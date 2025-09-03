ChatGPT Down: फिर ठप हुआ ChatGPT, यूजर्स ने मचाया हड़कंप; अभी तक नहीं आया कंपनी का रिएक्शन
Hindi Newsटेक

ChatGPT Down: फिर ठप हुआ ChatGPT, यूजर्स ने मचाया हड़कंप; अभी तक नहीं आया कंपनी का रिएक्शन

ChatGPT outage: Downdetector नाम की वेबसाइट, जो ऑनलाइन सर्विस स्टेटस को ट्रैक करती है, उस पर सिर्फ 20 मिनट में सैकड़ों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं. इनमें से अकेले भारत से 439 से ज्यादा यूजर्स ने बताया है कि ChatGPT काम नहीं कर रहा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:47 PM IST
दुनियाभर में मशहूर AI चैटबॉट ChatGPT एक बार फिर तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसकी शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं. कई लोग नेटवर्क एरर और सर्विस बंद होने से परेशान हैं. Downdetector नाम की वेबसाइट, जो ऑनलाइन सर्विस स्टेटस को ट्रैक करती है, उस पर सिर्फ 20 मिनट में सैकड़ों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं. इनमें से अकेले भारत से 439 से ज्यादा यूजर्स ने बताया है कि ChatGPT काम नहीं कर रहा.

कहां-कहां हो रहा असर?
• रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आउटेज ग्लोबल लेवल पर है.
• भारत समेत कई देशों के यूजर्स प्रभावित हुए हैं.
• कुछ लोग कह रहे हैं कि ChatGPT ठीक काम कर रहा है, लेकिन बहुतों को नेटवर्क एरर का सामना करना पड़ रहा है.
• वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों वर्जन प्रभावित हैं.

ओपनएआई का बयान अभी तक नहीं
ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अब तक इस आउटेज पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

चैटजीपीटी में पहले भी आ चुके हैं ऐसे आउटेज
यह पहली बार नहीं है जब ChatGPT ने काम करना बंद किया हो.
• 23 जनवरी 2025: स्पेन, अर्जेंटीना और अमेरिका जैसे देशों में तीन घंटे तक सर्विस बंद रही.
• 26 दिसंबर 2024: इसी तरह की तकनीकी समस्या के चलते ChatGPT ठप हो गया था.
• 5 फरवरी 2025: ग्लोबल आउटेज के दौरान 22,000 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई थीं.
• हाल के आउटेज: 1, 2 और 3 सितंबर 2025 को भी कुछ समय के लिए ChatGPT बंद हुआ था.

अगर ChatGPT डाउन हो जाए तो क्या करें?
AI का इस्तेमाल करने वालों के लिए ChatGPT एक भरोसेमंद टूल है, लेकिन इसके डाउन होने पर आप दूसरे विकल्प भी आजमा सकते हैं:
• Google Gemini: टेक्स्ट जनरेशन और रिसर्च के लिए बेहतर.
• Microsoft Copilot: ChatGPT प्रीमियम जैसा एक्सपीरियंस देता है, साथ ही इमेज जनरेशन भी करता है.
• YouChat: अपडेटेड और सटीक जवाब देता है, साथ ही सर्च इंजन से जुड़ा हुआ है.
• Jasper Chat: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास, SEO ऑप्टिमाइजेशन की सुविधा के साथ.
• Perplexity AI: स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए बेस्ट, सही-सही सिटेशन के साथ रिसर्च कंटेंट देता है.

भारतीय यूजर्स पर असर

भारत में लाखों लोग रोजाना ChatGPT का इस्तेमाल पढ़ाई, काम और कंटेंट क्रिएशन के लिए करते हैं. ऐसे में इसके बंद होने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, खासकर उन लोगों को जो रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन काम के लिए इस पर निर्भर हैं.

FAQs

Q1. ChatGPT क्यों डाउन हुआ है?
Ans: अभी तक OpenAI ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन यह तकनीकी समस्या लग रही है.

Q2. क्या भारत में भी ChatGPT बंद है?
Ans: हां, Downdetector के मुताबिक 439 से ज्यादा यूजर्स ने भारत से रिपोर्ट दी है.

Q3. क्या यह पहली बार हुआ है?
Ans: नहीं, ChatGPT कई बार ग्लोबल आउटेज का शिकार हो चुका है.

Q4. ChatGPT के डाउन होने पर क्या विकल्प हैं?
Ans: Google Gemini, Microsoft Copilot, YouChat, Jasper Chat और Perplexity AI इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

