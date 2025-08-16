Elon Musk कोसते रहे और पीछे से खेल कर गया ChatGPT! जानिए कैसे बन गया नंबर-1 AI App

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रेंड बन चुकी है. इसी बीच, OpenAI का ChatGPT मोबाइल ऐप इतिहास रच रहा है. मई 2023 में लॉन्च हुए इस ऐप ने कुछ ही समय में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल कर ली है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ChatGPT मोबाइल ऐप ने iOS और Android पर मिलाकर 2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,600 करोड़ रुपये) की ग्लोबल कमाई कर ली है.

ChatGPT की धमाकेदार कमाई

टेक रिसर्च फर्म Appfigures के ताजा डेटा के मुताबिक, ChatGPT की ग्रोथ 2025 में और तेज हुई है. साल-दर-साल (YoY) इसके रेवेन्यू में 673% की बंपर बढ़त दर्ज की गई है. सिर्फ इस साल 2025 में ही ChatGPT मोबाइल ऐप ने करीब 1.35 बिलियन डॉलर की कमाई कर डाली है.

डाउनलोड का नया रिकॉर्ड

इस साल अब तक ChatGPT ऐप को 318 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 2.8 गुना ज्यादा है. इंस्टॉलेशन के मामले में भारत सबसे आगे है. दुनियाभर के कुल डाउनलोड्स में से 13.7% सिर्फ भारत से आए हैं. इसके बाद अमेरिका का नंबर है, जहां से 10.3% इंस्टॉल हुए हैं.

अमेरिकन यूजर्स बने सबसे बड़े स्पेंडर्स

भले ही इंस्टॉलेशन के मामले में भारत नंबर-1 है, लेकिन कमाई में अमेरिका आगे है. ChatGPT की कुल ग्लोबल कमाई में से करीब 40% अमेरिका से आती है.

औसतन, हर अमेरिकी यूजर एक डाउनलोड पर 10 डॉलर खर्च कर रहा है. वहीं, जर्मनी दूसरे नंबर पर है लेकिन वहां यह आंकड़ा सिर्फ 5.3 डॉलर है.

ChatGPT बनाम प्रतिस्पर्धी ऐप्स

रेवेन्यू के मामले में ChatGPT अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे है.

• ChatGPT की औसत कमाई (Revenue Per Install) $2.91 है.

• Anthropic का Claude $2.55 पर है.

• एलन मस्क का Grok सिर्फ $0.75 तक ही सीमित है.

• Microsoft का Copilot ऐप तो और भी पीछे है, जिसकी औसत कमाई सिर्फ $0.27 है.

Grok क्यों रह गया पीछे?

विशेषज्ञों का मानना है कि Grok की परफॉर्मेंस इसलिए कमजोर रही क्योंकि इसका मोबाइल ऐप काफी देर से लॉन्च हुआ. xAI ने नवंबर 2023 में Grok की घोषणा की थी, लेकिन इसका iOS ऐप जनवरी 2025 और Android ऐप मार्च 2025 में आया. यही वजह है कि यह ऐप ChatGPT जैसी रफ्तार पकड़ने में नाकाम रहा.

एलन मस्क बनाम OpenAI

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एलन मस्क ने Apple पर आरोप लगाया था कि वह OpenAI का पक्ष ले रहा है और प्रतियोगियों को App Store की टॉप चार्ट्स में जगह मिलना “नामुमकिन” है. लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि ChatGPT की लीड इतनी बड़ी है कि किसी भी ऐप के लिए इस अंतर को कम करना मुश्किल है.

सिर्फ 2025 में ही ChatGPT ने 53 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाया है. जहां ChatGPT ने 1.35 बिलियन डॉलर कमाए, वहीं Grok की कमाई सिर्फ 25.6 मिलियन डॉलर रही.

FAQs

Q1. ChatGPT मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ था?

ChatGPT मोबाइल ऐप मई 2023 में लॉन्च हुआ था.

Q2. ChatGPT मोबाइल ऐप ने अब तक कितनी कमाई की है?

इसने iOS और Android पर मिलाकर 2 बिलियन डॉलर की ग्लोबल कमाई की है.

Q3. सबसे ज्यादा ChatGPT ऐप डाउनलोड किस देश से हुए हैं?

भारत सबसे आगे है, जहां से 13.7% डाउनलोड हुए हैं.

Q4. ChatGPT की कमाई में सबसे ज्यादा योगदान किस देश का है?

अमेरिका का, जहां से लगभग 40% राजस्व आता है.

Q5. Grok ऐप ChatGPT से पीछे क्यों है?

क्योंकि Grok का मोबाइल ऐप देर से लॉन्च हुआ, जिससे इसे मार्केट में पकड़ बनाने का मौका नहीं मिला.