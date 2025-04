डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए तो AI बना 'सहारा'! 1 मिनट में मिला 5 साल की इस समस्या से छुटकारा

ChatGPT: एआई की वजह से कई कामों को करने में यूजर को सहूलियत हो गई है. घंटों के काम को मिनटों में एआई की वजह से किया जा सकता है. एआई का एक और कमाल सामने आया है. एक शख्स को 5 साल से जबड़े की समस्या थी जिसका इलाज एआई ने सिर्फ 1 मिनट में कर दिया.

लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने किया पोस्ट

दरअसल, मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे एक यूजर को बड़ी राहत ChatGPT एआई की वजह से मिली. एक वायरल Reddit पोस्ट को लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म X पर शेयर किया. इस वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि 5 साल पुरानी मेडिकल कंडीशन को 1 मिनट से भी कम समय में ठीक करने में ChatGPT ने मदद की.

पोस्ट के मुताबिक,मुक्केबाजी के दौरान रेडिट यूजर को चोट लगी जिसकी वजह से लगातार उसके जबड़े में क्लिकिंग हो रही थी. यूजर ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया. इसके अलावा शख्स ने कहा कि उसने 2 MRI भी करवाई लेकिन फिर भी उसे समस्या से छुटकारा नहीं मिला.

Ai ने बताया इलाज

इसके बाद शख्स ने चैटजीपीटी से समस्या का समाधान मांगा. शख्स ने मुताबिक AI ने बताया कि उनके जबड़े की डिस्क थोड़ी डिस्लोकेट लेकिन मूवेबल हो सकती है. इसके बाद जीभ की प्लेसमेंट और सिमेट्री से जुड़ी माउथ-ओपनिंग तकनीक को अपनाने की सलाह AI ने शख्स को दी.

Reddit user shares how ChatGPT fixed a medical issue they had for 5 years. Replies are flooded with users who had the same condition, and finally found answers too.

