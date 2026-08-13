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ChatGPT पर अब दिखेंगे विज्ञापन! Free और ₹399 वाले यूजर्स के लिए OpenAI ने किया बड़ा ऐलान

एआई टूल ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. OpenAI अपने फ्री और ₹399 वाले Go प्लान में विज्ञापन दिखाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी भारतीय यूजर्स को ईमेल भेजकर नई प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी दे रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:56 PM IST
ChatGPT पर अब दिखेंगे विज्ञापन! Free और ₹399 वाले यूजर्स के लिए OpenAI ने किया बड़ा ऐलान
Image Credit: ChatGPT पर Ads की शुरुआत!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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