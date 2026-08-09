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WhatsApp पर बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज! ChatGPT से बनेंगे मनपसंद Stickers, सीधे चैट में कर सकेंगे Add

मैसेजिंग को ज्यादा मजेदार और पर्सनल बनाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. OpenAI जल्द ही ऐसा फीचर ला रहा है, जिससे ChatGPT पर तैयार स्टीकर्स आसानी से WhatsApp पर एक्सपोर्ट हो सकेंगे. इस नए फीचर से WhatsApp पर चैटिंग का स्टाइल पूरी तरह बदल जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 09, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp पर बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज! ChatGPT से बनेंगे मनपसंद Stickers, सीधे चैट में कर सकेंगे Add

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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