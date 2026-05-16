अब ChatGPT देख रहा है आपका बैंक अकाउंट! बिना पूछे अकाउंट से कनेक्ट हो रहा है ये नया फीचर?

OpenAI ने ChatGPT में एक नया पर्सनल फाइनेंस फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स अब अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और निवेश अकाउंट को सीधे ChatGPT से कनेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह फीचर फिलहाल अमेरिका में Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यानी उन लोगों के लिए जो हर महीने 200 डॉलर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. OpenAI के मुताबिक आने वाले समय में यह फीचर Plus यूजर्स और बाद में सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा.

ChatGPT आपके पैसों को कैसे समझेगा?

जब यूजर अपना अकाउंट ChatGPT से कनेक्ट करेगा, तो AI एक डैशबोर्ड दिखाएगा जिसमें खर्च, निवेश, एक्टिव सब्सक्रिप्शन और आने वाले पेमेंट्स जैसी जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी. यह सिस्टम Plaid के जरिए 12,000 से ज्यादा वित्तीय संस्थानों से जुड़ सकता है. इनमें Chase, Fidelity, Robinhood और Capital One जैसी कंपनियां शामिल हैं. इस फीचर के बाद यूजर ChatGPT से कई तरह के सवाल पूछ सकता है. जैसे- क्या इस महीने खर्च ज्यादा हुआ है? क्या पांच साल में घर खरीदना संभव होगा? कौन-कौन से सब्सक्रिप्शन अभी भी चल रहे हैं? या निवेश की स्थिति कैसी है?

GPT-5.5 करेगा पैसों का विश्लेषण

OpenAI ने बताया कि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से GPT-5.5 Thinking मॉडल पर काम करता है. वहीं Pro यूजर्स को GPT-5.5 Pro मॉडल भी मिलेगा, जो ज्यादा जटिल फाइनेंस सवालों को बेहतर तरीके से समझ सकता है. यूजर ChatGPT के साइडबार में जाकर “Finances” सेक्शन खोल सकते हैं या किसी चैट में “@Finances, connect my accounts” लिखकर अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं.

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ChatGPT क्या देख सकता है और क्या नहीं?

कंपनी के मुताबिक ChatGPT अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, निवेश और लोन जैसी जानकारी पढ़ सकता है. हालांकि AI पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता और न ही पूरा बैंक अकाउंट नंबर देख सकता है. अगर यूजर बाद में अकाउंट हटाना चाहे, तो वह किसी भी समय डिस्कनेक्ट कर सकता है. OpenAI का कहना है कि डिस्कनेक्ट होने के बाद सिंक किया गया डेटा 30 दिनों के अंदर मिटा दिया जाएगा.

“Financial Memories” फीचर भी मिलेगा

ChatGPT में “Financial Memories” नाम का फीचर भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि AI आपकी कुछ आर्थिक जानकारियां याद रख सकता है, जैसे होम लोन, उधार या अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां. इससे भविष्य में ChatGPT ज्यादा पर्सनलाइज्ड जवाब दे पाएगा. हालांकि यूजर चाहें तो इन यादों को कभी भी डिलीट कर सकते हैं. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि Temporary Chats का इस्तेमाल करने पर ChatGPT आपके बैंक अकाउंट या फाइनेंस डेटा को एक्सेस नहीं करेगा.

OpenAI ने खरीदी फाइनेंस स्टार्टअप कंपनी

यह नया फीचर उस समय आया है जब OpenAI ने हाल ही में पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप Hiro को खरीदा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी स्टार्टअप की टीम ने ChatGPT का नया फाइनेंस सिस्टम बनाने में मदद की है. इसके अलावा जल्द ही Intuit सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा. इसके बाद यूजर्स को स्टॉक बेचने पर टैक्स अनुमान और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल की संभावना जैसी जानकारी भी ChatGPT में मिल सकेगी.

AI और फाइनेंस का नया दौर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फीचर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल सकता है. अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों को उनके पैसों को समझने और बेहतर फैसले लेने में भी मदद करेगा.