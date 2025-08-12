AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो ChatGPT के CEO, माना सबसे किस्मत वाली जनरेशन
Advertisement
trendingNow12878103
Hindi Newsटेक

AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो ChatGPT के CEO, माना सबसे किस्मत वाली जनरेशन

AI आने के बाद से ही पूरी दुनिया काफी चिंता में दिख रही है. कई लोगों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी लोगों की नौकरियों पर खतरा है. हालांकि, सैम ऑल्टमैन इस मुश्किल के बावजूद Gen Z के लिए खुश दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या है माजरा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो ChatGPT के CEO, माना सबसे किस्मत वाली जनरेशन

OpenAI और ChatGPT के CEO Sam Altman ने हाल ही में कहा है कि आज का वक्त युवाओं के लिए बहुत अच्छा है. उनका कहना है कि अगर वो आज के टाइम में कॉलेज से पास आउट होते तो खुद को इतिहास का सबसे ज्यादा किस्मत वाला मानते. Altman ने कहा कि आज के युवाओं के पास AI जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल वह अपने करियर में बिजनेस के लिए नए मौके तलाशने में कर सकते हैं. AI ने उन कामों को चुटकियों में कर दिखाया है जिसके लिए एक टीम और महीनों का वक्त लगता था. ऐसे में एक अकेला युवा भी अपनी कंपनी खड़ी करके बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन कर सकता है.

इन लोगों के परेशान है Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने हालांकि उन लोगों के लिए चिंता जताई है जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं. उन्होंने इस उम्र के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 60 साल के ज्यादा उम्र के लोग किसी भी नई स्किल को सीखने में बहुत झिझक महसूस करते हैं और उनकी यही हिचकिचाहट करियर में उनके सामने एक बड़ा खतरा बन जाती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है जो लोग बदलते वक्त के साथ नई स्किल्स भी सीखते रहेंगे, वही आगे भी बढ़ पाएंगे.

AI बना रहा युवाओं को क्रिएटिव
Altman ने कहा कि आज के युवाओं के लिए AI ने वक्त और करियर को बहुत आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि अगर आप Gen G हो तो अब टेक्नोलॉजी आपो स्मार्ट और तेज बनाने के साथ-साथ क्रिएटिव भी बना रही है. ऐसे में किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलना और इसके नतीजे देख पाना बहुत आसान हो गया है. वहीं, बुजुर्ग कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को अपना ही नहीं पा रहे हैं. उनके लिए ये AI का दौर बहुत मुश्किल हो गया है.

Vivo V60 Price: प्रीमियम कैमरा, 6500mAh बैटरी, जबरदस्त फोन की कीमत रखी सिर्फ इतनी

नई नौकरियां ला AI
Altman का कहना है कि AI नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि ये अब नई और मजेदार नौकरियां पैदा करने वाला है. अब भविष्य में पुराने तरीके कम हो जाएंगे, जबकि क्रिएटिव और हाई पे काम की क्वालिटी में बढ़ोतरी होने वाली है.

Google का बड़ा झटका! बंद करने जा रहा अपनी ये सर्विस, गेमर्स की दुनिया में मचा हड़कंप

AI बन गया सच्चा दोस्त और गाइड
उन्होंने बताया कि कई युवाओं ने तो AI को अपने दोस्त, हेल्पर या गाइड की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. पढ़ाई से लेकर बिजनेस खड़ा करने तक AI ने अब लोगों के हर काम को बेहद आसान बना दिया है और इसमें यह आपकी पूरी मदद कर रहा है. इसी वजह से Altman ने आज के युवाओं यानी Gen Z को बहुत लकी माना है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

Genz generationsam Altman

Trending news

पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी, ट्रेन की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी, ट्रेन की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
;