लैपटॉप से फोन चार्ज करने की आदत पड़ सकती है भारी! 99% लोग करते हैं ये काम, जानें हकीकत

Smartphone Tips: क्या आप भी काम करते समय लैपटॉप से अपना फोन चार्ज करते हैं? दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या ये तरीका सही है या आपके फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है? जानिए लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करने के फायदे और नुकसान. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:44 PM IST
Phone Charging Tips: स्मार्टफोन आज हमारी डेली लाइफ का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल कामों तक यह हर समय हमारे पास रहता है. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग काम करते वक्त या जब एडॉप्टर पास न हो, तो अपने फोन को लैपटॉप से चार्ज करने लगते हैं. यह आदत काफी आम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना सही है या नहीं? बहुत से यूजर्स इस बात से अंजान हैं और यही आदत उनके फोन की बैटरी की सेहत को खराब कर सकती है.

लैपटॉप से चार्ज करना क्यों है खतरनाक?
जब आपके पास कोई और रास्ता न हो आप अपने फोन को लैपटॉप के USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा करना आपके फोन की बैटरी के लिए सही नहीं है. लैपटॉप का USB पोर्ट आमतौर पर आपके फोन के ओरिजिनल चार्जर जितना पावरफुल नहीं होता है. ये पोर्ट एक लिमिटेड पावर दे सकते हैं. 

कम पावर मिलने की वजह से फोन चार्ज होने में बहुत ज्यादा समय लेता है. स्लो चार्जिंग से फोन की बैटरी पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उसकी लाइफ साइकिल तेजी से घटती है. अगर आप लगातार कम पावर से चार्ज करते हैं, तो यह सीधे तौर पर फोन की बैटरी की क्षमता पर बुरा असर डालता है.

ओवरहीटिंग का खतरा 
अगर आप लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करते हुए फोन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. बढ़ा हुआ तापमान न सिर्फ फोन बल्कि लैपटॉप दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

सही तरीका क्या है?
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आपको हमेशा अपने स्मार्टफोन को उसके ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए. ओरिजिनल चार्जर को फोन की बैटरी की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है.

लैपटॉप से चार्ज करना भले ही आसान लगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल सालों तक सही से चले, तो इस आदत को सिर्फ जरूरत के लिए ही बचाकर रखें.

