ChatGPT पर होगी गंदी बात! सिर्फ इन लोगों के लिए खोलेगा दरवाजा, जानिए क्या करना पड़ेगा

कंपनी दिसंबर से एक नया Age Verification सिस्टम लाने वाली है, जिसके बाद वयस्क यूजर्स को ज्यादा टॉपिक्स पर बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी. इसमें एडल्ट कंटेंट और मैच्योर थीम्स भी शामिल होंगी. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:07 AM IST
OpenAI अब ChatGPT में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. कंपनी दिसंबर से एक नया Age Verification सिस्टम लाने वाली है, जिसके बाद वयस्क यूजर्स को ज्यादा टॉपिक्स पर बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी. इसमें एडल्ट कंटेंट और मैच्योर थीम्स भी शामिल होंगी. यह कदम तब उठाया गया है जब अगस्त में लगाई गई नई कंटेंट पाबंदियों के बाद यूजर्स द्वारा ऐप पर बिताया जाने वाला समय कम होते देखा गया.

Age Verification से खुलेगा एडल्ट कंटेंट का रास्ता
इस साल की शुरुआत में OpenAI ने पैरेंटल कंट्रोल्स और कई सेंसिटिव बातचीतों पर रोक लगाई थी, खासकर किशोरों के लिए. इन टॉपिक्स में एडल्ट थीम, सुसाइड जैसे संवेदनशील मुद्दे और रोमांटिक चैट शामिल थे. लेकिन अब जो यूजर्स अपनी आयु सत्यापित कर पाएंगे, वे इन पहले से ब्लॉक किए गए टॉपिक्स पर बातचीत कर सकेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई वयस्क यूजर्स ने बताया था कि वे ChatGPT के साथ भावनात्मक या रोमांटिक इंटरैक्शन कर रहे थे, लेकिन नई पाबंदियों के बाद उन्हें रोक दिया गया.

Verification कैसे होगी? अभी भी राज में
The Information की रिपोर्ट बताती है कि OpenAI ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि आयु सत्यापन कैसे किया जाएगा. कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने अक्टूबर में बताया था कि यह फीचर दिसंबर में आएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि यह ऑटोमैटिक चेक होंगे या यूजर्स को खुद जानकारी देनी होगी. कई अन्य प्लेटफॉर्म जैसे YouTube और Google पहले से ही ऐसी उम्र पुष्टि की प्रक्रियाएँ इस्तेमाल करते हैं, जिनमें यूजर को डॉक्यूमेंट या कन्फर्मेशन देना होता है.

क्यों कर रहा है OpenAI ये बदलाव?
रिपोर्ट यह भी बताती है कि OpenAI अपने एडल्ट यूजर बेस को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. जुलाई तक लगभग 3.5 करोड़ लोग ChatGPT Plus या Pro के सब्सक्राइबर थे, जो कुल यूजर्स का लगभग 5% है. कंपनी 2030 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 8.6% तक ले जाना चाहती है, यानी लगभग 22 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का लक्ष्य है. कंपनी चाहती है कि वे यूजर्स जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाली चैट चाहते हैं, वो कहीं और न जाएं और ChatGPT का उपयोग जारी रखें.

Free और Paid यूजर्स पर क्या असर होगा?
ChatGPT अभी भी बिना पैसे दिए पूरी तरह उपयोग किया जा सकता है. Free यूजर्स नए मॉडल ट्राई कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं और वेब सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन पेड प्लान्स में ज्यादा कैपेबिलिटी, हाई लिमिट्स और नए टूल्स का एक्सेस मिलता है. बहुत से लोग रिसर्च, कोडिंग, वर्क सपोर्ट और कस्टम बॉट बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं. कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो रेस्ट्रिक्टेड विषयों पर बात करना चाहते थे, और यही वजह है कि नया Age Verification सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

दिसंबर में लॉन्च हो सकता है पूरा सिस्टम
हालांकि OpenAI ने अभी पूरी टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन दिसंबर की विंडो काफी संभावित मानी जा रही है. पिछले साल कंपनी ने “12 Days of OpenAI” कैंपेन में क्रिसमस तक लगातार नए फीचर्स लॉन्च किए थे. इस साल भी ऐसी ही संभावना है, और उसी दौरान नया Age Verification सिस्टम और वयस्कों के लिए कंटेंट एक्सेस रोलआउट किया जा सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

