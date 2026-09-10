/80s रेट्रो लुक का खौफनाक सच: AI को सौंपी गई एक सेल्फी जिंदगी भर के लिए बन सकती है मुसीबत!

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'ChatGPT 80s रेट्रो ट्रेंड' की धूम है. हर कोई अपनी आम सेल्फी को 80 के दशक के विंटेज लुक में बदलकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर रहा है. यह फिल्टर आजमाने में जितना मजेदार लगता है, इसके पीछे का डिजिटल जोखिम उतना ही गंभीर हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि रेट्रो लुक पाने की यह होड़ आपकी डिजिटल प्राइवेसी पर भारी पड़ सकती है?
दरअसल, AI प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ एक फोटो अपलोड करते ही आपकी पहचान, लोकेशन और निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम सुराग सिस्टम में दर्ज हो जाते हैं.
आपकी ओरिजिनल तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, इसके साथ कई संवेदनशील जानकारियां जुड़ी होती हैं.
1. चेहरा ही पर्सनल डेटा है: आपका चेहरा आपकी बायोमेट्रिक पहचान है. हाई-क्वालिटी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल डीपफेक और डिजिटल फ्रॉड के लिए किए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है.
2. मेटाडेटा का जोखिम: असली फोटो फाइल में आपके फोन का मॉडल, फोटो खींचने का सही समय, तारीख और कई बार आपकी सटीक GPS लोकेशन (घर या दफ्तर का पता) भी छिपी होती है.
3. बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारी: तस्वीर के बैकग्राउंड में नजर आने वाला मकान नंबर, सड़क, गाड़ी की नंबर प्लेट या ऑफिस का बोर्ड अनजाने में आपकी निजी जिंदगी के पते दूसरों तक पहुंचा देता है.
ओपनएआई (OpenAI) की पॉलिसी के अनुसार, अगर आप फ्री या सामान्य अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपलोड की गई तस्वीरों और डेटा का इस्तेमाल कंपनी अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर सकती है जब तक कि आपने सेटिंग्स में जाकर इसे खुद बंद न किया हो.
1. डेटा ट्रेनिंग बंद करें: ChatGPT ऐप की Settings > Data Controls में जाएं और "Improve the model for everyone" विकल्प को बंद (Off) कर दें.
2. Temporary Chat का इस्तेमाल करें: टेम्परेरी चैट में डाली गई तस्वीरें मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होतीं और 30 दिनों में सिस्टम से हटा दी जाती हैं.
3. बैकग्राउंड ब्लर या क्रॉप करें: फोटो अपलोड करने से पहले गैर-जरूरी बैकग्राउंड, गाड़ी का नंबर या घर का पता क्रॉप कर दें.
4. अनजान ऐप्स से बचें: इस ट्रेंड के नाम पर प्ले स्टोर या सोशल मीडिया विज्ञापनों में दिख रहे किसी भी अनजान 'थर्ड-पार्टी AI ऐप' को फोन गैलरी का एक्सेस न दें.
5. अति-संवेदनशील तस्वीरों से परहेज: बच्चों की तस्वीरें, पहचान पत्र (आईडी कार्ड) या बेहद निजी पारिवारिक फोटो कभी किसी AI टूल पर अपलोड न करें.
कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय और हगिंग फेस की रिसर्च कहती है कि AI से सिर्फ एक तस्वीर जनरेट करने में लगभग 0.01 से 0.29 यूनिट (kWh) बिजली खर्च होती है. एक फोटो के लिहाज से यह बिजली भले कम लगे, लेकिन जब दुनिया भर के लाखों लोग सही रेट्रो लुक पाने के लिए बार-बार दर्जनों फोटो बनाते हैं, तो भारी मात्रा में बिजली जलती है और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. लिहाजा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और पर्यावरणीय अस्थिरता पैदा होती है.