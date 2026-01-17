Advertisement
स्मार्टफोन हुआ कल की बात! OpenAI ला रही कान में पहनने वाला स्मार्ट कंप्यूटर, AirPods को देगा कड़ी टक्कर

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI ने इस साल के लिए धांसू तैयारी की है. कंपनी अपना एक नया स्पेशल ऑडियो गैजेट मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है. यह डिवाइस इयरफोन की शेप में मिनी कंप्यूटर होगा. यह पूरी तरह आपके आवाज और AI के सिस्टम पर काम करेगा. इस खास प्रोजेक्ट का कोडनेम ‘Sweetpea’ बताया जा रहा है. इससे Apple के AirPods को कड़ी टक्कर मिल सकती है.

Jan 17, 2026, 08:05 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. अब AI सिर्फ मोबाइल ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहने वाला है. आने वाले समय में AI हमारे डेली रूटीन के कामों का हिस्सा बनने वाला है. समय के इसी बदलाव को देखते हुए OpenAI एक ऐसा डिवाइस लाने की तैयारी कर रहा है, तो टेक वर्ल्ड की पूरी दिशा ही बदल सकता है. कंपनी ने अपने साल 2026 के प्लान्स में इस नए डिवाइस को शामिल किया है. यह डिवाइस न तो मोबाइल होगा और न ही लैपटॉप. यह एक छोटा सा बिना स्क्रीन वाला स्मार्ट कंप्यूटर होगा, जो ईयरबड्स जैसा दिखाई देगा. इसमें आपको न स्क्रीन मिलेगी न कीबोर्ड और न ही माउस मिलने वाला है. यह पूरी तरह आपके आवाज और AI के सिस्टम पर काम करेगा. इस खास प्रोजेक्ट का कोडनेम ‘Sweetpea’ बताया जा रहा है. हालांकि कंपनी ने अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. 

कई सालों से चल रही है तैयारी
इस खास डिवाइस पर OpenAI पिछले कई सालों से काम कर रही है. कंपनी ने 2023 में इसकी तैयारी शुरू की थी. इस डिवाइस को OpenAI मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव के साथ मिल कर बना रही है. जॉनी आइव वही डिजाइनर हैं, जिन्होंने iPhone और Apple के कई आइकॉनिक प्रोडक्ट्स का डिजाइन तैयार किया था. बताया जा रहा है कि यह डिवाइस पूरी तरह आवाज से चलेगा और ChatGPT जैसी AI तकनीक से लैस होगा. इस डिवाइस में यूजर को बोलना होगा और यह उनका जवाब देगा. 

कैसा होगा यह स्मार्ट डिवाइस?
बताया जा रहा है कि यह डिवाइस आम ईयरबड्स से बिल्कुल अलग होगा. इसे कान में या कान के पीछे पहना जा सकेगा. इसका डिजाइन ऐसा होगा कि यह आरामदायक भी रहेगा और गिरने का डर भी कम होगा. इसका मुख्य हिस्सा मेटल का हो सकता है और इसके अंदर दो छोटे कैप्सूल जैसे मॉड्यूल होंगे. इसके अंदर छोटे लेकिन ताकतवर कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, जो इसे एक छोटे कंप्यूटर की ताकत दे सकते हैं. 

Apple के AirPods को मिल सकती है कड़ी टक्कर
टेक वर्ल्ड मशहूर लीकर 'Pikachu' ने अपने  X पोस्ट में बताया कि यह डिवाइस सिर्फ दिखने में ईयरबड्स जैसा होगा. लेकिन इसकी ताकत आम वायरलेस ईयरफोन से कहीं ज्यादा हो सकती है. यह डिवाइस Apple के AirPods को कड़ी टक्कर दे सकता है. यह एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करेगा. यह डिवाइस आपको AI की मदद से सवालों के जवाब देगा. इसकी मदद से आप रोजमर्रा के टास्क आराम से कर सकते हैं. यह डिवाइस Apple की टेंशन भी बढ़ सकती है. Pikachu ने X पर लिखा कि 'ओपनएआई के टू-गो हार्डवेयर प्रोजेक्ट पर ताजा जानकारी मिल रही है. अब यह कन्फर्म हो गया है कि यह एक खास ऑडियो प्रोडक्ट है, जो AirPod को रिप्लेस करेगा, इसका इंटरनल कोडनेम 'Sweetpea' है'.

कब आ सकता है बाजार में?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस डिवाइस को इसी साल के अंत या सितंबर के आसपास लॉन्च कर सकती है. OpenAI ने इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन (Foxconn) के साथ पार्टनरशिप की है. फॉक्सकॉन को 2028 के अंत तक OpenAI के पांच अलग-अलग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स तैयर करने हैं. कंपनी को इससे काफी उम्मीदें हैं और पहले साल में ही इसकी बड़ी बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर यह डिवाइस बाजार में आता है, तो लोगों के टेक गैजेट्स इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

