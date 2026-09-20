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ChatGPT के बाद अब रोबोट की बारी! अगले साल इंसानों की बात समझकर काम करेंगे ये रोबोट, चीन कर रहा बड़ी प्लानिंग

ChatGPT और जेमिनी की सफलता के बाद अब रोबोटिक्स की दुनिया में बड़े बदलाव की तैयारी है. चीनी स्टार्टअप स्पिरिट एआई ने दावा किया है कि आने वाले सालों में रोबोट इंसानों की जुबान समझकर फैक्ट्रियों से लेकर रोजमर्रा के काम खुद अंजाम देंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 20, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:46 PM IST
ChatGPT के बाद अब रोबोट की बारी! अगले साल इंसानों की बात समझकर काम करेंगे ये रोबोट, चीन कर रहा बड़ी प्लानिंग

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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