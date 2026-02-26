AI की सुनामी! 2025 में ChatGPT की कमाई 254% उछली; जानें कैसे एक ऐप ने बदल दी पूरी मोबाइल इंडस्ट्री

Advertisement
ChatGPT अब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है, जो केवल TikTok से पीछे है. AI असिस्टेंट कैटेगरी में बिताया गया समय 426% बढ़ गया है. 2025 में पहली बार लोगों ने मोबाइल गेम्स के मुकाबले नॉन-गेमिंग (AI और अन्य) ऐप्स पर ज्यादा पैसा खर्च किया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:18 AM IST
साल 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के लिए बड़ा साल साबित हुआ. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT अब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है. इससे आगे सिर्फ TikTok है. यह जानकारी Sensor Tower की “State of Mobile 2026” रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, AI असिस्टेंट कैटेगरी डाउनलोड, इन-ऐप खरीदारी और कुल इस्तेमाल के समय के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी में शामिल रही.

मोबाइल मार्केट में बड़ा बदलाव
रिपोर्ट बताती है कि अब मोबाइल मार्केट सिर्फ सोशल मीडिया और गेम्स तक सीमित नहीं रहा. 2025 में कुल ऐप डाउनलोड लगभग 2024 के बराबर रहे, लेकिन यूजर्स के पैसे खर्च करने का तरीका बदल गया. पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने गेम्स की तुलना में नॉन-गेमिंग ऐप्स पर ज्यादा पैसा खर्च किया. मोबाइल गेम्स की कमाई साल-दर-साल 1% बढ़ी, जबकि उनके डाउनलोड 7% घटे. इसका मतलब है कि गेमिंग ऑडियंस अब मैच्योर हो चुकी है और कम लेकिन पेड यूजर्स पर फोकस है. लेकिन असली तेजी AI-पावर्ड टूल्स में देखने को मिली.

AI असिस्टेंट कैटेगरी में 426% की छलांग
2025 में AI असिस्टेंट कैटेगरी कुल समय खर्च के मामले में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ऐप कैटेगरी बन गई. सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इसका 426% साल-दर-साल ग्रोथ रहा. ChatGPT ने अकेले 148% डाउनलोड ग्रोथ, 254% इन-ऐप परचेज रेवेन्यू ग्रोथ और 426% कुल इस्तेमाल समय की बढ़ोतरी दर्ज की. इसी दम पर यह ग्लोबल टॉप 20 ऐप्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया और साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला AI ऐप बन गया.

बाकी AI ऐप्स भी रेस में
ChatGPT के अलावा Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity और Grok जैसे AI ऐप्स ने भी तेजी से ग्रोथ दर्ज की. यहां तक कि Adobe Acrobat Reader जैसे पारंपरिक ऐप्स भी AI फीचर्स जोड़कर AI डाउनलोड रैंकिंग में जगह बनाने लगे. इससे साफ है कि जनरेटिव AI अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मेनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी बनती जा रही है.

अमेरिका में ChatGPT की मजबूत पकड़
2025 की चौथी तिमाही में ChatGPT अमेरिका में पुरुषों के बीच नौवां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप बन गया. यह दिखाता है कि AI अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर रोजमर्रा के इस्तेमाल का हिस्सा बन रहा है. हालांकि महिलाओं के बीच Pinterest और TikTok जैसे सोशल और लाइफस्टाइल ऐप्स अभी भी मजबूत स्थिति में हैं.

सोशल मीडिया अब भी नंबर वन
AI की तेजी के बावजूद सोशल मीडिया का स्केल अब भी बहुत बड़ा है. 2025 में यूजर्स ने सोशल मीडिया ऐप्स पर करीब 2.5 ट्रिलियन घंटे बिताए. औसतन हर यूजर रोज 90 मिनट से ज्यादा समय सोशल ऐप्स पर बिताता है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है. TikTok डाउनलोड, इन-ऐप रेवेन्यू और कुल इस्तेमाल समय के मामले में ग्लोबल नंबर वन बना रहा.

मोबाइल इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल बदलाव
Sensor Tower का डेटा 2014 से ट्रैक किया जा रहा है. लंबे समय के ट्रेंड को देखें तो 2025 एक टर्निंग पॉइंट जैसा नजर आता है. डाउनलोड स्थिर रहने के बावजूद रेवेन्यू का बढ़ना बताता है कि यूजर्स ऐप्स पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे देने को तैयार हैं. ChatGPT के इन-ऐप रेवेन्यू में 254% उछाल इसका बड़ा उदाहरण है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

ChatGPTTikTok vs ChatGPT

