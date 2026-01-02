OpenAI बना रही पेन जैसा एआई गैजेट? ChatGPT से होगा कनेक्ट, फीचर्स देख चकरा जाएगा दिमाग

OpenAI New Gadget: चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एप्पल कंपनी के पूर्व डिजाइनर जॉनी इवे के साथ मिलकर एक नए AI प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह प्रोडक्ट एक एआई-पावर्ड पेन हो सकता है. यह गैजेट एक पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस के रूप में भी काम कर सकता है. फिलहाल इसको लेकर ओपनएआई की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन कई टेक विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्टों ने इस संबंध में जानकारी साझा की है.

इस AI-पेन में क्या होगा खास?

यह एक एआई-पावर्ड पेन होगा, जो सीधे चैटजीपीटी से कनेक्ट हो सकता है. इसके बारे में टेक टिप्सटर ने जो कुछ दावे किए हैं, उनको देखर लगता है कि साधारण सी दिखने वाली यह पेन कई खास फीचर्स से लैस होगी. X पर एक पोस्ट में टिप्सटर स्मार्ट पिकाचू (@zhihuipikachu) ने दावा किया है कि यह डिवाइस किसी भी स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस के माध्यम से चैटजीपीटी के साथ कनेक्ट हो कर संचार करने में सक्षम होगा.

AI-पेन में क्या होंगे फीचर्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस में आपको कई खास फीचर्स मिलने वाले हैं. इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल सकता है. यह पेन आपकी नोट्स को डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकती है. इसमें मिलने वाला ऑडियो फीचर आपके द्वारा बोले गए शब्दों को डिजिटली नोट कर लेगा. इसे चैटजीपीटी से कनेक्ट किया जा सकेगा. इस पेन से कुछ भी लिखने पर वह पढ़कर नोट्स बना लेगा. इसकी मदद से आप टेक्स्ट को समराइज और रिराइट भी कर सकते हैं.

जानें कौन सी कंपनी करेगी प्रोडक्शन?

इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओपनएआई ने लक्सशेयर के साथ बातचीत की थी, लेकिन प्रोडक्शन लोकेशन को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई. अब संभवतः इसका उत्पादन ताइवान स्थित फॉक्सकॉन द्वारा किया जाएगा. यह कंपनी आईफोन और दूसरे पॉपुलर गैजेट बनाती है.

X पर एक पोस्ट से मिली जानकारी

इस नए डिवाइस की जानकारी स्मार्ट पिकाचू द्वारा X पर एक पोस्ट से सामने आई है. X पोस्ट के अनुसार, इस डिवाइस का काम हार्डवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सप्लाई चेन पार्ट तक पहुंच गया है. यह इवे की तरफ से हाल ही में एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को कन्फर्म भी करता है. नवंबर में पूर्व एप्पल डिजाइनर जॉनी इवे ने कहा था कि डिवाइस का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और यह दो साल के अंदर मार्केट में आ सकता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसके एक पेन होने का दावा मिलता है.

