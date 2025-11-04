इस मामले में इंसान से हार गया AI! अब OpenAI ने ChatGPT पर लगाई बड़ी पाबंदी, अब नहीं देगा मेडिकल या लीगल सलाह

OpenAI ने अपने AI चैटबॉट ChatGPT के इस्तेमाल के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब ChatGPT मेडिकल, लीगल और फाइनेंशियल मामलों पर कोई व्यक्तिगत सलाह नहीं देगा. NEXTA की रिपोर्ट के मुताबिक, “29 अक्टूबर से ChatGPT किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, लीगल केस या निवेश से जुड़ा सीधा सुझाव नहीं देगा.” अब इसे एक Educational Tool यानी शैक्षिक उपकरण के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

अब नहीं बताएगा दवा के नाम या निवेश सलाह

नई गाइडलाइन के तहत ChatGPT अब किसी दवा का नाम, उसकी डोज़ या किसी बीमारी का इलाज सुझाने की अनुमति नहीं रखता. इसी तरह यह किसी मुकदमे की ड्राफ्टिंग, कानूनी रणनीति या स्टॉक मार्केट से जुड़ी निवेश सलाह भी नहीं देगा. अब यह सिर्फ सामान्य सिद्धांतों को समझाने और बुनियादी जानकारी देने तक सीमित रहेगा.

अब पेशेवरों से लेने की होगी सलाह

OpenAI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ChatGPT यूज़र्स को किसी भी व्यक्तिगत मामले में डॉक्टर, वकील या फाइनेंशियल सलाहकार से संपर्क करने की सलाह देगा. अब यह सिर्फ इतना बता सकेगा कि किसी विषय का सामान्य तरीका या सिद्धांत क्या है. रिपोर्ट के मुताबिक, “ChatGPT अब सिर्फ यही कहेगा कि इस बारे में किसी प्रोफेशनल से बात करें.”

जब ChatGPT की सलाह से बढ़ी मुसीबत

OpenAI का यह फैसला कुछ घटनाओं के बाद लिया गया है जिनमें लोगों को ChatGPT की सलाह पर अमल करने से नुकसान हुआ. अगस्त 2024 में एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने ChatGPT से मिली सलाह के बाद टेबल सॉल्ट की जगह सोडियम ब्रोमाइड खाना शुरू कर दिया. इसके बाद उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे तीन हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, उस व्यक्ति को मतिभ्रम और पैरानॉयड लक्षण होने लगे और बाद में उसे मनोचिकित्सा वार्ड में रखा गया.

कैंसर को लेकर गलत सलाह का मामला

एक और मामला आयरलैंड के वॉरेन टियरनी का है. 37 वर्षीय टियरनी को निगलने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने ChatGPT से सलाह ली. AI चैटबॉट ने उन्हें बताया कि कैंसर की संभावना “बहुत कम” है. ChatGPT की इस बात पर भरोसा करते हुए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने में देरी की. बाद में जांच में पता चला कि उन्हें स्टेज-4 एडेनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस (गले का कैंसर) है.

वॉरेन ने बाद में बताया- “ChatGPT की बातों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने से रोक दिया. यह बहुत भरोसेमंद लगा, लेकिन नतीजा बहुत गलत निकला.”

OpenAI का उद्देश्य- जिम्मेदार AI का इस्तेमाल

OpenAI ने कहा कि इस बदलाव का मकसद है ChatGPT का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना. कंपनी चाहती है कि लोग AI को सलाहकार नहीं, बल्कि जानकारी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें. अब ChatGPT की भूमिका केवल शिक्षाप्रद और सामान्य जानकारी देने तक सीमित रहेगी, जिससे किसी को गलत दिशा में जाने का खतरा न रहे.