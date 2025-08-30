चैट करो या सर्च, Instagram सब ट्रैक करता है, ऐसे बदलें सेटिंग, मिलेगी फुल प्राइवेसी

Stop Instagram Tracking: अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर सवाल अक्सर उठते रहते हैं. कई बार कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि वे यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर उनके पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद वही डाटा एडवरटाइजिंग या फिर दूसरी मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जाता है. आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी टॉपिक पर सर्च करते हैं या बात करते हैं तो उसी से जुड़े एडवरटाइज तुरंत आपकी स्क्रीन पर दिखने लगते हैं. ऐसे हालात कई यूजर्स को परेशान कर सकता है. Instagram पर इसी तरह होता है. आप चैट में जो बातों करते हैं उसी से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं.

लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यूजर्स के पास अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंट्रोल लेने के ऑप्शन मौजूद हैं. इसी दिशा में Meta ने Activity Off-Meta Technologies नाम से एक नया फीचर शुरू किया है. यह एक खास प्राइवेसी सेटिंग है जिसकी मदद से यूजर्स देख सकते हैं कि कौन-सी ऐप्स और वेबसाइट्स उनका डाटा मेटा प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर रही हैं. साथ ही अगर चाहेंगे तो इस डाटा को मैनेज या लिमिट भी कर सकते हैं. आइए अब जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों जरूरी है.

इस तरह रोकें Instagram को आपकी इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक करने से

अगर आप नहीं चाहते कि Instagram आपकी दूसरी ऐप्स और वेबसाइट्स पर की गई एक्टिविटी को ट्रैक करे तो इसके लिए सेटिंग बदलना बहुत आसान है.

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Instagram ऐप खोलें और नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

अब ऊपर रदाईं ओर दिए गए थ्री मेन्यू पर टैप करें और वहां से सेटिंग और प्राइवेसी सेलेक्ट करें.

इसके बाद एक्टिविटी सेक्शन में जाएं और Activity off-Meta Technologies पर क्लिक करें.

यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा Disconnect Future Activity इसे ऑन कर दें.

इतना करने के बाद Instagram आपकी अन्य ऐप्स और वेबसाइट्स पर की गई एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा.

पिछली एक्टिविटी भी कर सकते हैं मैनेज

इसके लिए आपको Activity off-Meta Technologies पेज पर जाना होगा. यहां योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज पर टैप करना है.

यहां पर आप चेक कर सकते हैं:

रिसेंट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं.

स्पेसिफिक ऐप एक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं.

पुराना डाटा डिलीट कर सकते हैं.

बिजनेसेज को डेटा शेयर करने से रोकने के लिए फ्यूचर की एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर सकते हैं.

अगर आप मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी और डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं तो यह आपकी पुरानी एक्टिविटी भी हटा देगा.