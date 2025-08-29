चोरी हो गई थी शख्स की 3 करोड़ की कार, ChatGPT से पूछा- कहां है मेरी कार? ढूंढकर खड़ी कर दी सामने
एक व्यक्ति ने अपनी चोरी हुई लग्जरी कार Lamborghini Huracan Evo को ढूंढने के लिए AI का सहारा लिया. दो साल से लापता सुपरकार आखिरकार मालिक तक वापस पहुंच गई और इस पूरे घटनाक्रम में ChatGPT ने अहम रोल निभाया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:21 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज सिर्फ चैट करने या टेक्स्ट जनरेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम आ रही है. हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी चोरी हुई लग्जरी कार Lamborghini Huracan Evo को ढूंढने के लिए AI का सहारा लिया. दो साल से लापता सुपरकार आखिरकार मालिक तक वापस पहुंच गई और इस पूरे घटनाक्रम में ChatGPT ने अहम रोल निभाया.

कैसे हुई Lamborghini चोरी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंड्रयू गार्सिया नाम के एक व्यक्ति की Lamborghini Huracan Evo को उन लोगों ने ले लिया था जिन्होंने किराए पर कई लग्जरी गाड़ियां ली थीं. लेकिन उन्होंने न तो कार लौटाई और न ही पैसे दिए. इसके अलावा, उन पर फर्जी डॉक्युमेंट्स बनाने, गाड़ियों के ओनरशिप रिकॉर्ड बदलने और उन्हें नए नाम से बेचने का भी आरोप है. पुलिस ने इस गैंग से कई गाड़ियां बरामद कर ली थीं, लेकिन गार्सिया की Lamborghini का कुछ पता नहीं चल पा रहा था.

कैसे मिला सुराग?
करीब दो साल बाद, गार्सिया को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया. उस मैसेज में Lamborghini Huracan Evo की ताजा तस्वीरें थीं और पूछा गया था कि क्या उन्होंने यह कार बेच दी है. जिसने मैसेज भेजा था, उसे कार के अंदर गार्सिया का विजिटिंग कार्ड मिला था और उसने समझा कि शायद यह कार अब भी बिक्री के लिए उपलब्ध है.

ChatGPT ने कैसे की मदद?
इसके बाद गार्सिया ने खुद कार की तलाश शुरू की. उन्होंने इंस्टाग्राम से मिली तस्वीरों को ChatGPT में अपलोड किया और AI से लोकेशन क्लूज निकालने को कहा. ChatGPT ने तस्वीरों में दिख रहे बैकग्राउंड और डिटेल्स का एनालिसिस किया और कुछ ऐसे संकेत दिए जिनसे लोकेशन को ट्रैक करना आसान हो गया. फिर गार्सिया ने इन क्लूज को Google के लोकेशन टूल्स के साथ मिलाया और कार का सही पता खोज निकाला.

पुलिस ने की Lamborghini बरामद
जैसे ही गार्सिया को लोकेशन मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और Lamborghini Huracan Evo को बरामद कर लिया. रिकॉर्ड चेक करने के बाद यह कन्फर्म हो गया कि यह कार वाकई गार्सिया की ही थी, जो 2 साल से गायब थी.

Lamborghini Huracan का सफर
Lamborghini Huracan ने पहली बार 2014 में एंट्री की थी. उस समय इसका कूपे मॉडल लॉन्च हुआ था. बाद में Spyder और Rear-Wheel-Drive वर्जन भी आए.
• 2016 में Performante मॉडल आया, जिसने कई रेसिंग रिकॉर्ड बनाए.
• 2018 में Performante Spyder लॉन्च हुई.
• 2019 में कंपनी ने Huracan EVO को पेश किया, जिसमें अपग्रेडेड V10 इंजन और बेहतर एयरोडायनामिक्स दिए गए.
• 2021 में Huracan STO (Super Trofeo Omologata) लॉन्च हुई, जिसे स्ट्रीट-लीगल रेस कार कहा गया.
• 2022 में Huracan Tecnica आई और इसके बाद 2023 में Huracan Sterrato पेश हुई, जो कंपनी की पहली ऑफ-रोड सुपरकार थी.

FAQ

Q1. Lamborghini Huracan Evo कितने में आती है?
Ans: इसकी कीमत करोड़ों रुपये में होती है और यह मार्केट के हाई-एंड सुपरकार सेगमेंट में आती है.

Q2. AI ने कार कैसे ढूंढने में मदद की?
Ans: ChatGPT ने कार की तस्वीरों का एनालिसिस करके लोकेशन क्लूज दिए, जिन्हें Google Maps के साथ मिलाकर कार को ट्रैक किया गया.

Q3. Lamborghini Huracan कब लॉन्च हुई थी?
Ans: इसका पहला मॉडल 2014 में आया था और बाद में कई एडवांस वर्जन लॉन्च किए गए.

