ChatGPT अब जान भी बचाएगा! सुसाइड के ख्याल आए तो दोस्त को खुद भेजेगा मैसेज, जानें OpenAI का नया 'Trusted Contact' फीचर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है. लाखों लोग रोजाना ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स से बात करते हैं, सलाह लेते हैं और अपनी निजी परेशानियां भी शेयर करते हैं. इसी बीच OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम “Trusted Contact” रखा गया है. इस फीचर का मकसद उन यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना है, जो चैट के दौरान आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें करते हैं. कंपनी के मुताबिक, अगर ChatGPT को किसी बातचीत में गंभीर Self-Harm या Suicide से जुड़े संकेत मिलते हैं, तो यूजर द्वारा चुने गए भरोसेमंद व्यक्ति को अलर्ट भेजा जा सकता है. यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, दोस्त या कोई केयरगिवर हो सकता है.

कैसे काम करेगा Trusted Contact फीचर?

यह फीचर फिलहाल केवल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध है. दक्षिण कोरिया में इसकी उम्र सीमा 19 साल रखी गई है. यह सुविधा केवल पर्सनल ChatGPT अकाउंट्स पर मिलेगी. Business, Enterprise और Edu अकाउंट्स में यह फीचर उपलब्ध नहीं होगा. यूजर ChatGPT की Settings में जाकर एक Trusted Contact चुन सकता है. चुने गए व्यक्ति को एक इनविटेशन भेजा जाएगा, जिसे उसे एक हफ्ते के भीतर स्वीकार करना होगा. अगर वह समय पर स्वीकार नहीं करता, तो इनवाइट खत्म हो जाएगा.

कब भेजा जाएगा अलर्ट?

अगर ChatGPT के ऑटोमेटेड सिस्टम को किसी चैट में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े संकेत मिलते हैं, तो सबसे पहले यूजर को बताया जाएगा कि उसके Trusted Contact को सूचना भेजी जा सकती है. इसके बाद OpenAI की एक छोटी टीम उस बातचीत की समीक्षा करेगी. कंपनी का कहना है कि यह समीक्षा एक घंटे के अंदर पूरी करने की कोशिश की जाएगी. अगर टीम को लगता है कि स्थिति गंभीर है, तो Trusted Contact को Email, SMS या App Notification के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि चैट का पूरा रिकॉर्ड या निजी बातचीत शेयर नहीं की जाएगी. सिर्फ इतना बताया जाएगा कि बातचीत में Self-Harm से जुड़ी बातें सामने आई हैं और संबंधित व्यक्ति को यूजर से संपर्क करने की सलाह दी जाएगी. साथ ही मदद और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गाइडलाइन का लिंक भी दिया जाएगा.

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Teenager की मौत के बाद बढ़ा दबाव

यह फीचर ऐसे समय आया है जब AI चैटबॉट्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पिछले साल एक 16 साल के किशोर की आत्महत्या के बाद मामला काफी चर्चा में आया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कई महीनों तक ChatGPT से अपनी भावनात्मक परेशानियां साझा कर रहा था. इसके बाद कई परिवारों ने OpenAI पर मुकदमा भी दायर किया. आरोप लगाए गए कि चैटबॉट ने आत्महत्या से जुड़ी बातचीत को सही तरीके से नहीं संभाला. इसी दबाव के बाद OpenAI ने पहले पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स लॉन्च किए थे और अब Trusted Contact फीचर पेश किया गया है.

लाखों लोग हो सकते हैं जोखिम में

OpenAI पहले ही बता चुका है कि उसके हर हफ्ते के लगभग 0.15 प्रतिशत यूजर्स ऐसे संकेत दिखाते हैं, जो Self-Harm या Suicide Risk से जुड़े होते हैं. वहीं लगभग इतने ही लोग भावनात्मक रूप से ChatGPT पर ज्यादा निर्भर दिखाई देते हैं. अगर दुनिया की करीब 10 प्रतिशत आबादी हर हफ्ते ChatGPT इस्तेमाल कर रही है, तो यह संख्या लाखों लोगों तक पहुंच सकती है.

फीचर की सीमाएं भी हैं

हालांकि यह फीचर पूरी तरह सुरक्षित समाधान नहीं माना जा रहा. सबसे बड़ी बात यह है कि Trusted Contact फीचर ऑप्शनल है. यानी यूजर चाहे तो इसे ऑन ही न करे. इसके अलावा एक व्यक्ति कई ChatGPT अकाउंट्स बना सकता है, जिससे इस सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से बायपास किया जा सकता है. OpenAI का कहना है कि इस फीचर को बनाने में American Psychological Association, 60 देशों के 260 से ज्यादा डॉक्टरों के नेटवर्क और 170 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद ली गई है. कंपनी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ChatGPT यूजर्स को लोकल हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर की जानकारी देता रहेगा.