आज तक सुना था AI नौकरी छीनेगा… अब Sam Altman बोले- इंसानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए करेगा मदद
ऑल्टमैन इसी साल पिता बने हैं और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बताया. उनका कहना है कि पैरेंटहुड “अमेज़िंग” है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे अपनाना चाहिए.

Aug 18, 2025
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) को दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सबसे बड़े चेहरों में गिनती है. लेकिन अब उनका ध्यान सिर्फ AI पर नहीं बल्कि पैरेंटहुड (Parenthood) यानी माता-पिता बनने की खुशी पर भी है. ऑल्टमैन इसी साल पिता बने हैं और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बताया. उनका कहना है कि पैरेंटहुड “अमेज़िंग” है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे अपनाना चाहिए.

पैरेंटहुड और गिरती जनसंख्या
भारतीय उद्यमी निखिल कामत (Nikhil Kamath) के पॉडकास्ट People by WTF में बातचीत के दौरान ऑल्टमैन ने कहा कि गिरती हुई जनसंख्या (Declining Birth Rates) एक गंभीर समस्या है. उनका मानना है कि आने वाले समय में परिवार और कम्युनिटी बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा – “ये साफ है कि फैमिली और कम्युनिटी हमें सबसे ज्यादा खुश करती हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में लोग फिर से इन चीज़ों की ओर लौटेंगे.”

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद मिलेगी?
ऑल्टमैन के मुताबिक, जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) यानी ऐसा AI आ जाएगा जो इंसानों की तरह सोच सके, तो समाज पूरी तरह बदल जाएगा. उनका मानना है कि AGI एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां लोगों के पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा समय और बेहतर अवसर होंगे. इससे बच्चों की परवरिश आसान हो जाएगी और परिवार ज्यादा मजबूत बनेंगे. ऑल्टमैन ने कहा कि पोस्ट-AGI वर्ल्ड (Post-AGI World) में फैमिली और कम्युनिटी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे.

पिता बनने का अनुभव
पिता बनने के पहले महीनों को ऑल्टमैन ने बेहद खास बताया. उन्होंने कहा – “ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक अनुभव रहा है.” उन्होंने मजाक में खुद को “किड-पिल्ड” बताया यानी कोई ऐसा इंसान जो पूरी तरह बच्चों के साथ जिंदगी जीने के मज़े में डूब चुका हो. ऑल्टमैन ने ये भी कबूला कि जब उनका बच्चा नया-नया पैदा हुआ था, तब वो बार-बार ChatGPT से पैरेंटिंग और बेबी केयर से जुड़े सवाल पूछते रहते थे. इससे उन्होंने दिखाया कि AI पेरेंट्स की मदद भी कर सकता है.

बच्चों को AI सिखाना
जून में दिए गए एक और पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उनके बच्चे कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो पाएंगे. उन्होंने मजाक में कहा – “मेरे बच्चे कभी AI से ज्यादा स्मार्ट नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसी चीजें कर पाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते.” ऑल्टमैन मानते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए AI का इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी होगा जितना पढ़ना-लिखना सीखना. इसलिए वे चाहते हैं कि उनके बच्चे बचपन से ही AI को अच्छे से समझें और इस्तेमाल करें.

एलन मस्क और पैरेंटहुड
सिलिकॉन वैली में ऑल्टमैन अकेले नहीं हैं जो पैरेंटहुड और गिरती जनसंख्या पर फोकस कर रहे हैं. एलन मस्क (Elon Musk) पहले से ही इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं. 2022 में उन्होंने कहा था – “गिरती जनसंख्या सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है.” मस्क मजाक में ये भी कहते हैं कि वो खुद “अंडरपॉप्युलेशन क्राइसिस को सुलझाने में अपना योगदान दे रहे हैं.”

FAQs

Q1: सैम ऑल्टमैन किस कंपनी के CEO हैं?
Ans: वे OpenAI के CEO हैं.

Q2: ऑल्टमैन पिता कब बने?
Ans: 2025 की शुरुआत में.

Q3: AGI क्या है?
Ans: AGI (Artificial General Intelligence) एक ऐसी AI तकनीक है जो इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है.

Q4: ऑल्टमैन पैरेंटहुड को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं?
Ans: उनका मानना है कि फैमिली और कम्युनिटी इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देते हैं और गिरती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है.

Q5: एलन मस्क का इस विषय पर क्या कहना है?
Ans: मस्क ने कहा था कि गिरती जनसंख्या सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

