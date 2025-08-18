ChatGPT प्रमुख ने दी प्लेटफॉर्म को लेकर डरा देने वाली चेतावनी, बोले- इस्तेमाल करने के लिए...
कुछ वक्त पहले ही OpenAI का नया मॉडल GPT-5 लॉन्च किया गया है, जिसे अब तक का सबसे ताकतवर AI टूल माना जा रहा है. हालांकि, इसके बाद कंपनी के प्रमुख ने इसे लेकर एक चौंका देने वाली चेतावनी दे दी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:08 PM IST
OpenAI का नया GPT-5 मॉडल अब तक का सबसे ताकतवर और सटीक AI माना जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने सलाह दी है कि GPT का इस्तेमाल सोच-समझकर करने की सलाह दी है. कंपनी का कहना है कि GPT-5 में बेशक कई सुधार किए गए हैं, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह भरोसेमंद जानकारी का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता. वहीं, द वर्ज के साथ एक इंटरव्यू में ChatGPT के प्रमुख Nick Turley ने बताया कि इस चैटबॉट को दूसरी राय की तरह देखना चाहिए, न कि आखिरी सच की तरह. उन्होंने यह भी माना कि GPT-5 में सुधार के बावजूद इसमें 'हैलुसिनेशन' की समस्या अभी भी बनी हुई है. इसका मतलब है कि AI कभी-कभी ऐसी बातें बता सकता है जो सुनने में सही लगें, लेकिन असल में वो गलत होती हैं.

दूसरी राय की तरह इस्तेमाल
Turley के मुताबिक, OpenAI ने GPT-5 में गलतियों को काफी हद तक कम किया है, लेकिन अब भी यह मॉडल करीब 10% मामलों में गलत जवाब ही दे देता है. टर्ले ने साफ तौर पर कहा कि 100% सही और भरोसेमंद जवाब देना अभी भी इसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी चुनौती है. यानी AI में अभी भी सुधार की जरूरत है. Nick Turley ने कहा कि जब तक ChatGPT हर क्षेत्र में किसी इंसानी एक्सपर्ट से ज्यादा भरोसेमंद नहीं बन जाता, तब तक हम यूजर्स को यही सलाह देते रहेंगे कि वे इसके जवाबों को दोबारा जरूर जांचें. उन्होंने यह भी कहा, 'मुझे लगता है कि लोग ChatGPT को प्राथमिक स्रोत मानने की बजाय, इसे दूसरी राय की तरह इस्तेमाल करते रहें.'

कैसे ट्रेन किया है GPT-5
GPT-5 जैसे बड़े भाषा मॉडल को बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है, ताकि ये शब्दों और उनके पैटर्न को समझकर आगे क्या आएगा, इसकी सही-सही भविष्यवाणी कर सकें. इसी वजह से ये बहुत ही नैचुरल और इंसानों जैसे जवाब दे पाते हैं, लेकिन अगर कोई टॉपिक नया या बहुत मुश्किल हो तो ये गलत जानकारी भी दे सकते हैं. इस खतरे को कम करने के लिए, OpenAI ने chatGPT को इंटरनेट सर्च से जोड़ दिया है, ताकि यूजर्स इसके जवाबों को बाहर के भरोसेमंद सोर्स से जांच कर जवाब दे.

Jio ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, अचानक बंद किया ये किफायती प्लान, जानें डिटेल्स

जल्द ठीक होगी हैलुसिनेशन की समस्या
टर्ले ने भरोसा जताया कि ChatGPT में जो हैलुसिनेशन की समस्या है, उसे भी ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसका कोई तुरंत हल नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस समस्या को एक दिन जरूर हल कर लेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम इसे अगली तिमाही तक नहीं सुलझा पाएंगे.'

AI से कॉपी-पेस्ट करने वाले सावधान! इस कंपनी के को-फाउंडर ने दी चेतावनी

खुद का ब्राउजर बनाने की तैयारी में कंपनी
दूसरी ओर OpenAI की योजनाएं और भी बड़ी होती जा रही हैं. खबरों की मानें तो कंपनी अपना खुद का इंटरनेट ब्राउजर बनाने पर काम कर रही है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने यहां तक कहा कि अगर कभी Google Chrome बिकने के लिए आया तो वे उसे खरीदने पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर Chrome सच में बिकने वाला है तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए.' उन्होंने यह भी इशारा किया कि गूगल को एंटीट्रस्ट कानूनों की वजह से Chrome ब्राउजर बेचने की नौबत आ सकती है.

