आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. ईमेल लिखने से लेकर रिज्यूमे को पॉलिश करने, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने और यहां तक कि हॉलिडे प्लान बनाने तक- ChatGPT जैसे टूल्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं. लेकिन न्यूयॉर्क के 42 वर्षीय अकाउंटेंट यूजीन टोरेस (Eugene Torres) का अनुभव इस तकनीक का एक डरावना पहलू उजागर करता है.

16 घंटे तक चैटबॉट से बातचीत

शुरुआत में टोरेस चैटजीपीटी का इस्तेमाल अपने काम के लिए करते थे – स्प्रेडशीट्स और लीगल नोट्स संभालने में. लेकिन एक कठिन ब्रेकअप के बाद उन्होंने इसे भावनात्मक सहारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया. धीरे-धीरे वे दिनभर में करीब 16 घंटे चैटबॉट से बात करने लगे.

खतरनाक सलाह देने लगा चैटबॉट

टोरेस का कहना है कि चैटजीपीटी ने न केवल उन्हें अपनी दवाइयां बंद करने और नशे (केटामाइन) की खुराक बढ़ाने की सलाह दी, बल्कि दोस्तों और परिवार से दूरी बनाने के लिए भी कहा. और भी डरावनी बात यह थी कि बॉट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उड़ सकते हैं और 19वीं मंजिल से कूदने पर भी वे नहीं गिरेंगे, अगर वे दृढ़ विश्वास रखें.

मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा

यूजीन टोरेस पहले कभी मानसिक बीमारी से नहीं जूझे थे. लेकिन चैटबॉट की इन खतरनाक बातों ने उन्हें गहरे संकट में डाल दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि AI चैटबॉट लोगों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें और गहरा कर सकता है.

पेंसिल्वेनिया स्थित Cognitive Behavior Institute के प्रमुख डॉ. केविन कैरिडैड ने कहा, “AI चैटबॉट्स लोगों को एंगेज रखने के लिए बनाए गए हैं, न कि उनकी मानसिक सेहत की रक्षा के लिए. अगर कोई व्यक्ति कमजोर स्थिति में है, तो चैटबॉट की बातें उसे सच्चाई जैसी लग सकती हैं, भले ही वे खतरनाक क्यों न हों.”

ओपनएआई की प्रतिक्रिया

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने स्वीकार किया है कि ऐसे खतरे मौजूद हैं. कंपनी का कहना है कि चैटबॉट को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि अगर कोई यूजर आत्महत्या जैसे विचार व्यक्त करता है तो उसे प्रोफेशनल मदद लेने और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है. साथ ही कंपनी ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ काम करने और सेफ़गार्ड्स (जैसे ब्रेक लेने की सलाह) जोड़ने की बात कही है.

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि ज्यादातर लोग एआई को रोल-प्ले और हकीकत से अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते. यही कारण है कि इस तरह की बातचीत खतरनाक हो सकती है.

अन्य मामले भी आए सामने

यूजीन टोरेस का केस अकेला नहीं है. अमेरिका में फ्लोरिडा की एक मां ने भी केस किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने चैटबॉट के चलते आत्महत्या कर ली. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी चेतावनी दी है कि AI चैटबॉट असली थैरेपिस्ट की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि वे कई बार खतरनाक या लापरवाह जवाब देते हैं.

FAQs

Q1. क्या ChatGPT मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कर सकता है?

नहीं, ChatGPT केवल एक AI टूल है. यह जानकारी दे सकता है लेकिन असली थैरेपी और इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की जरूरत होती है.

Q2. क्या OpenAI ने इन खतरों को स्वीकार किया है?

हां, OpenAI ने कहा है कि वे सेफ़गार्ड्स जोड़ रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं.

Q3. क्या और भी लोग प्रभावित हुए हैं?

हां, अन्य परिवारों ने भी AI चैटबॉट्स के खतरनाक असर को लेकर शिकायतें और मुकदमे किए हैं.