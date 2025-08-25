OpenAI ने भारतीयों के लिए खोला नौकरी का पिटारा! दिल्ली में ठाठ की Job, लाखों में Salary; फटाफट ऐसे करें Apply

Job Opportunities: अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI में काम करने का शानदार मौका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenAI इस साल के आखिरी तक भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रही है. कंपनी का यह ऑफिस नई दिल्‍ली में खुलेगा. कंपनी ने 22 अगस्त को यह जानकारी देते हुए बताया कि वह भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए यह कमद उठा रही है. ओपनएआई ने भारतीय ऑफिस के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है. अगर आप भी ओपनएआई में नौकरी करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरी डिटेल्स.

ओपनएआई भारत में अपना विस्तार करने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में नए लोगों की हायरिंगग भी कर रही है. कंपनी का यह कदम भारत के लिए AI के निर्माण और देश भर में उन्नतAIई को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में OpenAI के प्रयासों को दर्शाता है.

इन पदों पर निकली भर्ती

Add Zee News as a Preferred Source

अकाउंट डायरेक्टर, डिजिटल नेटिव्स

अकाउंट डायरेक्टर, लार्ज इंटरप्राइजेज

अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रैटेजिक

लाखों में होगी सैलरी

अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस आपको इसके लिए OpenAI के करियर पेज पर जाना होगा. करियर पेज ओपन करने के बाद अपनी पसंद की नौकरी सर्च कर सकते हैं और अभी आवेदन करें पर क्लिक कर सकते हैं. सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी. साथ ही इन पदों पर आपको लाखों की सैलरी भी मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots

भारत में OpenAI का विस्तार ऐसे समय में होने जा रहा है जब देश चैटजीपीटी का बड़ा यूजर बन रहा है. कंपनी ने हाल ही में अपनी अब तक की सबसे कम कीमत वाली मंथली प्लान योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं. चैटजीपीटी पर स्टूडेंट्स यूजर्स की सबसे बड़ी संख्या भारत में है. साथ ही एक साल में देश में वीकली यूजर्स की संख्या चार गुना बढ़ गई है.

OpenAI भारत में तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसे कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ मीडिया हाउस और बुक पब्लिशर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने चैटजीपीटी को ट्रेन करने के लिए उनकी सामग्री का बिना अनुमति इस्तेमाल किया. ओपनएआई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. अभी सिर्फ कानूनी चुनौतियां ही नहीं, कंपनी को गूगल के जेमिनी और एआई स्टार्टअप Perplexity जैसे कंपीटीटर्स से भी कड़ी टक्कर मिल रही है. ये दोनों ही कंपनियां भारत में कई यूजर्स को फ्री में सर्विस दे रही हैं.

ऑल्‍टमैन के अनुसार हमारा पहला ऑफिस खोलना और स्थानीय टीम बनाना इस दिशा में एक अहम कदम है कि हम AI को पूरे देश में अधिक सुलभ बनाएं और भारत के लिए, भारत के साथ मिलकर एआई का निर्माण करें.

ये भी पढ़ेंः Type-C Cable: एक जैसी दिखने वाली केबल कहीं कर न दें आपका डिवाइस खराब, खरीदने से पहले जान लें ये बात