भारतीय किस वजह से बदलते हैं अपना फोन? अच्छा कैमरा और दमदार बैटरी को छोड़ क्यों दिमाग पर चढ़ गया 'AI का बुखार'?

स्मार्टफोन खरीदने का तरीका अब भारत में पूरी तरह बदल रहा है. एक जमाना था जब लोग केवल फोन का कैमरा या उसका प्रोसेसर देखकर ही कोई मॉडल फाइनल कर लेते थे. लेकिन आज का भारतीय ग्राहक अपने फोन से कुछ ज्यादा उम्मीदें रख रहा है. अमेजॉन इंडिया के जुलाई 2026 में हुए 'बेस्ट इन टेक' सर्वे ने इस बदलाव पर से पर्दा उठाया है. 40,000 से अधिक लोगों की राय पर आधारित इस सर्वे से साफ हो गया है कि अब AI कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, बल्कि फोन की प्राइमरी जरूरत बन चुका है. इसके साथ ही लोग बेसिक फीचर्स और फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं.
अमेजॉन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 82 प्रतिशत लोग नया फोन खरीदते समय एआई फीचर्स को बेहद अहम मानते हैं. लेकिन लोग सिर्फ दिखावे वाले फीचर्स नहीं, बल्कि काम आने वाले एआई टूल्स पसंद कर रहे हैं. सर्वे में 25 फीसदी लोगों ने Contextual Assistance को सबसे पसंदीदा फीचर बताया.
यह फीचर आपकी स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को समझकर सही समय पर सुझाव या रिप्लाई देता है. 18 फीसदी खरीदारों के लिए जनरेटिव फोटो एडिटिंग और 17 फीसदी के लिए विजुअल सर्च सबसे जरूरी रहा. इसके अलावा 11 फीसदी लोगों का मानना है कि एडैप्टिव बैटरी मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए.
एआई का क्रेज भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन लोग आज भी परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप को सबसे ऊपर रखते हैं. सर्वे में 87 फीसदी लोगों ने स्पीड और परफॉर्मेंस को पहली प्राथमिकता दी. इसके बाद 79 फीसदी के साथ बैटरी लाइफ और 77 फीसदी के साथ कैमरा क्वालिटी रही.
इसके अलावा 22 फीसदी यूजर्स ने माना कि उनके मौजूदा फोन में बैटरी लाइफ सबसे बड़ी समस्या है. 17 फीसदी लोग कैमरे और 12 फीसदी लोग परफॉर्मेंस से परेशान हैं. इसका साफ मतलब है कि अगर फोन में अच्छी बैटरी और परफॉर्मेंस नहीं है, तो सिर्फ एआई के दम पर लोग उसे नहीं खरीदेंगे.
भारतीय ग्राहक अब अपने बजट को बढ़ाने से नहीं कतरा रहे हैं. सर्वे के अनुसार 42 फीसदी लोग 25,000 से 50,000 रुपये वाले मिड-प्रीमियम सेगमेंट का फोन लेना चाहते हैं. वहीं 33 फीसदी खरीदार 50,000 रुपये से महंगे फोन्स पर विचार कर रहे हैं. लगभग 48 फीसदी लोग अगले तीन महीनों में अपना फोन अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि खरीदारी करते समय 47 फीसदी लोग रिव्यू और स्टार रेटिंग्स को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं. महज 35 फीसदी लोग ही डिस्काउंट और डील्स के भरोसे रहते हैं. ये सभी आंकड़े अमेजॉन इंडिया के सितंबर 2026 में होने वाले 'बेस्ट इन टेक अवॉर्ड्स' का आधार बनेंगे.