OpenAI ने भारतीयों के लिए खोला नौकरी का पिटारा! दिल्ली में ठाठ की Job, लाखों में Salary; फटाफट ऐसे करें Apply
Advertisement
trendingNow12895757
Hindi Newsटेक

OpenAI ने भारतीयों के लिए खोला नौकरी का पिटारा! दिल्ली में ठाठ की Job, लाखों में Salary; फटाफट ऐसे करें Apply

अगर आप भी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अब भारत में अपना पहला ऑफिस खोल रही है और भारतीयों के लिए नौकरी का पिटारा खोल दी है. नई दिल्ली में खुलने वाले इस ऑफिस में लिए भर्ती शुरू हो गई है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OpenAI ने भारतीयों के लिए खोला नौकरी का पिटारा! दिल्ली में ठाठ की Job, लाखों में Salary; फटाफट ऐसे करें Apply

Job Opportunities: अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI में काम करने का शानदार मौका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenAI इस साल के आखिरी तक भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रही है. कंपनी का यह ऑफिस नई दिल्‍ली में खुलेगा. कंपनी ने 22 अगस्त को यह जानकारी देते हुए बताया कि वह भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए यह कमद उठा रही है. ओपनएआई ने भारतीय ऑफिस के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है. अगर आप भी ओपनएआई में नौकरी करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरी डिटेल्स.

ओपनएआई भारत में अपना विस्तार करने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में नए लोगों की हायरिंगग भी कर रही है. कंपनी का यह कदम भारत के लिए AI के निर्माण और देश भर में उन्नतAIई को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में OpenAI के प्रयासों को दर्शाता है.

इन पदों पर निकली भर्ती

Add Zee News as a Preferred Source

अकाउंट डायरेक्टर, डिजिटल नेटिव्स

अकाउंट डायरेक्टर, लार्ज इंटरप्राइजेज

अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रैटेजिक

लाखों में होगी सैलरी

अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस आपको इसके लिए OpenAI के करियर पेज पर जाना होगा. करियर पेज ओपन करने के बाद अपनी पसंद की नौकरी सर्च कर सकते हैं और अभी आवेदन करें पर क्लिक कर सकते हैं. सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी. साथ ही इन पदों पर आपको लाखों की सैलरी भी मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots

भारत में  OpenAI का विस्तार ऐसे समय में होने जा रहा है जब देश चैटजीपीटी का बड़ा यूजर बन रहा है. कंपनी ने हाल ही में अपनी अब तक की सबसे कम कीमत वाली मंथली प्लान योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं. चैटजीपीटी पर स्टूडेंट्स यूजर्स की सबसे बड़ी संख्या भारत में है. साथ ही एक साल में देश में वीकली यूजर्स की संख्या चार गुना बढ़ गई है.

OpenAI  भारत में तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसे कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ मीडिया हाउस और बुक पब्लिशर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने चैटजीपीटी को ट्रेन करने के लिए उनकी सामग्री का बिना अनुमति इस्तेमाल किया. ओपनएआई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. अभी सिर्फ कानूनी चुनौतियां ही नहीं, कंपनी को गूगल के जेमिनी और एआई स्टार्टअप Perplexity जैसे कंपीटीटर्स से भी कड़ी टक्कर मिल रही है. ये दोनों ही कंपनियां भारत में कई यूजर्स को फ्री में सर्विस दे रही हैं.

ऑल्‍टमैन के अनुसार हमारा पहला ऑफिस खोलना और स्थानीय टीम बनाना इस दिशा में एक अहम कदम है कि हम AI को पूरे देश में अधिक सुलभ बनाएं और भारत के लिए, भारत के साथ मिलकर एआई का निर्माण करें.

ये भी पढ़ेंः Type-C Cable: एक जैसी दिखने वाली केबल कहीं कर न दें आपका डिवाइस खराब, खरीदने से पहले जान लें ये बात

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

openaiChatGPTJobs

Trending news

आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
;