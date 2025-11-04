Advertisement
ChatGPT Go आज से 1 साल के लिए मिल रहा Free, कैसे करें एक्टिवेट? क्या-क्या फायदे मिलेंगे? सबकुछ जानिए यहां

अब यूजर बिना कोई चार्ज दिए इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि ChatGPT Go फ्री में कैसे पाएं, तो यहां हम पूरा तरीका और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:15 AM IST
OpenAI ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब उसका ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन सभी यूजर्स के लिए एक साल तक फ्री रहेगा. पहले इसकी कीमत ₹399 प्रति माह यानी ₹4,788 सालाना थी. लेकिन अब यूजर बिना कोई चार्ज दिए इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि ChatGPT Go फ्री में कैसे पाएं, तो यहां हम पूरा तरीका और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं.

ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए?
इस ऑफर को पाने के लिए आपको किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं. बस नीचे दिए गए तीन आसान चीजें आपके पास होनी चाहिए —
1. एक स्मार्टफोन या लैपटॉप जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो.
2. कोई भी वेब ब्राउजर या ChatGPT ऐप.
3. आपका ChatGPT अकाउंट, जिसे आप अपने Google ID से लॉगिन कर सकते हैं.

फ्री ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट करें
1. सबसे पहले ChatGPT की वेबसाइट या ऐप खोलें.
2. अब अपने अकाउंट से लॉगिन करें.
3. प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और “Upgrade your plan” पर क्लिक करें.
4. अब ChatGPT Go subscription को सेलेक्ट करें.
5. ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करें.

ChatGPT Go से क्या-क्या फायदे मिलेंगे
ChatGPT Go यूजर्स को OpenAI के GPT-5 मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस देता है.
• इससे आप ज्यादा प्रॉम्प्ट्स और लंबे रिस्पॉन्स ले सकते हैं.
• इसमें क्रिएटिव टूल्स मिलते हैं जिनसे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं और फाइल्स एनालाइज कर सकते हैं.
• Python आधारित डेटा एनालिसिस टूल्स भी शामिल हैं जो एडवांस्ड यूजर्स के लिए बेहद उपयोगी हैं.
• इसमें पर्सनलाइज्ड मेमोरी फीचर है जो आपकी चैट हिस्ट्री को याद रखकर जवाबों को और सटीक बनाता है.
• सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही किफायती कीमत पर मिलता है — और फिलहाल तो बिल्कुल फ्री है.

ChatGPT Go की कुछ सीमाएं
भले ही यह ऑफर शानदार है, लेकिन कुछ लिमिटेशन्स भी हैं —
• इसमें API एक्सेस शामिल नहीं है, जो अलग से चार्जेबल है.
• पुराने मॉडल जैसे GPT-4o और GPT-4 Turbo इस प्लान में नहीं मिलते.
• थर्ड-पार्टी कनेक्टर्स और Sora वीडियो जनरेशन जैसी एडवांस्ड फीचर्स सिर्फ Plus या Pro प्लान में हैं.
• GPT-5 reasoning mode अपने आप काम करता है, लेकिन इसे मैन्युअली कस्टमाइज नहीं किया जा सकता.

ChatGPT Go के यूजेज लिमिट्स
• Free प्लान की तुलना में इसमें ज्यादा मैसेज लिमिट और मल्टीमॉडल टूल्स का एक्सेस है.
• सिस्टम की स्थिति के आधार पर लिमिट्स बदल सकती हैं ताकि परफॉर्मेंस स्मूथ रहे.
• वॉइस मोड Free प्लान जैसा ही है, लेकिन इसमें फाइल अपलोड और इमेज जनरेशन की क्षमता ज्यादा है.
• अगर कोई यूजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो Fair Use Policy के तहत सर्वर स्लोडाउन हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

ChatGPTChatGPT Go free subscriptionOpenAI ChatGPT Go guide

