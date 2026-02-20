आपके रोजाना फ्री ChatGPT इस्तेमाल का पेमेंट कौन कर रहा? होश उड़ा देगी OpenAI के खर्च की डिटेल

साल 2023 में, टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म सेमीएनालिसिस ने अनुमान लगाया कि ChatGPT को ऑपरेट करने में हर दिन लगभग 7 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हार्डवेयर और इंफरेंस लागत होती है.
Free ChatGPT OpenAI: 2026 की शुरुआत ले लेकर अबतक ChatGPT का डेटाबेस हर हफ्ते दुनियाभर के करीब 80 से 90 करोड़ एक्टिव यूजर्स को सर्विस देता है. जिसमें से करीब 35 मिलियन सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करते हैं. वहीं ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म को बगैर पैसा दिए फ्री सर्विस का यूज करते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है कि इसका खर्चा कैसे निकलता है. वो भी तब जबकि ChatGPT ने लॉन्च के सिर्फ दो महीने में 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा छू लिया था.
इतनी ज्यादा ग्रोथ वाला बिजनेस ऑपरेट करने में लागत बहुत आती है, समय भी लगता है. हर हफ्ते करोड़ों यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. किसी यूजर के महज गुड मॉर्निंग या थैंक्यू लिख देने से ऑपरेटिंग खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते. इसलिए OpenAI ने अपने बिजनेस रोडमैप को बदल दिया है.
2023 में, टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म सेमीएनालिसिस के अनुमान के मुताबिक ChatGPT को ऑपरेट करने में हर दिन लगभग करीब 7 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हार्डवेयर और इंफरेंस कॉस्ट का होता है. तब ChatGPT कैलकुलेशन GPT-3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित थी और अनुमान था कि सिस्टम को 3600 से ज्यादा सर्वर इसके वर्किंग मॉडल को मजबूती देने के लिए काफी होंगे. आगे कहा गया कि GPT-4 की लागत और ज्यादा होगी. क्योंकि यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं. OpenAI से मिली जानकारी के मुताबिक उसका सालाना बर्न रेट अब लगभग 17 अरब डॉलर पहुंच गया है. इस हिसाब से कंपनी को अभी 2030 तक मुनाफे की उम्मीद नहीं है.
इस साल की शुरुआत में, एक सोशल मीडिया यूजर ने जब ये सवाल पूछा कि यूजर्स जब बिना वजह प्लीज या थैंक्यू तो इसकी कितनी कीमत कंपनी को किस तरह चुकानी पड़ती है क्योंकि सामने वाले के लिए यह फ्री होता है, लेकिन जवाब देने में कंपनी के बिजली बिल कितना बढ़ जाता है. उस समय OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, 'करोड़ों डॉलर सही जगह खर्च हुए. भले ही उनके जवाब में मजाक था, लेकिन इसने एक गंभीर सवाल की इशारा किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले AI सिस्टम में से एक ChatGpt को ऑपरेट करने में कितना खर्च आता है, और OpenAI इसके लिए पेमेंट करने की प्लानिंग कैसे कर रहा है?
यही ओपन एआई चीफ सैम ऑल्टमैन ने 19 फरवरी को भारत में एआई समिट 2026 के अपने संबोधन में कहा- भारत AI अपनाने में नंबर-1 है. इससे देश में नई और बेहतर नौकरियां पैदा होंगी.
ChatGPT के लिए कौन पेमेंट करता है?
OpenAI की स्थापना 2015 में एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई. जल्द ही कंपनी को समझ आ गया कि ज्यादा दिन तक इस मॉडल से काम करना असंभव होगा. कंपनी ने कैप्ड-प्रॉफिट स्ट्रक्चर में बदलाव किया, जिससे रिटर्न को लिमिट करते हुए बाहरी निवेश की इजाजत मिली. Microsoft ने अरबों का इन्वेस्टमेंट किया. कुछ बैंको ने भी पैसा लगाया. 2025 के आखिर तक, 6.6 बिलियन डॉलर के शेयर बेचने के बाद OpenAI की वैल्यूएशन लगभग 500 अरब डॉलर हो गई थी. अनुमान है कि 2026 या 2027 के आखिरतक कंपनी संभावित IPO लाने की तैयारी में है, कुछ अनुमानों के मुताबिक इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक हो सकती है.
OpenAI का रेवेन्यू मॉडल कई लेयर वाला है. सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसमें ChatGPT अपने यूजर को फ्री टियर (बेसिक एक्सेस) समेत अन्य सुविधाएं देती है. सूत्रों के मुताबिक 2025 के बीच तक ChatGPT प्लस के लगभग एक करोड़ यूजर थे. कुल पेमेंट करने वाले सब्सक्राइबर करीब 3.5 करोड़ होने का अनुमान था. कंपनी ने 2023 में $2 अरब से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू बताया. तब से ग्रोथ में काफी तेजी आई और कंपनी चलाने की लागत आराम से निकलने लगी.