Trump के करीबी Charlie Kirk की हत्या पर Elon Musk ने दिया ऐसा बयान, मच गया हंगामा; बोले- यह दिखाता है...

अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बेहद करीबी और राइट-विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना यूटा वैली यूनिवर्सिटी (Utah Valley University) में हुई और इसे पुलिस ने एक “टारगेटेड अटैक” बताया है.

एलन मस्क का गुस्सा और दुख

टेस्ला और एक्स (Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने इस घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने इसे “Cold-Blooded Murder” करार दिया और कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. मस्क ने एक्स पर लिखा – “The shot looked real bad, but I sure hope Charlie makes it somehow.” जैसे ही यह खबर फैली, ब्लूस्काई (Bluesky) जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग हत्या का जश्न मनाते नजर आए. इस पर मस्क ने कहा – “Shows what we’re dealing with. Evil people.” यानी यह दिखाता है कि हम किस तरह के बुरे लोगों से सामना कर रहे हैं.

एलन मस्क ने लेफ्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया

मस्क ने एक पोस्ट में सीधे तौर पर कहा कि “The Left is the party of murder.” यानी हत्या की राजनीति लेफ्ट से जुड़ी हुई है. वे उन यूज़र्स की बात से सहमत दिखे जिन्होंने कहा कि यह सब लेफ्ट विचारधारा और बड़े-बड़े फंडर्स की वजह से हो रहा है. एक यूजर ने लिखा – “Not only the left, it’s people who fund them – like Soros, Bill Gates, Reid Hoffman…” इस पर मस्क ने जवाब दिया – “Exactly” यानी वे इस दावे से पूरी तरह सहमत हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का बयान

इस घटना के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि यह “अमेरिका के लिए एक डार्क मोमेंट” है. ट्रंप ने कहा – “For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis… From the attack on my life in Butler, Pennsylvania, to the killing of healthcare executive in New York… Radical left political violence has taken too many lives.” उन्होंने साफ कहा कि उनकी अगली सरकार हर उस व्यक्ति और संगठन को सज़ा देगी जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, चाहे वे जजों को टारगेट करें या पुलिस अधिकारियों को.

क्यों है यह घटना खतरनाक?

चार्ली कर्क की हत्या सिर्फ एक एक्टिविस्ट की मौत नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की राजनीति में बढ़ती हिंसा और नफरत की खतरनाक तस्वीर भी दिखाती है. एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने इस घटना को लेफ्ट पार्टी की कट्टरपंथी सोच से जोड़ा है. ऐसे में आने वाले अमेरिकी चुनावों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है.

FAQs

Q1. चार्ली कर्क कौन थे?

वे एक राइट-विंग एक्टिविस्ट और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे.

Q2. उनकी हत्या कहां हुई?

यूटा वैली यूनिवर्सिटी, अमेरिका में.

Q3. एलन मस्क ने क्या कहा?

उन्होंने इसे “Cold-Blooded Murder” कहा और लेफ्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया.

Q4. ट्रंप ने क्या प्रतिक्रिया दी?

ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए “डार्क मोमेंट” बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया.