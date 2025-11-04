Sam Altman का फ्री ChatGPT ऑफर बना सिरदर्द, भारत में फिर ठप पड़ा पेमेंट सिस्टम! भड़क उठे यूजर्स

ChatGPT UPI issue: OpenAI का AI चैटबॉट ChatGPT एक बार फिर भारत में UPI पेमेंट गड़बड़ी की वजह से सुर्खियों में है. यह दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है, और इस बार यह दिक्कत तब सामने आई जब कंपनी ने ChatGPT Go प्लान पर भारत में एक साल का फ्री ऑफर शुरू किया है. कई भारतीय यूजर्स ने बताया कि ChatGPT की वेबसाइट पर UPI पेमेंट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा. जब यूजर पेमेंट के लिए UPI रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं, तो पेज 30 मिनट से ज्यादा समय तक फ्रीज हो जाता है, जबकि यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर 30 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है.

पेमेंट अप्रूव होने के बाद भी नहीं मिलता ‘Subscribe’ का ऑप्शन

रिपोर्ट के अनुसार, कई यूजर्स ने UPI Autopay रिक्वेस्ट तो अप्रूव कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई कन्फर्मेशन मिला और न ही “Subscribe” या “Continue” बटन काम करता है. Moneycontrol ने खुद इस एरर को दोहराकर टेस्ट किया और पाया कि यह दिक्कत असली है. हालांकि, कार्ड पेमेंट के जरिए सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन फिलहाल ठीक तरह से काम कर रहा है. इसमें यूजर को सिर्फ एक छोटी राशि की टोकन पेमेंट करनी होती है, जिसे बाद में बैंक वापस कर देता है.

OpenAI की नई UPI पार्टनरशिप और ‘Agentic Payments’ का ट्रायल

पिछले महीने OpenAI, Razorpay और NPCI (UPI चलाने वाली संस्था) ने मिलकर ‘Agentic Payments’ नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. इस पायलट प्रोग्राम का मकसद है कि यूजर ChatGPT के अंदर ही प्रोडक्ट सर्च करें, कीमतें तुलना करें और UPI से पेमेंट करें, बिना ऐप छोड़े. लेकिन फिलहाल इस पायलट के दौरान भी UPI पेमेंट सिस्टम बार-बार फेल हो रहा है, जिससे यूजर्स परेशान हैं.

Free Subscription कैसे काम करता है?

OpenAI का कहना है कि ChatGPT Go का पहला साल फ्री है, लेकिन इसके लिए यूजर को Recurring Payment Mandate देना होता है, ताकि दूसरे साल से ऑटोमेटिक चार्ज लग सके. पेमेंट पेज पर कार्ड और UPI दोनों को वैध पेमेंट मोड दिखाया गया है. यह ऑफर भारत में ChatGPT की AI सर्विस को ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश है. भारत में अब OpenAI को Google और Perplexity जैसे दिग्गजों से टक्कर मिल रही है, जिन्होंने हाल ही में अपने प्रीमियम AI टूल्स के फ्री वर्जन लॉन्च किए हैं. OpenAI उम्मीद कर रही है कि ChatGPT Go का यह फ्री ऑफर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस यूजर्स में AI की पहुंच और तेजी से बढ़ाएगा.

पहले लॉन्च में भी हुई थी UPI पेमेंट की नाकामी

दो महीने पहले जब OpenAI ने भारत में ChatGPT Go प्लान ₹399 प्रति माह पर लॉन्च किया था, तब भी UPI पेमेंट में दिक्कत आई थी. Stripe (जो OpenAI का पेमेंट पार्टनर है) ने अपनी वेबसाइट पर मैसेज दिया था –“We are currently experiencing an issue processing UPI payments. UPI has been temporarily disabled.” Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, ये परेशानी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से जुड़ी हो सकती है. Stripe भारत में किसी लोकल पेमेंट प्रोसेसर और बैंक की मदद से अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर करता है, जिससे बीच में दिक्कतें आती हैं.

UPI Autopay – भारत में सबसे पॉपुलर Recurring Payment

भारत में UPI Autopay सबसे लोकप्रिय Recurring Payment System बन चुका है. देश में करीब 70% सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स इसी सिस्टम से पूरे होते हैं. दिलचस्प बात यह है कि Apple ने भी भारत में अब सिर्फ UPI Autopay को ही सब्सक्रिप्शन के लिए मान्यता दी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स पर ऑटो पेमेंट रेगुलेशन की वजह से कई बार पेमेंट्स फेल हो जाते थे. भारत अब OpenAI के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट बन गया है और ChatGPT के 800 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स में से दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही भारत ChatGPT का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है. अब यह नया ऑफर भारत में ChatGPT की पहुंच को और तेजी से बढ़ा सकता है.