य की ऑटोनॉमस राइड-हेलिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाली रोबोटैक्सी दिखाई गई. इसके साथ ही Uber द्वारा डिजाइन किया गया केबिन एक्सपीरियंस भी पहली बार पब्लिक के सामने आया. इससे यह साफ होता है कि बिना ड्राइवर की यात्रा के दौरान यात्री गाड़ी से कैसे इंटरैक्ट करेंगे और उन्हें अंदर किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी.

किसकी क्या भूमिका है

Lucid Group इस रोबोटैक्सी के लिए वाहन प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो Lucid Gravity पर आधारित है. ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम और पूरे टेस्टिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी Nuro के पास है. वहीं Uber इस सर्विस को ऑपरेट करेगा और वाहन के अंदर यात्रियों के अनुभव को डिजाइन करने का काम कर रहा है. यह साफ संकेत है कि Uber अब सिर्फ ऐप नहीं, बल्कि पूरी मोबिलिटी इकोसिस्टम पर फोकस कर रहा है.

कहां हो रही है रोबोटैक्सी की टेस्टिंग

पिछले महीने से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ऑटोनॉमस ऑन-रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. Nuro इन टेस्ट्स को ऐसे इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स के साथ कर रहा है, जिनकी निगरानी प्रशिक्षित ऑटोनॉमस व्हीकल ऑपरेटर्स कर रहे हैं. कंपनियों के मुताबिक, यह टेस्टिंग पब्लिक लॉन्च से पहले का एक बेहद अहम चरण है, जिससे तकनीक की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

कैसे काम करती है Uber की रोबोटैक्सी

Uber की यह रोबोटैक्सी एक नए सेंसर सिस्टम पर काम करती है, जिसमें कैमरा, सॉलिड-स्टेट लाइडार और रडार शामिल हैं. ये सभी मिलकर गाड़ी को 360-डिग्री की पूरी समझ देते हैं. ये सेंसर वाहन के बॉडी स्ट्रक्चर में और छत पर लगे एक खास “हेलो मॉड्यूल” में इंटीग्रेट किए गए हैं. इसी हेलो में LED लाइट्स भी हैं, जिससे यात्री अपनी गाड़ी को पहचान सकते हैं और ट्रिप स्टेटस देख सकते हैं.

केबिन के अंदर यात्रियों को क्या मिलेगा

रोबोटैक्सी के अंदर यात्रियों के लिए कई स्क्रीन दी गई हैं, जिनसे वे क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं. इन स्क्रीन पर गाड़ी का रियल-टाइम रूट भी देखा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर यात्री सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं या गाड़ी को किनारे रोकने का अनुरोध भी कर सकते हैं. इस रोबोटैक्सी में छह यात्रियों के बैठने की जगह है और सामान रखने के लिए भी पर्याप्त स्पेस दिया गया है. इसकी कंप्यूटिंग पावर NVIDIA DRIVE AGX Thor प्लेटफॉर्म से मिलती है.

सेफ्टी और वैलिडेशन पर खास ध्यान

Nuro के अनुसार, ऑन-रोड टेस्टिंग उसके बड़े सेफ्टी और वैलिडेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है. इसमें क्लोज्ड-ट्रैक टेस्टिंग, सिमुलेशन और पब्लिक रोड ट्रायल्स शामिल हैं. इस प्रोग्राम का मकसद अलग-अलग ट्रैफिक हालात में ऑटोनॉमस सिस्टम की परसेप्शन, प्लानिंग और वाहन के व्यवहार का आकलन करना है.

प्रोडक्शन कब शुरू हो सकता है

फाइनल वैलिडेशन के बाद यह प्रोडक्शन-इंटेंट रोबोटैक्सी इसी साल Lucid की एरिजोना स्थित फैक्ट्री में बनना शुरू हो सकती है. हालांकि कंपनियों ने अभी मैन्युफैक्चरिंग की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है.

CES में कहां देख सकते हैं यह रोबोटैक्सी

CES 2026 में आने वाले लोग इस रोबोटैक्सी को NVIDIA के शोकेस में, Fontainebleau Hotel में देख सकते हैं. यह वाहन सोमवार 5 जनवरी की दोपहर 3 बजे (PT) से लेकर गुरुवार 8 जनवरी 2026 तक प्रदर्शित रहेगा.