अचानक ठप पड़ा ChatGPT! सिर पकड़कर बैठे दुनिया भर के कर्मचारी, करोड़ों लोगों का काम अटका

ChatGPT Down: AI की दुनिया में शुक्रवार सुबह उस समय हलचल मच गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT ने अचानक काम करना बंद कर दिया. इस आउटेज का असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिला, जहां हजारों यूजर्स को चैटबॉट इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
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ChatGPT Down: टेक जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले AI चैटबॉट में से एक ChatGPT अचानक ठप हो गया है. ChatGPT डाउन होने से भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग अपने ऑफिस के काम, पढ़ाई और राइटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.
डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटेज की शुरुआत में 4,000 से ज्यादा यूजर्स ने इसके काम न करने की शिकायत दर्ज कराई. लगभग 86% यूजर्स ने सीधे तौर पर ChatGPT के काम न करने की शिकायत की. वहीं 6% लोगों को ऐप और 5% को वेबसाइट पर लॉग-इन करने में समस्या आने की शिकायत दर्ज कराई. भारत में भी ChatGPT के डाउन होने का असर दिखाई दिया. भारत में लगभग 400 से ज्यादा यूजर्स ने डाउनडिटेक्टर पर इसकी शिकायत की. यहां 89% यूजर्स को चैटबॉट के रिस्पॉन्स न देने की समस्या आई.
ChatGPT पर जब कोई यूजर सवाल टाइप कर रहा है, तो जवाब नहीं मिल पा रहा है. स्क्रीन पर सिर्फ ब्लिंक कर्सर या खाली जगह दिखाई दे रही है. इसके साथ ही एंड्रॉयड और iOS दोनों के ही मोबाइल फोन में ChatGPT ऐप खुलने में भी कुछ लोगों को समस्या हो रही है.
वहीं स्क्रीन पर लेफ्ट साइड जहां पुरानी चैट सेव रहते हैं, वह हिस्सा पूरी तरह खाली या फिर सफेद दिखाई दे रहा है. कई यूजर्स अपने अकाउंट से अपने आप लॉगआउट हो गए हैं और जब वे फिर से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पेज लोड नहीं हो पा रहा है. कुछ यूजर्स ने तो यह भी शिकायत की है कि ChatGPT खुल तो जा रहा है, लेकिन जवाब मिलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है.
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ChatGPT / OpenAI is reportedly down for some users currently. Are you one of them?
StatusIsDown (@status_is_down) May 29, 2026
ChatGPT की ठप होने की समस्या के बाद OpenAI ने इसको लेकर अपने ऑफिशियल स्टेटस पेज पर इस खराबी को स्वीकार किया. कंपनी ने बताया कि कुछ यूजर्स को ChatGPT इस्तेमाल करने में समस्या आ रही थी. इसे ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए गए हैं, और स्थिति पर नजर है.
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