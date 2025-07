नया AI ट्रेंड जान लीजिए! आपको हीरो बना देगी ये ChatGPT Trick, जो देखेगा वो कहेगा- Ooh Lala, So Handsome

How to create cinematic photo using ChatGPT: ChatGPT जैसे AI टूल्स काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. लोग इस ऐप की मदद से अपनी मजेदार फोटो जनरेट कर सकते हैं. कुछ दिन पहले ही Ghibli Images काफी पॉपुलर हुई थीं. ट्रेंड इतनी तेजी से चला कि लोगों ने अपनी Ghibli Image को शेयर करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने इसको प्रोफाइल तक बना दिया. अब चैटजीपीटी पर अब नया ट्रेंड सामने आया है. जो आपकी नॉर्मल फोटो को सुपरस्टार लुक में बदल देगी. आइए बताते हैं कैसे...

कैसे बनाएं नॉर्मल फोटो को सुपरस्टार वाली

बता दें, चैटजीपीटी पर अपनी फोटो अपलोड करके सिंपल प्रॉम्प्ट डालकर आप फोटो तैयार कर सकते हैं. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप 2 से 3 तस्वीरें की जनरेट करा सकते हैं. अब बात आती है कि फोटो अपलोड करने के बाद क्या प्रॉम्प्ट डालें.

यह प्रॉम्प्ट करें चैटजीपीटी पर पेस्ट-

Dramatic, ultra-realistic close-up in black and white with high-contrast cinematic lighting from the side, highlighting the contours of his face and beard, casting deep shadows. He wears round, reflective sunglasses. He gazes confidently upward into a dark void. The sunglasses reflect a city's towering skyline. The atmosphere is mysterious with a minimalist black background. Details in 4K. Keep the subject's exact facial structure, hair texture, the original photo.

लगेगा जैसे फिल्म का पोस्ट शूट करवाया है

इस तरह का प्रॉम्प्ट डालते ही कुछ ही सेकेंड्स में चैटजीपीटी एक ऐसी फोटो जनरेट कर देगा जिसे देखकर लगेगा कि आपने किसी फिल्म का पोस्टर शूट करवाया है. हाई-कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, डीप शैडो और 4K डिटेल्स के साथ ये इमेज इतनी रियल लगती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे. खास बात ये है कि इसमें आपकी ओरिजनल फोटो के फीचर्स और हेयर टेक्सचर भी बरकरार रहते हैं.

#AIcinemaLook हैशटैग हो रहा वायरल

यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी सिंपल सेल्फी को सुपरस्टार लुक में शेयर कर रहे हैं. इंस्टाग्राम और ट्विटर पर #AIcinemaLook और #ChatGPTPortrait जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. अगर आप भी कुछ हटके दिखाना चाहते हैं, तो इस AI ट्रेंड को एक बार जरूर आजमाएं. बस ध्यान रखें कि फोटो अच्छी रोशनी में हो और चेहरा साफ दिख रहा हो – इससे रिजल्ट और भी बेहतर आएगा.