/WhatsApp पर बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज! ChatGPT से बनेंगे मनपसंद Stickers, सीधे चैट में कर सकेंगे Add

AI आने के बाद हर दिन कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा है. टेक्नोलॉजी को हमारी डेलीलाइफ और स्मार्टफोन ऐप्स से जोड़ने की दौड़ में AI कंपनी OpenAI एक नया और मजेदार फीचर लेकर आ रहा है. चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी अब आपके Whatsapp एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया फीचर ला रही है.
बहुत ही जल्द आप ChatGPT की सहायता से आप अपनी पसंद के कस्टम स्टीकर्स बना सकेंगे और उन्हें बिना किसी झंझट के सीधे अपने WhatsApp चैट में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. Meta AI को सीधी टक्कर देने वाले OpenAI के इस नए ChatGPT Stickers फीचर से Whatsapp पर मैसेजिंग का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है.
Whatsapp पर अभी स्टीकर्स छोटे इमेजेस होते हैं, जिन्हें चैट के दौरान इमोजी या GIF की तरह भेजा जाता है. Whatsapp पर ये स्टीकर्स अलग-अलग पैक में मौजूद होते हैं, जिनमें फनी मीम्स से लेकर कस्टम इलस्ट्रेशन तक शामिल होते हैं.
बता दें कि WhatsApp में पहले से ही Meta AI का इस्तेमाल करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से AI स्टीकर बनाने का इन-बिल्ट फीचर मौजूद है. वहीं Android Authority की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI भी अब चैटजीपीटी में इसी तरह का स्टीकर क्रिएशन फीचर लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT के लेटेस्ट एंड्रॉइड ऐप वर्जन में स्टीकर्स एक्सपोर्ट करने और डाउनलोड करने से जुड़े कई कोड देखे गए हैं.
इन कोड्स में Add to chat apps, Add to WhatsApp, ChatGPT Stickers, WhatsApp, Couldn't add stickers to WhatsApp और Download stickers जैसे ऑप्शन शामिल हैं.
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फीचर का नाम ChatGPT Stickers रखा गया है. यह यूजर्स को बनाए गए स्टीकर्स को दूसरे चैट ऐप्स में जोड़ने का ऑप्शन देगा, हालांकि शुरुआती तौर पर यह सिर्फ WhatsApp को ही सपोर्ट करता दिख रहा है. यूजर्स Add to WhatsApp पर टैप करके अपने बनाए हुए स्टीकर्स का एक पूरा कस्टम पैक Whatsapp में ऐड कर पाएंगे.
इसके साथ ही, Whatsapp में स्टीकर पैक ऐड करने के लिए कम से कम 3 स्टीकर्स का होना जरूरी है. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि यह 3 स्टीकर्स की शर्त WhatsApp का नियम है, न कि OpenAI की कोई पाबंदी.
फिलहाल इस फीचर के रोलआउट होने या इसके बीटा वर्जन में आने की अभी कोई डेट सामने नहीं आई है. अगर यह फीचर आधिकारिक रूप से रोलआउट होता है, तो यह Whatsapp पर स्टीकर्स के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. पर्सनलाइज्ड बातचीत के लिए यूजर्स इस AI बेस्ड स्टीकर फीचर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं.