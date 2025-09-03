ChatGPT Down हो जाए तो न हो परेशान... ये 5 AI टूल्स देंगे आपके हर सवाल का तुरंत और सही जवाब

Top 5 AI Tools: आजकल हर कोई छोटे-बड़े काम के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करता है. कोई ऑफिस का काम, तो बच्चे स्कूल का असाइनमेंट करते हैं. सभी चैटबॉट्स में सबसे पॉपुलर है OpenAI का ChatGPT, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. लेकिन लोगों ने हाल ही में शिकायत की है कि अचानक से चैटजीपीटी डाउन हो गया है, उनके काम में हेल्प नहीं कर रहा और सवाल का जवाब देना बंद कर दिया. ऐसे में आप अपना काम रोकना नहीं चाहते हैं तो आप कुछ बेहतरीन AI चैटबॉट्स का सहारा ले सकते हैं. आइए जानते है ऐसे ही 5 AI टूल्स जो ChatGPT की तरह दमदार ऑप्शन है.

Grok

Elon Musk की कंपनी xAI ने Grok को बनाया है. यह टूल यूजर्स के सवाल का जवाब देता है, जो Prompt दिया जाता है उसके हिसाब से Image Create करता है. यह चैटबॉट मुश्किल जानकारी भी आसान भाषा में समझा देता है. ग्रोक में DeepSearch और Think Mode जैसे फीचर्स दिए गए है. यह डीप एनालिसिस और वेब सर्च की मदद से जवाब को बेहतर बनाते हैं. आप इस टूल को grok.com, x.com या Grok के Android और iOS ऐप्स पर भी यूज कर सकते हैं.

Perplexity

Perplexity AI एक स्मार्ट सर्च बेस्ड एआई टूल है. यह सवालों के जवाब के साथ उसका सोर्स भी दिखाता है. अगर आप भरोसेमंद और सही जानकारी चाहते हैं, तो यह AI आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. इसके फ्री और प्रीमियम वर्जन दोनों ही उपलब्ध है. Perplexity का इंटरफेस आसान और स्मूथ है. साथ ही यह रियल टाइम वेब सर्च के साथ जवाब देता है.

Copilot

यह AI Microsoft कंपनी का एक पावरफुल टूल है, जो कई मामलों में ChatGPT जैसा ही है. यह चैटबॉट बिंग सर्च इंजन और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में काम करते हैं, तो Copilot एक परफेक्ट ऑप्शन है. इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, जो कंटेंट राइटिंग, कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में मददगार साबित होता है.

Claude

Claude एक AI चैटबॉट है जिसे Anthropic कंपनी ने डेवलप किया है. यह एक सेफ एआई टूल के रूप में माना जाता है. इसमें AI जो जवाब देता है वह ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं. चैटबॉट सवालों के जवाब के साथ एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग में भी मददगार है. आप Claude को Anthropic की ऑफिशियल वेबसाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं. जिन यूजर्स को मोरल आंसर चाहिए होते हैं उनके लिए यह अच्छा टूल है.

Bard

Google ने भी Bard नाम से एक AI Chatbot डेवलप किया हुआ है. यह एआई गूगल सर्च का यूज करके सवालों का जवाब देता है. इसमें यूजर्स को रियल टाइम जानकारी मिलती है. Bard को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही यह टूल अनेक भाषाओं में जवाब देने की क्षमता रखता है. जो लोग Google Search Engine के साथ कंफर्टेबल है उनके लिए यह चैटबॉट परफेक्ट है.