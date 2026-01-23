Advertisement
Hindi Newsटेकस्मार्टफोन को रिप्लेस कर देगा OpenAI का गैजेट? सैम ऑल्‍टमैन की बड़ी तैयारी, अब सीधे होगी AI से बात

क्या आने वाले समय में स्मार्टफोन का यूज कम होने वाला है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में OpenAI एक ऐसा गैजेट लाने की तैयारी कर रहा है, जिसको आप फोन के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह डिवाइस ईयरबड्स या एआई पावर्ड पेन हो सकता है. यह डिवाइस chatgpt की मदद से आपके सवालों का जवाब दोगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:44 AM IST
सैम ऑल्‍टमैन की OpenAI को अभी तक लोग ChatGPT जैसे AI टूल्स के लिए जानते थे. लेकिन अब कंपनी अपनी इस पहचान को बदलने जा रही है. OpenAI अब सॉफ्टवेयर के बाद अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस लाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी का यह गैजेट 2026 के जून से दिसंबर के बीच मार्केट में आ सकता हैं. कंपनी इसको स्मार्टफोन के ऑप्शन के रूप में पेश कर सकती है. दावा है कि यह गैजेट AI की मदद से लोगों की फोन पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है.     

क्या फोन पर डिपेंडेंसी कम करेगा यह डिवाइस?
एंड्रॉयड हेडलाइंस की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अभी ऑफिशियल तौर पर अपने प्रोडक्‍ट के बारे में नहीं बताया है. हालांकि सैम ऑल्‍टमैन कई बार यह कहते हुए नजर आए हैं कि नए डिवाइस का मकसद लोगों को स्क्रीन से दूर रखना है. सैम ऑल्‍टमैन अपने प्रोजेक्‍ट को स्‍मार्टफोन का विकल्प भी बता चुके हैं.कंपनी चाहती है कि यूजर को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बार-बार फोन निकालने की मजबूरी न रहे. इसके लिए वो AI की मदद से ऐसा गैजेट तैयार करे जो जरूरत के वक्‍त लोग बिना फोन को इस्‍तेमाल हो सकें. यह गैजेट यूजर की आवाज से उसको जानकारी देगा. इसमें AI की मदद से कई काम भी किए जा सकेंगे.  

ईयरबड्स या कुछ बिल्कुल नया?
फिलहाल अभी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि OpenAI का पहला गैजेट क्या हो सकता है? चर्चा है कि यह AI से लैस ईयरबड्स हो सकता है. इसको यूजर काम में लगकर अपने साथ रख सकता है. इसकी कुछ तस्‍वीरें भी सामने आई हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट में एआई पावर्ड पेन की बात की जा रही है. कुछ लोग मानते हैं कि कंपनी ऐसा कोई नया फॉर्म फैक्टर ला सकती है, जो अभी तक बाजार में मौजूद ही न हो. इससे साफ है कि OpenAI कुछ हटकर करने की तैयारी में है. एक लीक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार OpenAI के गैजेट का कोडनेम स्‍वीटपी है. यह गैजेट चैटजीपीटी के साथ इंटीग्रेट होगा. 

आवाज के साथ माहौल की समझ
बताया जा रहा है कि जो भी डिवाइस OpenAI लाने वाली है, वह सिर्फ आवाज सुनकर जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा. यह आपके आसपास के माहौल को समझने की भी क्षमता रखेगा. जिससे इसको पता होगा कि यूजर कहां है, क्या कर रहा है और उसे किस तरह की मदद चाहिए? इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही AI जवाब देगा. इससे टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच एक नया कनेक्शन नजार आएगा. 

OpenAI का नया डिवाइस होगा खास
इस गैजेट को खास बनाने के लिए OpenAI ने पिछले साल मशहूर डिजाइनर जॉनी इव की कंपनी को बड़ी डील में अपने साथ जोड़ा था. माना जाता है कि इसी वजह से डिवाइस का लुक और इस्तेमाल दोनों ही आम गैजेट्स से अलग हो सकते हैं. कंपनी का फोकस किसी फैंसी प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि ऐसे टूल पर है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकें. OpenAI अपने नए गैजेट में 2nm चिप का इस्तेमाल कर सकती है. इससे यह डिवाइस यूजर के सवाल को तुरंत प्रोसेस कर सकता है. इससे लोगों को बार-बार जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी. यह आपके स्मार्टफोन से कनेक्‍ट रहेगा. साथ ही कोई भी जानकारी एआई के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा. 

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

OpenAI SweetpeaOpenAI AI Earbudsopenai new devicesam Altman

