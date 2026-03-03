Advertisement
trendingNow13128386
Hindi Newsटेकआसमान में दिखेगा ब्लड मून का शानदार नजारा! घर बैठे मोबाइल पर ऐसे देखें साल का पहला चंद्र ग्रहण; नोट कर लें सही समय

आसमान में दिखेगा 'ब्लड मून' का शानदार नजारा! घर बैठे मोबाइल पर ऐसे देखें साल का पहला चंद्र ग्रहण; नोट कर लें सही समय

Chandra Grahan 2026 Live Streaming: आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है. इस खगोलीय घटना को आप NASA के यूट्यूब चैनल या SkyView जैसे ऐप्स पर अपने मोबाइल से घर बैठे 'लाइव' देख सकते हैं. इस बार 'ब्लड मून' की वजह से चांद लाल नजर आएगा. विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक शानदार मौका है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में दिखेगा 'ब्लड मून' का शानदार नजारा! घर बैठे मोबाइल पर ऐसे देखें साल का पहला चंद्र ग्रहण; नोट कर लें सही समय

Chandra Grahan 2026 Live Streaming: इस बार होली का त्योहार और भी खास होने वाला है. इसकी वजह है साल का पहला चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse), जो आज 3 मार्च को लगने जा रहा है. शाम होते-होते आसमान में चांद का रंग बदलता नजर आ सकता है. कई जगहों पर यह लालिमा लिए दिखेगा, जिसे लोग आम भाषा में 'ब्लड मून' भी कहते हैं. इस बार आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलने वाला है. भारत के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा, लेकिन अगर आपके शहर में बादल हैं या विजिबिलिटी कम है, तो टेंशन न लें. आप अपने स्मार्टफोन पर भी इसे लाइव देख सकते हैं.

कब लगता है चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण तब लगता है, जब धरती, सूरज और चांद एक सीध में आ जाते हैं और धरती की साया चांद पर पड़ती है. इस दौरान चांद की चमक कुछ देर के लिए कम हो जाती है. खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं. इसके लिए किसी खास चश्मे या उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम करीब साढ़े पांच घंटे का होगा. पूरा ग्रहण लगभग साढ़े पांच घंटे का होगा.

यह भी पढ़ें:- 'पैसे दो, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा'...अगर आपके पास भी आया ऐसा मैसेज, तो डरें नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में कब और कहां दिखेगा ग्रहण?

दुनिया भर में यह ग्रहण कई घंटों तक चलेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण इसके कुछ ही अंश दिखाई देंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रहण का सबसे साफ नजारा शाम 6:30 बजे से 6:45 बजे के बीच करीब 15 मिनट तक दिखाई देगा. इसे आप भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों में भी लोग इस खगोलीय घटना का आनंद ले सकेंगे.

मोबाइल पर कैसे देखें LIVE?

अगर आप ठंड या प्रदूषण के कारण बाहर नहीं निकलना चाहते, तो टेक्नोलॉजी ने आपका काम आसान कर दिया है. कई ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी और स्पेस एजेंसियां (जैसे NASA और Timeanddate.com) अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी. इसे देखने के लिए आपको बस उनके YouTube पर जाना होगा. इसके बाद सर्च बार में 'Lunar Eclipse 3 March 2026 Live' टाइप करें और आपके सामने ग्रहण दिखाई देगा. नासा (NASA) या ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के आधिकारिक चैनल पर जाकर आप हाई-डेफिनिशन में ग्रहण देख सकते हैं. 

क्या बरतें सावधानी?

सूर्य ग्रहण से अलग, चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आपको किसी विशेष चश्मे की जरूरत नहीं होती. आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास एक छोटा टेलिस्कोप या दूरबीन (Binoculars) है, तो आप चंद्रमा की सतह पर होने वाले बदलावों को और भी बारीकी से देख पाएंगे.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप ने जिसे किया था ब्लैकलिस्ट, उसी AI के भरोसे अमेरिका ने किया ईरान पर हमला...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Chandra Grahan 2026 Live StreamingWatch Lunar Eclipse Live 2026Chandra Grahan Time and Date

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान