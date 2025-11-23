एक दिन में 100 मजदूरों के बराबर काम करता है मकड़ी रोबोट, घंटों में बना देता है घर! जानिए इसकी खासियत

Charlotte Robot: एक समय था जब ईंट और सीमेंट की गंध के बीच महीनों की कड़ी मेहनत से एक घर की नींव रखी जाती थी. लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने पूरी परिभाषा ही बदल दी है. जिस काम को करने में मजदूरों की एक पूरी टीम को महीनों लगा देते हैं अब वही काम मात्र एक दिन में पूरा होगा. जी हां अब सिर्फ 24 घंटे में रोबोट आफके लिए घर बनाकर तैयार कर देगा. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तैयार किए जा रहे स्पाइडर यानी मकड़ी जैसे दिखने वाले रोबोट ने मात्र 24 घंटे में पूरा करके दिखा दिया है.

शार्लोट (Charlotte) नामक यह रोबोट 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का एक अद्भुत मेल है. जो सिर्फ कच्ची मिट्टी, रेत और मलबे का यूज करके परत दर परत दीवारें खड़ी कर रहा है वो भी बिना किसी सीमेंट के! यह न सिर्फ निर्माण की लागत और समय को कम करता है बल्कि कम समय में काम भी पूरा करता है.

सिडनी में रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा लगभग 2,150 वर्ग फुट तक के घर की दीवारें पूरी तरह अपने आप खड़ी कर सकता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे न ईंटों की जरूरत है और न ही सीमेंट ढोने की. Charlotte मौके पर मौजूद मिट्टी, रेत और साफ कचरे को दबाकर परत-दर-परत मजबूत दीवारों बनाता है.

जान लीजिए इसकी खासियत

Earth.com की रिपोर्ट के मुताबिक Charlotte एक चलने-फिरने वाली मल्टी-लेग रोबोटिक मशीन है जो 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ इस्तेमाल करती है. इसकी पूरी बनावट इस बात पर जोर करती है कि आने वाले कुछ सालों में घर बनाना कितना स्मार्ट हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Crest Robotics के डायरेक्टर क्लाइड वेब्स्टर और उनकी टीम ने Charlotte को खासतौर पर ऐसे कामों के लिए बनाया है जिनको करने के लिए इंसानों का भारी मेहनत या किसी तरह का खतरा शामलि होता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Earthbuilt टेक्नोलॉजी के डॉ. जेन गोलेंबिव्स्की के मुताबिक ईंट जैसी साधारण चीज भी कई कार्बन-इंटेंसिव प्रक्रियाओं से गुजरती है. ऐसे में Charlotte जैसे सिस्टम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं.

100 मजदूरों के बराबर करता है काम

Crest की तैयार की गई यह टेक्नोलॉजी एक खास अंडरकैरेज सिस्टम पर आधारित है. जो मिट्टी, रेत और क्रश्ड वेस्ट जैसे मटेरियल को इकट्ठा कर टेक्सटाइल बाइंडिंग के साथ परतों में दबाकर इस्तेमाल करने के लायक बना देता है. एक्सट्रूजन आधारित इस पद्धति में नोजल लगातार सामग्री की लेयर्स निकालता है जिससे धीरे-धीरे दीवारों का आकार बनने लगता है. टीम के मुताबिक यह रोबोट इतनी तेजी से काम करता है कि उसकी पॉवर 100 मजदूरों के बराबर मानी जा रही है. इसके मजबूत पैर वाले डिजाइन की वजह से यह ऊबड़-खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चल सकता है जहां सामान्य पहिए वाली मशीनें अक्सर रुक जाती हैं.

