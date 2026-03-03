आसमान में दिखेगा 'ब्लड मून' का शानदार नजारा! घर बैठे मोबाइल पर ऐसे देखें साल का पहला चंद्र ग्रहण; नोट कर लें सही समय

Chandra Grahan 2026 Live Streaming: इस बार होली का त्योहार और भी खास होने वाला है. इसकी वजह है साल का पहला चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse), जो आज 3 मार्च को लगने जा रहा है. शाम होते-होते आसमान में चांद का रंग बदलता नजर आ सकता है. कई जगहों पर यह लालिमा लिए दिखेगा, जिसे लोग आम भाषा में 'ब्लड मून' भी कहते हैं. इस बार आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलने वाला है. भारत के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा, लेकिन अगर आपके शहर में बादल हैं या विजिबिलिटी कम है, तो टेंशन न लें. आप अपने स्मार्टफोन पर भी इसे लाइव देख सकते हैं.

कब लगता है चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण तब लगता है, जब धरती, सूरज और चांद एक सीध में आ जाते हैं और धरती की साया चांद पर पड़ती है. इस दौरान चांद की चमक कुछ देर के लिए कम हो जाती है. खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं. इसके लिए किसी खास चश्मे या उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम करीब साढ़े पांच घंटे का होगा. पूरा ग्रहण लगभग साढ़े पांच घंटे का होगा.

भारत में कब और कहां दिखेगा ग्रहण?

दुनिया भर में यह ग्रहण कई घंटों तक चलेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण इसके कुछ ही अंश दिखाई देंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रहण का सबसे साफ नजारा शाम 6:30 बजे से 6:45 बजे के बीच करीब 15 मिनट तक दिखाई देगा. इसे आप भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों में भी लोग इस खगोलीय घटना का आनंद ले सकेंगे.

मोबाइल पर कैसे देखें LIVE?

अगर आप ठंड या प्रदूषण के कारण बाहर नहीं निकलना चाहते, तो टेक्नोलॉजी ने आपका काम आसान कर दिया है. कई ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी और स्पेस एजेंसियां (जैसे NASA और Timeanddate.com) अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी. इसे देखने के लिए आपको बस उनके YouTube पर जाना होगा. इसके बाद सर्च बार में 'Lunar Eclipse 3 March 2026 Live' टाइप करें और आपके सामने ग्रहण दिखाई देगा. नासा (NASA) या ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के आधिकारिक चैनल पर जाकर आप हाई-डेफिनिशन में ग्रहण देख सकते हैं.

क्या बरतें सावधानी?

सूर्य ग्रहण से अलग, चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आपको किसी विशेष चश्मे की जरूरत नहीं होती. आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास एक छोटा टेलिस्कोप या दूरबीन (Binoculars) है, तो आप चंद्रमा की सतह पर होने वाले बदलावों को और भी बारीकी से देख पाएंगे.

