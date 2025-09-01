ChatGPT नहीं रखता कुछ भी सीक्रेट! पढ़ता है पूरे मैसेज, फालतू सवाल किया तो करता है पुलिस को कॉल

ChatGPT privacy: अगर आप सोचते थे कि आपकी ChatGPT पर की गई बातचीत सिर्फ आपके और AI के बीच रहती है, तो अब आपको सोचने की जरूरत है. OpenAI ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वह यूजर की चैट को रीव्यू करता है और जरूरत पड़ने पर उसे पुलिस तक भी पहुंचा सकता है.

OpenAI ने क्या कहा?

कंपनी के एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि अगर सिस्टम को लगे कि कोई यूजर हिंसा की योजना बना रहा है या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो चैट को तुरंत स्पेशल रिव्यू टीम के पास भेजा जाता है.

• अगर टीम को खतरा असली और तुरंत का लगे, तो मामला कानून-व्यवस्था एजेंसियों यानी पुलिस तक पहुंचा दिया जाता है.

• इसका मतलब है कि आपकी हर बातचीत पूरी तरह प्राइवेट नहीं है.

लोगों की चिंताएं क्यों बढ़ीं?

इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं.

• बहुत से यूजर्स मानते थे कि ChatGPT पर बातचीत करना पर्सनल और सीक्रेट है.

• अब जब पता चला कि ह्यूमन मॉडरेटर्स आपकी चैट पढ़ सकते हैं, तो प्राइवेसी पर शक बढ़ गया है.

• क्रिटिक्स का कहना है कि अगर इंसान ही आपकी चैट का टोन और इरादा समझ रहे हैं, तो फिर ChatGPT को पूरी तरह AI-संचालित टूल नहीं कहा जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे बड़ा डर – लोकेशन और पुलिस कार्रवाई

कई विशेषज्ञ यह भी सवाल उठा रहे हैं कि OpenAI आखिर कैसे किसी यूजर की लोकेशन ट्रैक करता है ताकि पुलिस तक जानकारी पहुंचाई जा सके.

• इससे स्वैटिंग (Swatting) जैसी घटनाओं का खतरा है. इसमें कोई शख्स किसी और का नाम लेकर पुलिस को झूठा अलर्ट भेज देता है और निर्दोष लोगों के घर पर रेड हो जाती है.

• इस तरह के दुरुपयोग से गंभीर हादसे हो सकते हैं.

सैम ऑल्टमैन के बयान से उलट कदम

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा था कि ChatGPT का इस्तेमाल उतना ही प्राइवेट महसूस होना चाहिए जितना किसी थेरेपिस्ट, वकील या डॉक्टर से बात करना. लेकिन अब यह तुलना सही नहीं लगती, क्योंकि यहां चैट्स को इंसान भी पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सौंपा जा सकता है.

टेक इंडस्ट्री पर सवाल

यह मामला एक और बड़ी बहस छेड़ता है.

• कई आलोचकों का मानना है कि टेक कंपनियां बिना पूरी तैयारी और कंसिक्वेंस समझे AI सिस्टम लॉन्च कर देती हैं.

• यूजर को एक तरह से टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया जाता है.

• बाद में जब समस्या सामने आती है, तो कंपनियां जल्दबाजी में पैच और पॉलिसी बदलने लगती हैं.

आम यूजर के लिए सीख

अगर आप ChatGPT पर कुछ लिखते हैं, तो समझ लीजिए कि वह हमेशा प्राइवेट नहीं है.

• आपकी चैट को इंसान पढ़ सकता है.

• और अगर चैट में किसी तरह का हिंसक इरादा या खतरे का संकेत हुआ, तो मामला पुलिस तक जा सकता है.

इसलिए ChatGPT का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक पर्सनल स्पेस जरूर लगता है, लेकिन असल में यह पूरी तरह प्राइवेट नहीं है.

FAQs

Q1. क्या ChatGPT पर मेरी चैट प्राइवेट रहती है?

नहीं, OpenAI ने स्वीकार किया है कि चैट को इंसान पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक भी भेजा जा सकता है.

Q2. कब पुलिस को चैट भेजी जाती है?

अगर चैट में किसी हिंसा, अपराध या खतरे का सीधा संकेत हो तो.

Q3. क्या ChatGPT मेरी लोकेशन भी ट्रैक करता है?

OpenAI ने इसके बारे में डिटेल नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया प्राइवेसी के लिए रिस्की हो सकती है.

Q4. क्या ChatGPT का इस्तेमाल सुरक्षित है?

जी हां, सामान्य बातचीत के लिए सुरक्षित है, लेकिन प्राइवेट स्पेस की गारंटी नहीं है.