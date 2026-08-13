/ChatGPT पर अब दिखेंगे विज्ञापन! Free और ₹399 वाले यूजर्स के लिए OpenAI ने किया बड़ा ऐलान

अगर आप भी अपने मन में आने वाले सवालों का जवाब जानने के लिए या ऑफिस के कामों के लिए AI टूल ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो सकता है. एआई कंपनी OpenAI अपने फ्री और बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए Ads की शुरुआत करने जा रही है. कंपनी इस बदलाव को लेकर भारतीय यूजर्स को ईमेल भेजकर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में होने वाले अपडेट्स की जानकारी दे रही है.
OpenAI की तरफ से भेजे जा रहे ईमेल के मुताबिक, कंपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव कर रही है, जिससे विज्ञापनों के काम करने के तरीके को स्पष्ट किया जा सके. कंपनी ने साफ किया है कि विज्ञापन सिर्फ ChatGPT Free और हाल ही में पेश किए गए ChatGPT Go, जिसकी कीमत ₹399/माह है के प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को ही दिखाई देंगे. वहीं, प्रीमियम और बिजनेस कैटेगरी जैसे Plus, Pro, Enterprise, Business और Education प्लान पूरी तरह से एड-फ्री बने रहेंगे.
कई यूजर्स के मन में यह सवाल आ रहा था कि क्या विज्ञापन आने से ChatGPT के जवाबों में किसी ब्रांड का पक्ष लिया जाएगा? इस पर सफाई देते हुए OpenAI ने कहा है कि विज्ञापन का असर एआई के जवाबों पर बिल्कुल नहीं होगा.
स्पॉन्सर्ड टैग
चैटजीपीटी पर आने वाले सभी विज्ञापनों पर Sponsored लिखा होगा और वे सवालों के जवाब से पूरी तरह से अलग दिखाई देंगे.
डाटा प्राइवेसी
कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि विज्ञापनों को पर्सनल बनाने के लिए यूजर की बातचीत, चैट हिस्ट्री या पर्सनल डिटेल्स विज्ञापन वाली कंपनियों के साथ शेयर नहीं की जाएंगी. कंपनियों को सिर्फ कुल व्यूज और क्लिक्स का ओवरऑल डेटा ही दिया जाएगा.
बता दें कि साल 2024 में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने विज्ञापनों को कंपनी के लिए अंतिम विकल्प बताया था. हालांकि, एआई मॉडल को चलाने और उसकी बड़ी लागत को देखते हुए अब कंपनी ने अपने रुख में बदलाव किया है. अमेरिका में पहले से ही विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वहीं यूके, मेक्सिको, ब्राजील, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसे आधिकारिक तौर पर लागू किया जा रहा है.