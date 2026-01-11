सावधान! ChatGPT ने तुड़वा दी इस कपल की शादी, जज ने एक झटके में रद्द कर दिया निकाह! हैरान कर देगा पूरा मामला

ChatGPT Cancels Marriage: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनते हुए जरूरत भी बनता जा रहा है. मन में आने वाले सवालों के जवाब से लेकर बड़े बड़े कामों के लिए एआई का इस्तेमाल लोग करते हैं. लेकिन AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि लोगों को हैरान कर दिया है. नीदरलैंड में AI के इस्तेमाल एक कपल को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया. नीदरलैंड के कपल को शादी की कसमें लिखने के लिए ChatGPT का सहारा लेना ऐसा मजाक बन गया कि कोर्ट को दखल देना पड़ा. नतीजा ये हुआ कि जज ने शादी को ही अवैध घोषित कर दिया और तीखा सवाल करते हुए पूछा कि ये शादी है या मजाक?

क्या है पूरा मामला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के एक कपल की शादी बीते साल 19 अप्रैल को हुई थी. शादी को मॉडर्न और मजेदार बनाने के लिए समारोह कराने वाले अधिकारी ने ChatGPT से तैयार की गई एक स्पीच का सहारा लिया. इस स्पीच में कानूनी शब्दों की जगह पर एक दूसरे को चिढ़ाते रहने और क्रेजी कपल बने रहने जैसी मजाकिया बातों का इस्तेमाल किया गया था. कपल ने खुशी-खुशी इन बातों प I Do कहा.

तब कानून की नजर मे फेल क्यों हुई शादी?

मामला तब खराब हो गया जब डच कोर्ट ने इस शादी की समीक्षा की. डच कानून के मुताबिक शादी के दौरान कुछ खास कानूनी शब्दों और कर्तव्यों को स्वीकार करना जरूरी होता है. कोर्ट ने पाया कि ChatGPT द्वारा तैयार किए गए वचनों में उन कानूनी जिम्मेदारियों का कहीं कोई जिक्र नहीं था जो एक कानूनी तौर पर वैध विवाह के लिए जरूरी होता है.

जिसके बाद जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम समझते हैं कि कपल के लिए यह तारीख खास है लेकिन कानून की अनदेखी नहीं भी बिलकुल नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस शादी को सिटी रजिस्ट्री से हटा दिया जाए. कानूनी तौर पर अब यह शादी कभी हुई ही नहीं.

AI और कानून के बीच की दीवार

कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारों का कहना है कि AI का इस्तेमाल ईमेल या निबंध लिखने तक तो ठीक है लेकिन जब बात कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) दस्तावेजों या इवेंट्स की आती है तो पारंपरिक नियमों का पालन करना ही जरूरी है. अब इस कपल को कानूनी तौर पर पति-पत्नी बनने के लिए दोबारा पारंपरिक तरीके से शादी करनी होगी.

