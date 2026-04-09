लड़कियों के लिए वरदान बनेगा WhatsApp का ये नया फीचर, अनजान लोगों को नहीं दिखेगा आपका पर्सनल नंबर, जानें कैसे

WhatsApp Username Feature: क्या आपका WhatsApp नंबर भी गलत हाथों तक जाने का डर रहता है? तो अब आपकी यह प्राइवेसी की चिंता खत्म होने वाली है. मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी में बड़ा बदलाव कर दिया है. WhatsApp ने अपने सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आपको किसी को भी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी हां अब आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक यूजरनेम के जरिए से भी किसी से चैट कर सकेंगे. यानी अब WhatsApp पर चैटिंग के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप एक यूजरनेम सेट कर सकेंगे.

क्या है नया अपडेट

व्हाट्सएप के नए-नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने यूजरनेम फीचर को बीटा टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है. अभी यह नया फीचर कुछ चुनिंदा एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ है. इस फीचर के आने के बाद आपकी प्राइवेसी और भी मजबूत हो जाएगी क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपका नंबर देखे बिना भी आपसे बात कर सकेगा. हालांकि व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाने के लिए अभी भी फोन नंबर की जरूरत होगी ही.

WhatsApp is rolling out the username feature on Android and iOS! Add Zee News as a Preferred Source With a gradual launch, WhatsApp usernames are now available to a very limited number of users. Discover if you have access and how to claim your username.https://t.co/AJEULwGn67 pic.twitter.com/xMBM1kPRqa — WABetaInfo (WABetaInfo) April 8, 2026

यूजरनेम सेट करने की शर्तें भी जान लीजिए

अगर आप WhatsApp पर अपना यूजरनेम सेट करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा-

यूजरनेम 3 से 35 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए.

इसमें छोटे अक्षर (a–z), नंबर, डॉट (.) और अंडरस्कोर (_) का प्रयोग कर सकते हैं.

आप www या फिर किसी खास डोमेन जैसे .com, .net का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

यूजरनेम में कम से कम एक अक्षर होना ही चाहिए.

एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यूजरनेम की

WhatsApp यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए यह यूजरनेम फीचर ला रहा है. इस फीचर में प्राइवेसी को और सेफ बनाने के लिए इसमें यूजरनेम की, भी जोड़ा जा रहा है. यह 4 अंकों का एक पिन होगा. अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको आपके यूजरनेम के माध्यम से मैसेज करना चाहता है तो उसे यह कोड डालना होगा. हालांकि यह पूरी तरह से ऑप्शन है.

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कैसे चेक करें अपने फोन में?

अगर आप WhatsApp वीटा वर्जन के यूजर हैं तो आपको यह फीचर मिल सकता है. इसके लिए आपको WhatsApp ऐप की सेटिंग में जाना होगा. यहां Profile में जाकर चेक कर सकते हैं कि वहां यूजरनेम का ऑप्शन आ रहा है या नहीं. अगर आप बीटा टेस्टर हैं तो आपको वहां एक नया फील्ड दिखाई देगा.

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