सर्दियों में क्यों तेजी से डिस्चार्ज होता है फोन? न चार्जर-न बैटरी खराब, ये है असली वजह!

Phone Battery Drains Reason: सर्दियों में कई लोगों को अपने स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या होने लगती है. सुबह घर से निकलते ही 100% चार्ज फोन कुछ ही समय में 60–70% तक आ जाता है. कई लोग इसे बैटरी खराब होने का कारण मान लेते हैं लेकिन असल में यह सिर्फ ठंड का असर है. इसके पीछे साइंस होती है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:11 AM IST
Phone Battery Drains Reason: क्या आपके भी स्मार्टफोन की बैटरी ठंड के दिनों में तेजी से डाउन होने लगती है? अगर हां तो ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से ऑफिस निकलते समय फोन तो फुल चार्ज करते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में फोन की बैटरी 60%-70% पर आ जाती है. बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा फोन की बैटरी खराब होने के कारण हो रहा है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. ठंड के दिनों में अगर फोन की बैटरी तेजी से डाउन होतो जरूरी नहीं है बैटरी खराब हो रही हो, इसके पीछे साइंस का भी कारण होता है. आइए जानते हैं क्या होता है इसके पीछे का कारण और इससे बचने के लिए क्या करें.

ठंड क्यों चुरा लेती है बैटरी?
आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन लिथियम-आयन बैटरी पर चलते हैं. इनकी परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि बैटरी के अंदर लिथियम आयन कितनी तेजी से कैथोड और एनोड के बीच मूव कर पाते हैं. ठंड के दिनों में जब तापमान कम होने लगता है तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होने लगता है. इससे आयन का मूवमेंट बहुत धीमा हो जाता है और बैटरी को उतनी ही पावर देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. यही कारण है कि बैटरी तेजी से डाउन होने लगती है. एक रिसर्च के मुताबिक अगर तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला जाए तो बैटरी की क्षमता 70% तक कम हो सकती है.

Apple और Samsung ने कही ये बात
इसको लेकर फेमस टेक कंपनी Apple का भी कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड में iPhone प्रोटेक्टिव शटडाउन कर सकता है. iPhone के लिए सही तापमान 0°C से 35°C है. वहीं Samsung का भी कहना है कि ठंड में पावर कंजम्पशन तेजी से बढ़ जाता है और फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है. दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून जैसे शहरों में 5°C–15°C की ठंड पड़ती है जो बैटरी ड्रेन करने के लिए काफी है. 

समझिए फोन चार्ज होने का प्रोसेस
इस प्रोसेस में सबसे पहले AC पावर DC में बदलता है. फिर चार्जर बैटरी तक करंट और वोल्टेज कंट्रोल करके भेजता है. लिथियम-आयन बैटरी में ये इलेक्ट्रॉनों और लिथियम आयनों को एनोड और कैथोड के बीच आवागमन करवाता है. यह इलेक्ट्रॉनों का फ्लो और आयनों की इंटरकलेशन बैटरी में एनर्जी स्टोर करता है जिससे फोन इस्तेमाल के दौरान पावर मिलता है.

बहुत ज्यादा ठंड में फोन चार्ज करना खतरनाक?
बहुत ज्यादा ठंड में फोन चार्ज करना खतरनाक हो सकता है. खासकर उन इलाकों में जहां तापमान मानस के नीचे चला जाता है. इसका कारण है कि जब फोन बहुत ठंडा होता है और आप उसे चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर लिथियम आयन सही तरीके से इलेक्ट्रोड में एंट्री नहीं कर पाते हैं. इसके बजाय वे इलेक्ट्रोड पर मेटैलिक लिथियम के रूप में जमने लगते हैं. इसे लिथियम प्लेटिंग कहते हैं. इससे दो बड़ी समस्या हो सकती है.

बैटरी की पॉवर कमजोर हो सकती है.

बैटरी के खराब होने और ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है.

इसे कैसे रोकें?

ठंडे फोन को रूम टेम्परेचर पर आने दें फिर चार्ज में लगाएं.

फोन को जैकेट/इनर पॉकेट में थोड़ी देर में रखें जिससे शरीर की गर्मी मिल सके.

फोन पर इंसुलेटेड कवर का यूज करें.

लो-पावर मोड ऑन को रखें.

10°C से कम तापमान में फोन को चार्ज करने से बचें

राहत की बात यह है कि यह ड्रेनिंग इफेक्ट कुछ समय के लिए होता है फोन गर्म होते ही बैटरी नार्मल हो जाती है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

