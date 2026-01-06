Advertisement
trendingNow13065119
Hindi Newsटेकबिना ड्राइवर के चलेगी UBER! अब Robot चलाएगा Taxi, पहली बार दुनिया के सामने आया डिजाइन

बिना ड्राइवर के चलेगी UBER! अब Robot चलाएगा Taxi, पहली बार दुनिया के सामने आया डिजाइन

लास वेगास में हुए इस इवेंट में कंपनियों ने बताया कि पिछले महीने से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ऑटोनॉमस रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. यह सर्विस इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें Nuro सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस प्रोटोटाइप्स के जरिए टेस्टिंग को लीड कर रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना ड्राइवर के चलेगी UBER! अब Robot चलाएगा Taxi, पहली बार दुनिया के सामने आया डिजाइन

CES 2026 में Uber Technologies ने Lucid Group और Nuro के साथ मिलकर अपनी आने वाली ग्लोबल रोबोटैक्सी सर्विस के लिए प्रोडक्शन-इंटेंट वाहनों से पर्दा उठाया है. इस ऐलान के साथ Uber ने वह इन-कैबिन एक्सपीरियंस भी दिखाया, जिसे कंपनी ने खुद डिजाइन किया है. लास वेगास में हुए इस इवेंट में कंपनियों ने बताया कि पिछले महीने से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ऑटोनॉमस रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. यह सर्विस इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें Nuro सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस प्रोटोटाइप्स के जरिए टेस्टिंग को लीड कर रहा है.

तीन कंपनियों की साझेदारी में क्या सामने आया
इस साझेदारी के तहत Uber की भविष्य की ऑटोनॉमस राइड-हेलिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाली रोबोटैक्सी दिखाई गई. इसके साथ ही Uber द्वारा डिजाइन किया गया केबिन एक्सपीरियंस भी पहली बार पब्लिक के सामने आया. इससे यह साफ होता है कि बिना ड्राइवर की यात्रा के दौरान यात्री गाड़ी से कैसे इंटरैक्ट करेंगे और उन्हें अंदर किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी.

किसकी क्या भूमिका है
Lucid Group इस रोबोटैक्सी के लिए वाहन प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो Lucid Gravity पर आधारित है. ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम और पूरे टेस्टिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी Nuro के पास है. वहीं Uber इस सर्विस को ऑपरेट करेगा और वाहन के अंदर यात्रियों के अनुभव को डिजाइन करने का काम कर रहा है. यह साफ संकेत है कि Uber अब सिर्फ ऐप नहीं, बल्कि पूरी मोबिलिटी इकोसिस्टम पर फोकस कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हो रही है रोबोटैक्सी की टेस्टिंग
पिछले महीने से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ऑटोनॉमस ऑन-रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. Nuro इन टेस्ट्स को ऐसे इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स के साथ कर रहा है, जिनकी निगरानी प्रशिक्षित ऑटोनॉमस व्हीकल ऑपरेटर्स कर रहे हैं. कंपनियों के मुताबिक, यह टेस्टिंग पब्लिक लॉन्च से पहले का एक बेहद अहम चरण है, जिससे तकनीक की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

कैसे काम करती है Uber की रोबोटैक्सी
Uber की यह रोबोटैक्सी एक नए सेंसर सिस्टम पर काम करती है, जिसमें कैमरा, सॉलिड-स्टेट लाइडार और रडार शामिल हैं. ये सभी मिलकर गाड़ी को 360-डिग्री की पूरी समझ देते हैं. ये सेंसर वाहन के बॉडी स्ट्रक्चर में और छत पर लगे एक खास “हेलो मॉड्यूल” में इंटीग्रेट किए गए हैं. इसी हेलो में LED लाइट्स भी हैं, जिससे यात्री अपनी गाड़ी को पहचान सकते हैं और ट्रिप स्टेटस देख सकते हैं.

केबिन के अंदर यात्रियों को क्या मिलेगा
रोबोटैक्सी के अंदर यात्रियों के लिए कई स्क्रीन दी गई हैं, जिनसे वे क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं. इन स्क्रीन पर गाड़ी का रियल-टाइम रूट भी देखा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर यात्री सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं या गाड़ी को किनारे रोकने का अनुरोध भी कर सकते हैं. इस रोबोटैक्सी में छह यात्रियों के बैठने की जगह है और सामान रखने के लिए भी पर्याप्त स्पेस दिया गया है. इसकी कंप्यूटिंग पावर NVIDIA DRIVE AGX Thor प्लेटफॉर्म से मिलती है.

सेफ्टी और वैलिडेशन पर खास ध्यान
Nuro के अनुसार, ऑन-रोड टेस्टिंग उसके बड़े सेफ्टी और वैलिडेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है. इसमें क्लोज्ड-ट्रैक टेस्टिंग, सिमुलेशन और पब्लिक रोड ट्रायल्स शामिल हैं. इस प्रोग्राम का मकसद अलग-अलग ट्रैफिक हालात में ऑटोनॉमस सिस्टम की परसेप्शन, प्लानिंग और वाहन के व्यवहार का आकलन करना है.

प्रोडक्शन कब शुरू हो सकता है
फाइनल वैलिडेशन के बाद यह प्रोडक्शन-इंटेंट रोबोटैक्सी इसी साल Lucid की एरिजोना स्थित फैक्ट्री में बनना शुरू हो सकती है. हालांकि कंपनियों ने अभी मैन्युफैक्चरिंग की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है.

CES में कहां देख सकते हैं यह रोबोटैक्सी
CES 2026 में आने वाले लोग इस रोबोटैक्सी को NVIDIA के शोकेस में, Fontainebleau Hotel में देख सकते हैं. यह वाहन सोमवार 5 जनवरी की दोपहर 3 बजे (PT) से लेकर गुरुवार 8 जनवरी 2026 तक प्रदर्शित रहेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

CES 2026UberUber robotaxi

Trending news

'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर