Advertisement
trendingNow13015008
Hindi Newsटेक

एक दिन में 100 मजदूरों के बराबर काम करता है मकड़ी रोबोट, घंटों में बना देता है घर! जानिए इसकी खासियत

Charlotte Robot: तेजी से एडवांस होती टेक्नोलॉजी में अब एक ऐसा रोबोट एंट्री कर चुका है जो देखने में तो मकड़ी जैसा लगता है लेकिन काम करता है पूरे 100 मजदूरों के बराबर. यह हाई-टेक स्पाइडर रोबोट कुछ ही घंटों में घर बना देता है! वो भी बिना ईंट-सीमेंट के झंझट के. इसकी रफ्तार, ताकत और अनोखी बनावट ने इंजीनियरों से लेकर आम लोगों तक को हैरत में डाल दिया है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दिन में 100 मजदूरों के बराबर काम करता है मकड़ी रोबोट, घंटों में बना देता है घर! जानिए इसकी खासियत

Charlotte Robot: एक समय था जब ईंट और सीमेंट की गंध के बीच महीनों की कड़ी मेहनत से एक घर की नींव रखी जाती थी. लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने पूरी परिभाषा ही बदल दी है. जिस काम को करने में मजदूरों की एक पूरी टीम को महीनों लगा देते हैं अब वही काम मात्र एक दिन में पूरा होगा. जी हां अब सिर्फ 24 घंटे में रोबोट आफके लिए घर बनाकर तैयार कर देगा. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तैयार किए जा रहे स्पाइडर यानी मकड़ी जैसे दिखने वाले रोबोट ने मात्र 24 घंटे में पूरा करके दिखा दिया है. 

शार्लोट (Charlotte) नामक यह रोबोट 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का एक अद्भुत मेल है. जो सिर्फ कच्ची मिट्टी, रेत और मलबे का यूज करके परत दर परत दीवारें खड़ी कर रहा है वो भी बिना किसी सीमेंट के! यह न सिर्फ निर्माण की लागत और समय को कम करता है बल्कि कम समय में काम भी पूरा करता है.

सिडनी में रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा लगभग 2,150 वर्ग फुट तक के घर की दीवारें पूरी तरह अपने आप खड़ी कर सकता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे न ईंटों की जरूरत है और न ही सीमेंट ढोने की. Charlotte मौके पर मौजूद मिट्टी, रेत और साफ कचरे को दबाकर परत-दर-परत मजबूत दीवारों बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जान लीजिए इसकी खासियत
Earth.com की रिपोर्ट के मुताबिक Charlotte एक चलने-फिरने वाली मल्टी-लेग रोबोटिक मशीन है जो 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ इस्तेमाल करती है. इसकी पूरी बनावट इस बात पर जोर करती है कि आने वाले कुछ सालों में घर बनाना कितना स्मार्ट हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Crest Robotics के डायरेक्टर क्लाइड वेब्स्टर और उनकी टीम ने Charlotte को खासतौर पर ऐसे कामों के लिए बनाया है जिनको करने के लिए इंसानों का भारी मेहनत या किसी तरह का खतरा शामलि होता है.

ये भी पढे़ंः X ने लाया कमाल का फीचर, अब हर प्रोफाइल की दिखेगी कुंडली, फेक अकाउंट की होगी छुट्टी!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Earthbuilt टेक्नोलॉजी के डॉ. जेन गोलेंबिव्स्की के मुताबिक ईंट जैसी साधारण चीज भी कई कार्बन-इंटेंसिव प्रक्रियाओं से गुजरती है. ऐसे में Charlotte जैसे सिस्टम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं.

100 मजदूरों के बराबर करता है काम
Crest की तैयार की गई यह टेक्नोलॉजी एक खास अंडरकैरेज सिस्टम पर आधारित है. जो मिट्टी, रेत और क्रश्ड वेस्ट जैसे मटेरियल को इकट्ठा कर टेक्सटाइल बाइंडिंग के साथ परतों में दबाकर इस्तेमाल करने के लायक बना देता है. एक्सट्रूजन आधारित इस पद्धति में नोजल लगातार सामग्री की लेयर्स निकालता है जिससे धीरे-धीरे दीवारों का आकार बनने लगता है. टीम के मुताबिक यह रोबोट इतनी तेजी से काम करता है कि उसकी पॉवर 100 मजदूरों के बराबर मानी जा रही है. इसके मजबूत पैर वाले डिजाइन की वजह से यह ऊबड़-खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चल सकता है जहां सामान्य पहिए वाली मशीनें अक्सर रुक जाती हैं.

ये भी पढे़ंः ये दिल्ली है कुछ भी हो सकता है..2 मिनट लेट होने पर Uber ड्राइवर ने दी हत्या की धमकी?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Spider RobotCharlotte Robot3D printing construction

Trending news

अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र