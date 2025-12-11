2025 में सबसे ज्यादा किस App को किया गया डाउनलोड? TikTok–Instagram को पछाड़कर इसने मारी बाजी

Apple ने 2025 के App Store चार्ट जारी कर दिए हैं और इस बार सबसे बड़ी उपलब्धि ChatGPT ने हासिल की है. यह ऐप अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले फ्री iPhone ऐप्स की सूची में नंबर 1 बन गया है. पिछले साल यह ऐप चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार इसने TikTok, Instagram, Google, WhatsApp, Threads जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. यह उपलब्धि दिखाती है कि AI अब सिर्फ टेक प्रेमियों की पसंद नहीं रहा, बल्कि आम यूजर्स का भी भरोसेमंद डिजिटल साथी बन चुका है.

AI की बढ़ती मांग ने बदल दिया ऐप्स का खेल

ChatGPT का नंबर 1 पर पहुंचना ऐप दुनिया में एक बड़ा बदलाव दिखाता है. इससे यह साफ है कि लोग अब Google Maps, Gmail जैसे ‘हर दिन इस्तेमाल होने वाले’ ऐप्स से ज्यादा AI की ओर आकर्षित हो रहे हैं. यूजर्स ChatGPT को जल्दी जवाब पाने, सुझाव लेने और सीखने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह ट्रेंड इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में OpenAI, मोबाइल सर्च में Google के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है. लोग फोन पर जानकारी खोजने का तरीका बदल रहे हैं और पारंपरिक सर्च इंजन की जगह ChatGPT जैसे संवाद आधारित AI को अपना रहे हैं.

शुरुआत से ही दिखने लगी थी ChatGPT की तेजी

यह बढ़त अचानक नहीं आई. मार्च 2025 में ही ChatGPT दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका था. उस समय इसने TikTok और Instagram दोनों को पीछे छोड़ दिया था. यह तेज ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि लोग अब टेक्नोलॉजी से बातचीत वाले तरीके को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. चैट-आधारित AI से जानकारी लेना आसान, तेज और अधिक पर्सनल महसूस होता है. इसी वजह से ChatGPT लगातार मोबाइल यूजर्स की पहली पसंद बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भविष्य में लोग सवाल–जवाब, सीखने, कंटेंट क्रिएशन और काम करने के लिए AI को ही प्राथमिकता देंगे.

Apple ने बाकी ऐप कैटेगरीज के टॉपर्स भी घोषित किए

ChatGPT के नंबर 1 बनने के साथ–साथ Apple ने गेम्स और पेड ऐप्स की अलग–अलग लिस्ट भी जारी की है. iPhone पर Block Blast इस साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री गेम बना और Minecraft सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पेड गेम रहा. iPad की बात करें तो YouTube ने फ्री ऐप्स में टॉप किया, जबकि Procreate सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पेड ऐप बना. इसके अलावा Roblox, Fortnite, Geometry Dash और Stardew Valley जैसे नाम भी इस साल की पॉपुलर ऐप लिस्ट में चमके.

डिजिटल दुनिया में यूजर्स की पसंद तेजी से बदल रही है

Apple की इस पूरी लिस्ट से यह बात साफ झलकती है कि लोग काम, मनोरंजन, क्रिएटिविटी और सीख–सिखाने के तरीके में बहुत तेजी से बदलाव ला रहे हैं. Procreate जैसे क्रिएटिव टूल्स से लेकर Netflix और Disney Plus जैसे एंटरटेनमेंट ऐप्स तक — लोग अपने डिवाइस को हर तरह की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ChatGPT की सफलता में दिखता है. यह साबित करता है कि AI अब किसी नए और सीमित प्रयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है. AI अब एक ‘ट्रेंड’ नहीं, बल्कि लोगों की दैनिक जरूरत बन गया है.