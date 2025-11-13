Advertisement
Hindi Newsटेक

ChatGPT 5.1 ने मचा डाला धमाल! अब इंसानों की तरह करेगा बात, जानिए टॉप फीचर्स और क्या-क्या कर सकता है

इस बार OpenAI ने दो नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं – GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking. GPT-5.1 Instant तेज़ और स्मूद चैटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि GPT-5.1 Thinking जटिल और डीप टास्क्स के लिए बनाया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:20 PM IST
OpenAI ने अपने सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल GPT-5.1 को लॉन्च कर दिया है. यह नया वर्ज़न पिछले मॉडल GPT-5 की तुलना में कई बड़े बदलाव लेकर आया है. GPT-5.1 के साथ कंपनी का फोकस यूज़र्स को ज्यादा नैचुरल और इंसान जैसा कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस देने पर है. इस बार OpenAI ने दो नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं – GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking. GPT-5.1 Instant तेज़ और स्मूद चैटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि GPT-5.1 Thinking जटिल और डीप टास्क्स के लिए बनाया गया है. यह अपडेट सिर्फ तीन महीने बाद आया है जब GPT-5 को “ठंडा” और “भावनाहीन” कहा गया था.

दो नए वेरिएंट: Instant और Thinking
GPT-5.1 का सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका डुअल मॉडल सिस्टम. Instant वेरिएंट अब ज्यादातर ChatGPT कन्वर्सेशन्स को संभालेगा, जो तेज़ और ज्यादा रियलिस्टिक बातचीत का अनुभव देगा. वहीं Thinking वेरिएंट उन सवालों पर ज्यादा समय लगाता है जो कठिन या डीप एनालिसिस मांगते हैं. इसका मतलब है कि अब ChatGPT खुद तय करेगा कि कौन-सा सवाल आसान है और कौन-सा कठिन. आसान सवालों पर यह जल्दी जवाब देगा, जबकि मुश्किल सवालों पर ज्यादा गहराई से सोचकर जवाब तैयार करेगा. इससे बातचीत का फ्लो और भी नेचुरल और प्रभावशाली हो गया है.

GPT-5.1 में आए 8 नए पर्सनैलिटी मोड्स
GPT-5.1 का सबसे चर्चित फीचर है इसके नई पर्सनैलिटी सेटिंग्स. अब यूजर ChatGPT को 8 अलग-अलग पर्सनैलिटी मोड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं – Default, Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy, और Cynical. इन मोड्स के ज़रिए यूजर तय कर सकता है कि ChatGPT किस टोन में बात करे – प्रोफेशनल या फ्रेंडली. इसके साथ ही यूजर warmth, brevity और emoji usage जैसे एलिमेंट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकता है. यानी अगर आप चाहते हैं कि चैट थोड़ा ह्यूमन और इमोशनल लगे, तो अब यह संभव है. यह फीचर सभी चैट्स पर तुरंत लागू हो जाता है – पुराने और नए दोनों में.

कौन करेगा पहले इस्तेमाल?
OpenAI ने बताया कि GPT-5.1 पहले Pro, Plus, Go और Business प्लान यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. इसके बाद यह धीरे-धीरे फ्री यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा. वहीं Enterprise और Education सब्सक्राइबर्स को एक हफ्ते का प्रीव्यू मिलेगा, जिसके बाद GPT-5.1 डिफॉल्ट मॉडल बन जाएगा.

परफॉर्मेंस और रीजनिंग में जबरदस्त सुधार
GPT-5.1 ने कोडिंग और मैथ्स में भी कमाल का सुधार किया है. कंपनी का दावा है कि यह AIME 2025 और Codeforces जैसे बेंचमार्क्स में पुराने वर्ज़न से बेहतर प्रदर्शन करता है. खास बात यह है कि GPT-5.1 Thinking वर्ज़न जटिल टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में समझाता है. यानी अब टेक्निकल बातें भी हर किसी को आसानी से समझ आएंगी. OpenAI की एप्लिकेशन डिवीजन की सीईओ Fidji Simo ने कहा कि GPT-5.1 का लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट होना नहीं बल्कि “दिलचस्प और इंसान जैसा महसूस होना” भी है. यही कारण है कि यह मॉडल इमोशनल वॉर्मथ और इंटेलेक्चुअल डीपनेस का बैलेंस बनाए रखता है.

लॉन्च और उपलब्धता
GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking दोनों ही इस हफ्ते के अंत तक API पर उपलब्ध होंगे. कंपनी ने बताया कि इसे धीरे-धीरे सभी प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट किया जाएगा ताकि सिस्टम स्थिर बना रहे. पुराने GPT-5 मॉडल्स को अगले तीन महीनों तक ड्रॉपडाउन मेन्यू में रखा जाएगा ताकि यूजर्स को नए मॉडल में ट्रांजिशन का समय मिल सके.

एआई में नया युग: इंसान जैसा चैट अनुभव
GPT-5.1 न सिर्फ तेज़ और समझदार है, बल्कि यह अब इमोशनल और पर्सनलाइज्ड बातचीत में भी माहिर है. यूजर्स अब ChatGPT को अपने हिसाब से बोलने, सोचने और रिएक्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं. यह अपडेट साबित करता है कि OpenAI का मकसद अब सिर्फ एक “स्मार्ट मशीन” बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल साथी तैयार करना है जो सोचे भी, महसूस भी करे, और इंसान जैसा जवाब दे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

