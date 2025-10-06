Advertisement
ChatGPT Down: AI ने दिया धोखा! ChatGPT डाउन होते ही दुनियाभर में मचा हड़कंप, एक के बाद एक दर्ज हुईं शिकायतें

ChatGPT Down: AI आज पूरी दुनिया में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इसके बंद होते ही दुनियाभर के लोगों को बड़ा झटका भी लगता है. यही हाल अब ChatGPT के डाउन होने पर दिखाई दे रहा है.

Oct 06, 2025, 05:49 PM IST
ChatGPT Down: AI ने दिया धोखा! ChatGPT डाउन होते ही दुनियाभर में मचा हड़कंप, एक के बाद एक दर्ज हुईं शिकायतें

ChatGPT Down: पूरी दुनिया आज AI टूल्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच अब खबर आई है कि दुनियाभर के कई हिस्सों से ChatGPT के आउटेज की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ChatGPT डाउन होने की वजह से सर्विस ऐप के साथ यूजर्स वेब पर भी ठीक से काम नहीं हो पा रहे हैं. यूजर्स की शिकायत हैं कि चैटबॉट सही से न तो लोड हो पा रहा है और न ही रिस्पॉन्स सही से जनरेट हो पा रहा है.

दोपहर से ही सामने आने लगी समस्या
डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1.04 बजे से ChatGPT के आउटेज की शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं. डाउनडिटेक्टर के लाइव आउटेज मैप के मुताबिक, करीब 82% ChatGPT यूजर्स ने रिपोर्ट्स दर्ज कराई हैं. वहीं, वेब ब्राउजर वर्जन से 12% रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं, जबकि 6% आउटेज रिपोर्ट्स मोबाइल ऐप से सामने आई है. एक घंटे से भी कम वक्त में ही 770 से भी ज्यादा आउटेज रिपोर्ट सामने आ चुकी थीं.

इन जगहों पर दिखी ज्यादा समस्या
डाउनडिटेकर की मानें तो भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद समेत कई जगहों पर ChatGPT यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के अलावा अमेरिका में लॉस एंजेलिस, शिकागो और अटलांटा जैसी जगहें इस आउटेज की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखीं.

कोई रिएक्शन नहीं आया सामने
बता दें कि फिलहाल इस आउटेज को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. OpenAI की तरफ से न तो इस आउटेज के कारण और न ही इसके समाधान को लेकर कोई बयान दिया गया है. यूजर्स को सिर्फ अपडेट के लिए ऑफिशियल चैनल पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

ChatGPTAI

;