Hotspot की कछुआ चाल से हैं परेशान? अपनाएं ये 1 मिनट वाला फॉर्मूला, फिर हाई स्पीड की चाल से दौड़ेगा Internet!

How to Increase Hotspot Speed: देश में 5G रोलआउट के बाद स्मार्टफोन पर तो इंटरनेट की रफ्तार आसमान छू रही है, लेकिन जैसे ही इसी इंटरनेट को हॉटस्पॉट के जरिए लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस पर इस्तेमाल करते हैं तो रफ्तार एकदम कछुआ चाल हो जाती है. फोन में 5G नेटवर्क फुल होने के बाद भी कनेक्टेड डिवाइस पर स्पीड बहुत ही स्लो होती है. वर्क-फ्रॉम-होम हो या कोई जरूरी ऑनलाइन मीटिंग होतो ऐसी समस्या सिर दर्द बन जाती है.
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How to Increase Hotspot Speed: भारत में 5G इंटरनेट आए काफी समय हो रहा है और आज हमारे फोन में हाई स्पीड इंटरनेट चलता है. लेकिन जैसे ही हम फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप या टैबलेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट स्पीड अचानक स्लो हो जाती है. ऑफिस का जरूरी काम हो या फिर कोई दूसरा काम, बिना अच्छे इंटरनेट स्पीड के मानों काम आगे ही नहीं बढ़ता है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण अक्सर हम इंटरनेट समस्या मान लेते हैं. लेकिन असल में यह नेटवर्क की समस्या नहीं होती है, बल्कि फोन की एक डिफॉल्ट सेटिंग की समस्या होती है.
आज के समय में आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन में मोबाइल हॉटस्पॉट डिफॉल्ट रूप से 2.4GHz बैंड पर सेट होता है. यह पुराना बैंड रेंज तो बेहतर देता है लेकिन डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कम कर देता है. आसान भाषा में कहें तो आपका फोन 5G की सुपरफास्ट पटरी पर तो दोड़ रहा है लेकिन हॉटस्पॉट उसे पुरानी संकरी गली से दूसरे डिवाइस तक भेजा जा रहा है. इसी वजह से शानदार 5G सिग्नल होने के बाद भी आपको लैपटॉप पर हाई-स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉटस्पॉट भी 5G की असली क्षमता दिखाए, तो आपको सेटिंग में जाकर इसे 5GHz बैंड पर स्विच कर लें. यह बैंड हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर और कम लेटेंसी के लिए बनाया गया है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसकी रेंज थोड़ी कम जरूर होती है और पुराने डिवाइस इसे सपोर्ट भी नहीं करते हैं.
Samsung
इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा. यहां कनेक्शंस फिर मोबाइल हॉटस्पॉट और टेदरिंग में जाना होगा.
यहां कॉन्फिगर में जाकर बैंड में 5GHz सेलेक्ट कर लें.
Xiaomi-Redmi-Poco
फोन की सेटिंग्स में जाएं और पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाकर सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट में AP बैंड जाकर 5GHz सेलेक्ट कर लें.
Realme-Oppo
पहले सेटिंग्स में जाएं. यहां पर्सनल हॉटस्पॉट और फिर हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाकर AP बैंड में जाएं और 5GHz चुनें.
OnePlus- Vivo/iQOO: सेटिंग्स में जाएं, यहां पर्सनल हॉटस्पॉट और फिर हॉटस्पॉट कॉन्फिगरेशन में जाकर AP बैंड और फिर 5GHz चुनें.
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वहीं अगर आपके पास लेटेस्ट या प्रीमियम स्मार्टफोन है तो आप Wi-Fi 6 भी इनेबल कर सकते हैं. जो न सिर्फ स्पीड बढ़ाता है बल्कि एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट होने पर भी इंटरनेट को स्थिर रखता है.
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