AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो ChatGPT के CEO, माना सबसे किस्मत वाली जनरेशन

OpenAI और ChatGPT के CEO Sam Altman ने हाल ही में कहा है कि आज का वक्त युवाओं के लिए बहुत अच्छा है. उनका कहना है कि अगर वो आज के टाइम में कॉलेज से पास आउट होते तो खुद को इतिहास का सबसे ज्यादा किस्मत वाला मानते. Altman ने कहा कि आज के युवाओं के पास AI जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल वह अपने करियर में बिजनेस के लिए नए मौके तलाशने में कर सकते हैं. AI ने उन कामों को चुटकियों में कर दिखाया है जिसके लिए एक टीम और महीनों का वक्त लगता था. ऐसे में एक अकेला युवा भी अपनी कंपनी खड़ी करके बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन कर सकता है.

इन लोगों के परेशान है Sam Altman

सैम ऑल्टमैन ने हालांकि उन लोगों के लिए चिंता जताई है जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं. उन्होंने इस उम्र के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 60 साल के ज्यादा उम्र के लोग किसी भी नई स्किल को सीखने में बहुत झिझक महसूस करते हैं और उनकी यही हिचकिचाहट करियर में उनके सामने एक बड़ा खतरा बन जाती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है जो लोग बदलते वक्त के साथ नई स्किल्स भी सीखते रहेंगे, वही आगे भी बढ़ पाएंगे.

AI बना रहा युवाओं को क्रिएटिव

Altman ने कहा कि आज के युवाओं के लिए AI ने वक्त और करियर को बहुत आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि अगर आप Gen G हो तो अब टेक्नोलॉजी आपो स्मार्ट और तेज बनाने के साथ-साथ क्रिएटिव भी बना रही है. ऐसे में किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलना और इसके नतीजे देख पाना बहुत आसान हो गया है. वहीं, बुजुर्ग कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को अपना ही नहीं पा रहे हैं. उनके लिए ये AI का दौर बहुत मुश्किल हो गया है.

नई नौकरियां ला AI

Altman का कहना है कि AI नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि ये अब नई और मजेदार नौकरियां पैदा करने वाला है. अब भविष्य में पुराने तरीके कम हो जाएंगे, जबकि क्रिएटिव और हाई पे काम की क्वालिटी में बढ़ोतरी होने वाली है.

AI बन गया सच्चा दोस्त और गाइड

उन्होंने बताया कि कई युवाओं ने तो AI को अपने दोस्त, हेल्पर या गाइड की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. पढ़ाई से लेकर बिजनेस खड़ा करने तक AI ने अब लोगों के हर काम को बेहद आसान बना दिया है और इसमें यह आपकी पूरी मदद कर रहा है. इसी वजह से Altman ने आज के युवाओं यानी Gen Z को बहुत लकी माना है.