/ChatGPT के बाद अब रोबोट की बारी! अगले साल इंसानों की बात समझकर काम करेंगे ये रोबोट, चीन कर रहा बड़ी प्लानिंग

AI की दुनिया में बीते कुछ सालों में जो क्रांति आई है, उसने इंसानी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. ChatGPT-जेमिनी के आने के बाद से टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब इसी क्रम में एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन का एक प्रमुख रोबोट ब्रेन स्टार्टअप बहुत जल्द एक ऐसा मुकाम हासिल करने की तैयारी में है, जिसे रोबोटिक्स इंडस्ट्री का अगला ChatGPT मोमेंट माना जा रहा है. अभी तक रोबोट्स को सिर्फ नाचने, कूदने या एक ही तरह का फिक्स काम करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है. इसी दिशा में काम कर रही चीन की कंपनी Spirit AI ने बड़ा दावा किया है.
Spirit AI कंपनी के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट गाओ यांग के मुताबिक साल 2027 तक ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की नार्मल भाषा में दिए गए निर्देशों को समझकर कई तरह के काम करने में सक्षम हो सकते हैं. यानी आप रोबोट को बोलकर कोई काम बताएंगे और वह उस काम को पूरा करने के लिए खुद ही समझकर जरूरी कमद उठाएगा.
कंपनी के अनुसार रोबोटिक्स की दुनिया को भी अपने ChatGPT मोमेंट का इंतजार है. साल 2022 में ChatGPT के आने के बाद लोगों के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल काफी आसान हो गया था. इसी तरह रोबोटिक्स में भी ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो रोबोट को सिर्फ एक तय काम करने के बजाय कई तरह के काम समझने और करने में एक्सपर्ट बनाए.
Spirit AI कंपनी के को-फाउंडर गाओ यांग ने रॉयटर्स से बातचीत में बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि 2027 के मध्य तक रोबोट GPT-3.0 जैसे स्तर तक पहुंच सकते हैं. इस स्थिति में इंसान रोबोट से आम बोल चाल की भाषा में बात कर सकेगा और रोबोट उस निर्देश के आधार पर कई फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अगले साल से रोबोट घर के सारे काम करने लगेंगे. कंपनी का कहना है कि घर के अंदर काम करना फैक्ट्री या दूसरे नियंत्रित वातावरण की तुलना में काफी मुश्किल है.
Spirit AI रोबोट के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए वास्तविक दुनिया से डेटा एकत्र किया जा रहा है. कंपनी के लगभग 1,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी घरों और फैक्ट्रियों में अलग-अलग तरह की गतिविधियां करते हैं. उनके शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं, जिससे रोबोट को यह समझने में सहायता मिलती है कि इंसान अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं.
बीजिंग स्थित कंपनी के एक डेटा ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को फ्रिज खोलने, सेफ का लॉक खोलने और चाकू से सब्जियां काटने जैसे काम करते हुए देखा गया है. इस तरह के डेटा का इस्तेमाल रोबोट के AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है. कंपनी के अनुसार उसके रोबोट कंट्रोल लिविंग रूम जैसे वातावरण में आसान कामों को लगभग 90 फीसदी सफलता दर के साथ पूरा कर सकते हैं.
Spirit AI के पास फिलहाल उसके Moz1 व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट के दर्जनों यूनिट मौजूद हैं, जिन्हें बैटरी कंपनी CATL और रिटेल कंपनी JD.com की प्रोडक्शन लाइनों पर इस्तेमाल किया जा रहा है. Spirit AI की स्थापना 2024 में हुई थी और कंपनी के अनुसार उसने अब तक 670 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग एकत्र कर ली है. कंपनी में लगभग 300 लोग काम करते हैं और इसकी वैल्यूएशन करीब 20 अरब युआन यानी करीब 2.9 अरब डॉलर बताई गई है.
रोबोट के लिए बोतल का ढक्कन खोलना जैसे छोटे और बारीक काम अभी सबसे बड़े चुनौती में से एक हैं. इसके साथ ही जब रोबोट को ऐसा काम करने को बोला जाता है, जिसे पहले कभी नहीं देखा या किया, तब परेशानी होती है. Spirit AI रोबोट को ट्रेन करने के लिए वास्तविक दुनिया के डेटा पर ज्यादा निर्भर करती है. कई दूसरी कंपनियां ट्रेनिंग की लागत कम करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन Spirit AI का मानना है कि कुछ कामों को सीखने के लिए रोबोट का वास्तविक चीजों के साथ संपर्क में आना बहुत जरूरी है.
जैसे-जैसे रोबोट इंसानों के बीच काम करेंगे, वैसे ही सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा बनती जाएगी. Spirit AI के अनुसार उसने कंपनी के रोबोट में पूरे शरीर के बल को कंट्रोल करने वाली तकनीक मौजूद है. अगर रोबोट और आसपास के वातावरण के बीच जरूरत से ज्यादा ताकत का संपर्क होता है तो सिस्टम अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है.