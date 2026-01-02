Advertisement
trendingNow13061246
Hindi NewsटेकOpenAI बना रही पेन जैसा एआई गैजेट? ChatGPT से होगा कनेक्ट, फीचर्स देख चकरा जाएगा दिमाग

OpenAI बना रही पेन जैसा एआई गैजेट? ChatGPT से होगा कनेक्ट, फीचर्स देख चकरा जाएगा दिमाग

OpenAI New Gadget: चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एक नए AI प्रोडक्ट पर काम कर रही है. यह कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक AI-पावर्ड स्मार्ट पेन हो सकती है. इसके फीचर्स से जुड़ी जानकारी भी कई मीडिया रिपोर्टों में सामने आई है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OpenAI बना रही पेन जैसा एआई गैजेट? ChatGPT से होगा कनेक्ट, फीचर्स देख चकरा जाएगा दिमाग

OpenAI New Gadget: चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एप्पल कंपनी के पूर्व डिजाइनर जॉनी इवे के साथ मिलकर एक नए AI प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह प्रोडक्ट एक एआई-पावर्ड पेन हो सकता है. यह गैजेट एक पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस के रूप में भी काम कर सकता है. फिलहाल इसको लेकर ओपनएआई की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन कई टेक विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्टों ने इस संबंध में जानकारी साझा की है.

इस AI-पेन में क्या होगा खास?

यह एक एआई-पावर्ड पेन होगा, जो सीधे चैटजीपीटी से कनेक्ट हो सकता है. इसके बारे में टेक टिप्सटर ने जो कुछ दावे किए हैं, उनको देखर लगता है कि साधारण सी दिखने वाली यह पेन कई खास फीचर्स से लैस होगी. X पर एक पोस्ट में टिप्सटर स्मार्ट पिकाचू (@zhihuipikachu) ने दावा किया है कि यह डिवाइस किसी भी स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस के माध्यम से चैटजीपीटी के साथ कनेक्ट हो कर संचार करने में सक्षम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI-पेन में क्या होंगे फीचर्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस में आपको कई खास फीचर्स मिलने वाले हैं. इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल सकता है. यह पेन आपकी नोट्स को डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकती है. इसमें मिलने वाला ऑडियो फीचर आपके द्वारा बोले गए शब्दों को डिजिटली नोट कर लेगा. इसे चैटजीपीटी से कनेक्ट किया जा सकेगा. इस पेन से कुछ भी लिखने पर वह पढ़कर नोट्स बना लेगा. इसकी मदद से आप टेक्स्ट को समराइज और रिराइट भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- PM सूर्य घर योजना: छत पर लगवाएं सोलर पैनल सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी

जानें कौन सी कंपनी करेगी प्रोडक्शन?

इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओपनएआई ने लक्सशेयर के साथ बातचीत की थी, लेकिन प्रोडक्शन लोकेशन को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई. अब संभवतः इसका उत्पादन ताइवान स्थित फॉक्सकॉन द्वारा किया जाएगा. यह कंपनी आईफोन और दूसरे पॉपुलर गैजेट बनाती है.

X पर एक पोस्ट से मिली जानकारी

इस नए डिवाइस की जानकारी स्मार्ट पिकाचू द्वारा X पर एक पोस्ट से सामने आई है. X पोस्ट के अनुसार, इस डिवाइस का काम हार्डवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सप्लाई चेन पार्ट तक पहुंच गया है. यह इवे की तरफ से हाल ही में एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को कन्फर्म भी करता है. नवंबर में पूर्व एप्पल डिजाइनर जॉनी इवे ने कहा था कि डिवाइस का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और यह दो साल के अंदर मार्केट में आ सकता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसके एक पेन होने का दावा मिलता है.

यह भी पढ़ें:- क्या आपकी प्राइवेट बातें सुन रहा है आपका फोन? फौरन ऑन करें यह Secret Setting

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

openaiai chatgptAI PenOpenAI smart pen

Trending news

उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर