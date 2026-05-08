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Apple लवर्स के लिए शानदार मौका: iPhone और iPad पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, जानिए कहां चल रही है ये डील

Croma Sale Offer: अगर आप भी Apple प्रोडक्ट के शौकीन हैं और आईफोन या मैकबुक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है. क्रोमा अपनी स्पेशल Everything Apple Sale का दूसरा फेज लेकर आया है, जहां Apple के लेटेस्ट लाइनअप पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. 
को कितनी बचत होने वाली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 12:23 PM IST
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Apple लवर्स के लिए शानदार मौका: iPhone और iPad पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, जानिए कहां चल रही है ये डील

Croma Sale Apple Offer: अगर आप भी Apple लवर्स हैं और iPhone या MacBook Air खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. एप्पल के आईफोन और मैकबुक एयर पर भारी छूट मिल रही है. जिसका फायदा उठाकर आप भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर हजारों की बचत कर सकते हैं. क्रोमा की स्पेशल सेल में एप्पल के प्रोडक्ट पर छूट मिल रही है.  Croma ने अपनी स्पेशल Everything Apple सेल के दूसरे फेज की शुरुआत कर दिया है, इसी सेल में आईफोन पर ये ऑफर मिल रहा है. आइए जानते हैं किस आईफोन और किस मैकबुक पर छूट मिल रही है. 

iPad 11th Gen पर सबसे बड़ी डील

इस सेल में सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है एप्पल के iPad 11th Gen पर. आमतौर पर 34,900 रुपये की कीमत पर बिकने वाला यह आईपैड सेल के दौरान छूट पर सिर्फ 29,489 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है. यह कीमत एक्सचेंज बोनस, डिस्काउंट कूपन और टाटा न्यू कॉइंस के फायदों को जोड़कर मिल रहा है. 30 हजार से कम के बजट में आईपैड चाहने वालों के लिए यह एक शानदार मौका है.

दूसरे गैजेट्स पर भी है डिस्काउंट

सिर्फ आईपैड ही नहीं क्रोमा ने दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर्स की बरसात कर दी है-

iPhone 17 256GB
इस फ्लैगशिप फोन की कीमत 82,900 रुपये है, लेकिन एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 44,768 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

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क्रोमा की इस सेल में एप्पल के लेटेस्ट एक्सेसरीज और वियरेबल पर भी बड़ी बचत हो सकती है-

iPad Air M4 की कीमत ऑफर्स के साथ ₹55,490 से शुरू है. वहीं AirPods Pro 3 की शुरुआती कीमत ₹22,491 है, AirPods 4 की कीमत ₹10,791 में हैं. साथ ही Apple Watch SE 3 की कीमत ₹23,388 है.
(ये भी पढ़ेंः सितंबर में किस तारीख को लॉन्च होगा iPhone 18? क्या फोल्डेबल आईफोन भी आएगा?)

कैसे उठाएं ऑफर्स का लाभ?

क्रोमा के मुताबिक ये कीमतें प्रभावी हैं. यूजर्स अधिकतम बचत के लिए HDFC Tata Neu कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 10% तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है. इसके साथ ही पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर तगड़ा बोनस और नो-कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं. इस बात का भी ध्यान दें कि सेल के ऑफर्स स्टॉक रहने तक ही सीमित हैं. अलग-अलग शहरों और स्टोर लोकेशंस के हिसाब से कीमतों और उपलब्धता में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः 2,000 से कम में घर ले आएं ये वायरलेस स्पीकर, शानदार बेस के साथ मिलेगा प्रीमियम साउंड)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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