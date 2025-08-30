चैट करो या सर्च, Instagram सब ट्रैक करता है, ऐसे बदलें सेटिंग, मिलेगी फुल प्राइवेसी
Advertisement
trendingNow12902135
Hindi Newsटेक

चैट करो या सर्च, Instagram सब ट्रैक करता है, ऐसे बदलें सेटिंग, मिलेगी फुल प्राइवेसी

अगर आप Instagram इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके काम का है. अक्सर शिकायत रहती है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से विज्ञापन दिखाते हैं. कई बार यह प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ा देता है. लेकिन अब Meta ने एक खास फीचर पेश किया है, जिससे आप खुद तय कर सकते हैं कि Instagram आपकी इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक करे या नहीं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चैट करो या सर्च, Instagram सब ट्रैक करता है, ऐसे बदलें सेटिंग, मिलेगी फुल प्राइवेसी

Stop Instagram Tracking: अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर सवाल अक्सर उठते रहते हैं. कई बार कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि वे यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर उनके पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद वही डाटा एडवरटाइजिंग या फिर दूसरी मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जाता है. आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी टॉपिक पर सर्च करते हैं या बात करते हैं तो उसी से जुड़े एडवरटाइज तुरंत आपकी स्क्रीन पर दिखने लगते हैं. ऐसे हालात कई यूजर्स को परेशान कर सकता है. Instagram पर इसी तरह होता है. आप चैट में जो बातों करते हैं उसी से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं.

लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यूजर्स के पास अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंट्रोल लेने के ऑप्शन मौजूद हैं. इसी दिशा में Meta ने Activity Off-Meta Technologies नाम से एक नया फीचर शुरू किया है. यह एक खास प्राइवेसी सेटिंग है जिसकी मदद से यूजर्स देख सकते हैं कि कौन-सी ऐप्स और वेबसाइट्स उनका डाटा मेटा प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर रही हैं. साथ ही अगर चाहेंगे तो इस डाटा को मैनेज या लिमिट भी कर सकते हैं. आइए अब जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों जरूरी है.

 इस तरह रोकें Instagram को आपकी इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक करने से 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप नहीं चाहते कि Instagram आपकी दूसरी ऐप्स और वेबसाइट्स पर की गई एक्टिविटी को ट्रैक करे तो इसके लिए सेटिंग बदलना बहुत आसान है.

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Instagram ऐप खोलें और नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

अब ऊपर रदाईं ओर दिए गए थ्री मेन्यू पर टैप करें और वहां से सेटिंग और प्राइवेसी सेलेक्ट करें.

इसके बाद एक्टिविटी सेक्शन में जाएं और Activity off-Meta Technologies पर क्लिक करें.

यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा Disconnect Future Activity इसे ऑन कर दें.

इतना करने के बाद Instagram आपकी अन्य ऐप्स और वेबसाइट्स पर की गई एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा.

ये भी पढ़ेंः सिरदर्द, थकान या नींद न आने की वजह कहीं टावर का रेडिएशन तो नहीं? ऐसे कराएं सरकार से जांच, सामने आएगी सच्चाई

 

पिछली एक्टिविटी भी कर सकते हैं मैनेज

इसके लिए आपको Activity off-Meta Technologies पेज पर जाना होगा. यहां योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज पर टैप करना है.
यहां पर आप चेक कर सकते हैं:
रिसेंट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं.
स्पेसिफिक ऐप एक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं.
पुराना डाटा डिलीट कर सकते हैं.
बिजनेसेज को डेटा शेयर करने से रोकने के लिए फ्यूचर की एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर सकते हैं.
अगर आप मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी और डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं तो यह आपकी पुरानी एक्टिविटी भी हटा देगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

InstagramInstagram privacy settingMeta New Feature

Trending news

Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
undefined
Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
;