/ChatGPT के बाद अब रोबोट की बारी! अगले साल इंसानों की बात समझकर काम करेंगे ये रोबोट, चीन कर रहा बड़ी प्लानिंग

AI की दुनिया में बीते कुछ सालों में जो क्रांति आई है, उसने इंसानी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. ChatGPT-जेमिनी के आने के बाद से टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब इसी क्रम में एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन का एक प्रमुख रोबोट ब्रेन स्टार्टअप बहुत जल्द एक ऐसा मुकाम हासिल करने की तैयारी में है, जिसे रोबोटिक्स इंडस्ट्री का अगला ChatGPT मोमेंट माना जा रहा है. अभी तक रोबोट्स को सिर्फ नाचने, कूदने या एक ही तरह का फिक्स काम करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है. इसी दिशा में काम कर रही चीन की कंपनी Spirit AI ने बड़ा दावा किया है.